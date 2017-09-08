«Хотели как лучше, а получилось как всегда»

№40 (488) от 22 ноября 2017 г.

Возле торгового комплекса «ГРИНН» закрыли пешеходный переход со светофорным объектом. Таким образом горожан и жителей области, которые посещают торгово-развлекательный комплекс, обязали пользоваться надземным пешеходным переходом. В редакцию нашей газеты уже поступают звонки от граждан, недовольных ликвидацией наземного перехода, в основном это пожилые люди, которым тяжело подниматься по ступеням — со стороны пятиэтажного здания «ГРИННа» этих ступеней сорок (!). Мы решили выяснить, насколько новый пешеходный переход удобен для других категорий граждан, прежде всего — маломобильных.

В настоящее время надземный пешеходный переход оборудован так называемыми аппарелями — подъемными платформами для инвалидных колясок. При желании и мамы с детьми на колясках смогут подняться наверх. Теоретически это так. Практически — сделать это можно с большим трудом и рискуя здоровьем. Угол уклона платформы, даже на взгляд простого обывателя, недопустимый. При спуске вниз любая коляска становится неуправляемой.

В начале октября заместитель председателя Всероссийского общества инвалидов Орловской области Александр Востриков обратился к руководству АО «Корпорация ГРИНН» с просьбой о дооборудовании надземного пешеходного перехода пандусом и подъемниками.

17 октября активист сообщил «Орловской среде», что людей с ограниченными возможностями услышали.

— Движение для маломобильных групп населения будет организовано следующим образом: через пятиэтажный ТК на лифте до второго этажа. В ближайшее время в торговом комплексе будет сделан нормальный пандус. В самом переходе есть ступеньки. Сейчас там лежат аппарели, пользоваться которыми невозможно. Также в ближайшие дни и в переходе появится удобный пандус длиной 14 метров, — пояснил Востриков. — Им смогут пользоваться все, включая колясочников и родителей с детскими колясками. Выход на улицу предполагается либо по эскалатору, либо через ТК «Добрострой» на лифте. Если к пандусам дополнительно сделают таблички с навигацией, будет очень удобно. Станет значительно безопаснее для маломобильных групп. Более того, у колясочников появится реальная возможность пересекать дорогу и попадать из корпуса в корпус без проблем.

Надземный пешеходный переход был предусмотрен проектом организации дорожного движения. 1 сентября 2017 года глава администрации города Орла подписал соответствующее постановление — об утверждении новой схемы организации дорожного движения по Кромскому шоссе и на территории ТМК «ГРИНН» в целях обеспечения безопасности дорожного движения в г. Орле, в соответствии с ФЗ «О безопасности дорожного движения» и на основании обращения АО «Корпорации «ГРИНН» от 17.08.2017. «Корпорацию «ГРИНН» обязали установить дорожные знаки и другие технические средства организации дорожного движения согласно утвержденной схеме.

Как пояснили в ГИБДД по г. Орлу, новая схема действительно решает ряд проблем с безопасностью дорожного движения: выезды со стоянок возле торгового комплекса долгое время были очагами аварийности. Надземный переход входил в первоначальные планы городских властей и ТК, а пешеходный переход со светофорами, как выяснилось, был временным.

Возможно, новая схема дорожного движения возле популярного торгово-развлекательного комплекса себя оправдает и даже повлияет на снижение аварийности. Возможно, с ликвидацией наземного пешеходного перехода будет меньше автомобильных пробок. И, может быть, часть пешеходов даже станут покупателями, что, наверное, тоже немаловажно. И все же ликвидированный наземный пешеходный переход, оборудованный светофорными объектами, был во всех отношениях удобен для пожилых людей. Подниматься по ступеням пешеходного моста им нелегко, а, чтобы воспользоваться лифтом, нужно преодолеть приличное расстояние. По сути, для этой категории граждан предусмотрен только «длинный» переход-связка между торговыми центрами. И альтернативы нет.

Ольга Рождествина