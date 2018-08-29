«Хотелось бы конкретики…»

№29 (522) от 29 августа 2018 г.

22 августа 2018 г в ДК Железнодорожников состоялась встреча врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова с жителями Железнодорожного района. На встрече побывала жительница Орла Марина Прокофьева. Напомним, на прошлой неделе гражданская активистка присутствовала на аналогичной встрече врио с жителями Советского района, впечатлениями от которой она и поделилась с «Орловской средой». В этот раз Марина Прокофьева сумела задать Андрею Клычкову несколько вопросов. Как на них ответил врио – жительница Орла подробно описала в письме в редакцию.

«Как и заведено, о встрече с врио губернатора жители района узнали только утром того же дня. По понятным причинам внести изменения в действующий распорядок дня может не каждый, не все являются свободными людьми: кто-то на работе, кто-то на даче, кто-то отдыхает за городом. Поэтому основные вопросы мы обсудили по телефону, и меня попросили обязательно быть на встрече и задать их.

Вопросов, которые волнуют жителей Железнодорожного района г.Орла накопилось очень много.

Очень важным для жителей остается вопрос ремонта улицы Пушкина: тротуары, остановки, состояние межрельсового полотна на трамвайных путях, график трамвая № 3. А также разрушающийся дом Лобановых по адресу ул. Пушкина, 55; вопросы парковки у школы №32. Много вопросов к проекту ремонта улицы Пушкина на сумму 62 млн рублей, который никто из жителей нигде не видел: почему их пожелания не принимаются во внимание?

Полагаю, что эти вопросы, если бы их задали Клычкову, были бы перенаправлены им к главе администрации Орла А. Муромскому. А он об этих проблемах давно знает, но решить не может из-за отсутствия финансирования . Так почему, зная об этой проблеме, врио не решает ее на областном и федеральном уровне, пытаясь обеспечить финансирование для решения городских вопросов? Давно надо пересмотреть систему распределения налогов между областью и городом.

Поэтому мною были озвучены несколько вопросов к Клычкову именно как к врио губернатора.

Вопрос первый: считаю, что Клычков ведет свою избирательную кампанию не для жителей, а для отчета перед Москвой. Почему встречи назначаются в основное рабочее время, из-за чего жители не могут задать наболевшие вопросы, которые их волнуют?

Ответ врио меня не удивил. А. Клычков, как всегда, ушел от прямого ответа, сказав, что у него рабочий день заканчивается в час ночи и что жителям вряд ли бы понравилось, если бы встречи назначались после окончания его рабочего времени.

(От редакции: почему нельзя назначать встречи после окончания рабочего дня граждан – например, в 18-19 часов, врио губернатора не пояснил)

Второй вопрос касался нового закона о налоге на имущество физических лиц и земельного налога.

4 августа Президент РФ подписал закон о новом порядке исчисления налога на имущество физических лиц, который предусматривает изменения и уточнения кадастровой стоимости не с момента ее оспаривания, а с даты первого применения.

Вопрос: когда и где жители Орловской области могут сделать кадастровую переоценку? Ранее из администрации был получен ответ, что к сбору и обработке информации бюджетное учреждение Орловской области приступило.

Ответ Клычкова — без конкретики, очень расплывчат:

«А по кадастровой стоимости мы с вами уже говорили: чтобы кадастровая оценка была не кабинетная оценка, а чтобы она соответствовала рыночной стоимости, конкретной инфраструктуре, которая находится возле этого объекта и которая уже потом не оспаривалась бы, а соответствовала реальным возможностям».

То есть, вопрос, как воспользоваться этими услугами жителям города и куда обратиться, так и остался открытым.

Третий заданный мной вопрос волнует всю Россию — это вопрос о пенсионной реформе:

«Андрей Евгеньевич, КПРФ выступает против повышения пенсионного возраста. Орловская область является Чернобыльской зоной. Онкозаболеваемость и смертность от онкозаболеваний в регионе превышает среднюю по России на 50 процентов.

Почему вы, баллотируясь в губернаторы, не отстаиваете интересы жителей региона – это касается увеличения пенсионного возраста у мужчин до 65 лет, у женщин увеличение на 8 — до 63 лет.

По статистике средняя продолжительность жизни у мужчин 63 года. Какая пенсия их ждет — на том свете?

И вы, Андрей Евгеньевич, приехав на Орловщину, зная проблемы региона не выступили в солидарности со своими однопартийцами против пенсионной реформы ни как физическое лицо, ни как врио».

Отвечая на этот вопрос, А.Клычков рассказал о себе не как физическое лицо — как официальное:

«Что касается пенсионной реформы. Вопрос, который, безусловно касается каждого из нас с вами. Он касается и меня. Я порой шучу на эту тему, но это шутка из моей семейной жизни. Моя жена меня каждый год спрашивает, когда мы пойдем в отпуск. И каждый год я ей отвечал, до последнего времени, что скоро пенсия – вот и пойдем. Ну а если серьезно, мы один из тех регионов Российской Федерации, которые не поддержали пенсионную реформу… Мы как органы государственной власти (я на этой трибуне не как физическое лицо стою, а как должностное лицо) – вот именно в таком же статусе Орловская область не поддержала пенсионную реформу, не отправив положительный отзыв. На сегодняшний день нет ни одной бумаги, которая ушла бы от нас, о том, что мы поддерживаем реформу… Поэтому моя партийная позиция была, есть и будет…»

Да , позиция такая шаткая , никакого жесткого и конкретного решения А. Клычков не принимает.

Четвертым заданным вопросом был волнующий горожан вопрос о закрывающихся в Орле предприятиях и строительстве завода ПВХ-покрытий:

— Почему в Орле закрываются, банкротятся действующие промышленные и транспортные предприятия? Никаких мер по поддержке жители региона от вас не видят. Только за недавнее время потеряно более 200 рабочих мест «Научприбора», ПАТП-1, в прошлом году остановился завод «Дормаш» и ряд других предприятий. Правительство Орловской области бездействовало.

Но вы поддерживаете сомнительные инвестиционные проекты с вредным производством — строительство завода ПВХ покрытий в черте города.

Митинги, пикеты в Орле и Москве, десятки тысяч подписей, петиции — ничто не остановило вас.

Сергей Собянин выводит вредные производства из Москвы в промзону, а у нас размещают их в черте города. Никто не будет рад и не скажет вам спасибо, когда вы перережете ленточку перед выборами.

Отвечая на этот вопрос, А. Клычков поразил своей осведомленностью в парфюмерном производстве:

«Да, митинги проходили, протестовали против завода напольных покрытий. Но митинг – это форма донесения позиции в первую очередь. И люди высказали свою позицию. Мы запросили экспертизу. У меня две экспертизы, которые утверждают, что нет никаких нарушений действующего законодательства, которые бы противоречили ему и мешали открыть завод… давайте найдем какую-то золотую середину: нам либо рабочие места нужны, либо заводы не строить. Что-то одно. На заводе духОв тоже есть свое условно вредное производство, поэтому не бывает производств, которые не вредят…»

Полагаю, такие сравнения неуместны и выглядят издевательски.

Если Орловская область имеет значительный потенциал в экологически чистом агропромышленном комплексе , то почему не направить инвестиции в сильную сторону развития региона , вместо вредного производства? Ведь продовольственная безопасность страны и качественные местные продукты питания важнее куска линолеума. Грамотный руководитель всегда видит , знает и развивает сильные стороны и направления в своей деятельности.

Многие вопросы задать не удалось. А ответил бы он на них? Или просто усмехнулся бы и перевел в другое русло?

Что касается присутствующих на встрече с А.Клычковым, это на 90 процентов зависимые от бюджета и чиновников работники сферы образования и РЖД.

Вызывает сомнение, что все они являются жителями Железнодорожного района, а не просто здесь работают.

При посещении подобного мероприятия в Заводском районе мне, жителю другого района, не позволили задать вопросы , касающиеся нашего региона в целом.

Присутствуя на встречах с А.Клычковым, не могу понять, кто такие «мы» в его лексиконе. С завидной регулярностью он употребляет местоимение «мы» вместо «я» . Хотелось бы понять , кто же эти загадочные «мы» — ведь пост врио губернатора занимает конкретный человек. Хотелось бы услышать конкретно от кандидата А.Клычкова его программу и потом оценить личный вклад в эффективность ее выполнения . Чтобы не было потом «мы» или « так сложились обстоятельства».

В настоящее время решения наболевших проблем мы не видим».

Марина Прокофьева, жительница г. Орла