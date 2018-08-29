29 августа 2018



«Хотелось бы конкретики…»

 

 

 

№29 (522) от 29 августа 2018 г.

22  августа  2018 г  в  ДК  Железнодорожников состоялась  встреча врио  губернатора  Орловской  области  Андрея  Клычкова  с  жителями  Железнодорожного  района. На встрече побывала жительница Орла Марина Прокофьева. Напомним, на прошлой неделе гражданская активистка присутствовала на аналогичной встрече врио с жителями Советского района, впечатлениями от которой она и поделилась с «Орловской средой». В этот раз Марина Прокофьева сумела задать Андрею Клычкову несколько вопросов. Как на них ответил врио – жительница Орла подробно описала в письме в редакцию.

 

«Как  и  заведено,  о встрече с врио губернатора жители   района  узнали  только  утром  того  же  дня.   По  понятным  причинам   внести  изменения  в  действующий   распорядок дня     может не  каждый,  не  все  являются  свободными   людьми:  кто-то  на  работе,  кто-то  на  даче, кто-то отдыхает  за  городом. Поэтому основные  вопросы мы обсудили  по  телефону,  и     меня  попросили обязательно   быть  на  встрече и задать их.

Вопросов, которые  волнуют  жителей  Железнодорожного   района  г.Орла   накопилось  очень  много.

Очень  важным  для  жителей  остается  вопрос  ремонта  улицы Пушкина:  тротуары,  остановки,  состояние межрельсового  полотна на трамвайных путях, график  трамвая  № 3.  А также разрушающийся  дом  Лобановых  по  адресу  ул. Пушкина,  55; вопросы   парковки  у  школы  №32. Много вопросов к  проекту   ремонта  улицы Пушкина  на  сумму  62  млн  рублей, который никто из жителей  нигде  не  видел: почему их пожелания не принимаются во внимание?

Полагаю, что эти вопросы, если бы их задали Клычкову,  были  бы  перенаправлены им к  главе  администрации  Орла А. Муромскому. А  он  об этих  проблемах  давно  знает,  но  решить  не  может  из-за  отсутствия  финансирования .  Так  почему,  зная  об этой  проблеме, врио  не решает ее  на  областном  и  федеральном  уровне,  пытаясь  обеспечить  финансирование   для  решения  городских   вопросов? Давно  надо пересмотреть  систему  распределения  налогов  между  областью  и  городом.

Поэтому мною  были  озвучены   несколько  вопросов  к Клычкову именно  как  к  врио губернатора.

 

Вопрос первый: считаю, что Клычков ведет свою избирательную  кампанию не для жителей, а для отчета перед Москвой.  Почему  встречи  назначаются  в  основное  рабочее  время, из-за чего жители  не  могут   задать  наболевшие  вопросы,  которые  их волнуют?

Ответ врио меня  не  удивил.  А. Клычков,  как  всегда, ушел  от  прямого  ответа, сказав, что  у  него  рабочий  день  заканчивается  в  час  ночи и что жителям вряд ли бы понравилось, если бы встречи назначались после окончания его рабочего времени.

(От редакции: почему нельзя назначать встречи после окончания рабочего дня граждан – например, в 18-19 часов, врио губернатора не пояснил)

Второй вопрос касался   нового  закона  о  налоге  на  имущество  физических  лиц и  земельного  налога.

4 августа  Президент   РФ   подписал  закон  о  новом  порядке  исчисления  налога  на  имущество  физических  лиц, который предусматривает изменения и  уточнения  кадастровой  стоимости не  с  момента  ее оспаривания, а  с  даты  первого  применения.

Вопрос: когда  и  где  жители  Орловской  области  могут  сделать кадастровую  переоценку?  Ранее из администрации был получен ответ,  что  к  сбору  и  обработке  информации  бюджетное  учреждение  Орловской  области  приступило.

Ответ  Клычкова —   без конкретики,  очень  расплывчат:

«А по кадастровой стоимости мы с вами уже говорили: чтобы кадастровая оценка была не кабинетная оценка, а чтобы она соответствовала рыночной стоимости, конкретной инфраструктуре, которая находится возле этого объекта и которая уже потом не оспаривалась бы, а соответствовала реальным возможностям».

То есть, вопрос, как  воспользоваться  этими  услугами  жителям  города и  куда  обратиться,  так  и  остался   открытым.

Третий заданный мной вопрос волнует  всю  Россию — это вопрос  о пенсионной  реформе:

«Андрей  Евгеньевич,  КПРФ  выступает  против  повышения  пенсионного  возраста. Орловская  область  является  Чернобыльской  зоной. Онкозаболеваемость и смертность от онкозаболеваний в  регионе  превышает  среднюю  по  России  на  50  процентов.

Почему  вы,  баллотируясь  в  губернаторы,   не     отстаиваете  интересы  жителей  региона – это  касается  увеличения  пенсионного  возраста   у  мужчин до  65  лет, у  женщин  увеличение  на  8  — до  63 лет.

По статистике  средняя  продолжительность  жизни у  мужчин  63 года.  Какая  пенсия  их  ждет —  на  том  свете?

И вы, Андрей  Евгеньевич, приехав  на  Орловщину,  зная  проблемы  региона  не  выступили  в солидарности  со  своими  однопартийцами   против  пенсионной  реформы  ни  как  физическое  лицо, ни  как врио».

Отвечая на этот вопрос, А.Клычков  рассказал о  себе  не  как  физическое  лицо —  как  официальное:

«Что касается пенсионной реформы. Вопрос, который, безусловно касается каждого из нас с вами. Он касается и меня. Я порой шучу на эту тему, но это шутка из моей семейной жизни. Моя жена меня каждый год спрашивает, когда мы пойдем в отпуск. И каждый год я ей отвечал, до последнего времени, что скоро пенсия –  вот и пойдем.  Ну а если серьезно, мы один из тех регионов Российской Федерации, которые не поддержали пенсионную реформу… Мы как органы государственной власти (я на этой трибуне не как физическое лицо стою, а как должностное лицо) – вот именно в таком же статусе Орловская область не поддержала пенсионную реформу, не отправив положительный отзыв. На сегодняшний день нет ни одной бумаги, которая ушла бы от нас, о том, что мы поддерживаем реформу… Поэтому моя партийная позиция была, есть и будет…»

Да ,  позиция  такая  шаткая ,  никакого  жесткого и  конкретного  решения   А. Клычков  не  принимает.

 

Четвертым  заданным  вопросом был  волнующий горожан  вопрос о  закрывающихся в Орле   предприятиях и строительстве  завода  ПВХ-покрытий:

— Почему   в  Орле  закрываются,  банкротятся  действующие  промышленные  и  транспортные  предприятия? Никаких  мер  по   поддержке  жители  региона  от  вас  не  видят. Только за недавнее время потеряно  более  200  рабочих  мест  «Научприбора»,  ПАТП-1,  в  прошлом году остановился завод «Дормаш» и  ряд  других  предприятий. Правительство  Орловской  области   бездействовало.

Но вы поддерживаете  сомнительные  инвестиционные  проекты  с  вредным  производством  —  строительство завода  ПВХ  покрытий  в  черте  города.

Митинги, пикеты  в  Орле  и Москве, десятки  тысяч  подписей, петиции  —  ничто  не  остановило  вас.

Сергей  Собянин  выводит   вредные  производства из Москвы  в  промзону, а  у  нас   размещают их в  черте  города. Никто  не  будет рад  и  не  скажет  вам  спасибо, когда  вы  перережете  ленточку  перед  выборами.

Отвечая на этот вопрос, А. Клычков поразил своей  осведомленностью  в  парфюмерном  производстве:

«Да, митинги проходили, протестовали против завода напольных покрытий. Но митинг – это форма донесения позиции в первую очередь. И люди высказали свою позицию. Мы запросили экспертизу. У меня две экспертизы, которые утверждают, что нет никаких нарушений действующего законодательства, которые бы противоречили ему и мешали открыть завод… давайте найдем какую-то золотую середину: нам либо рабочие места нужны, либо заводы не строить. Что-то одно. На заводе духОв тоже есть свое условно вредное производство, поэтому не бывает производств, которые не вредят…»

Полагаю, такие сравнения неуместны  и  выглядят  издевательски.

Если  Орловская  область  имеет  значительный  потенциал  в  экологически  чистом  агропромышленном  комплексе , то  почему  не  направить   инвестиции  в  сильную  сторону  развития  региона , вместо  вредного  производства? Ведь  продовольственная  безопасность  страны  и  качественные  местные  продукты  питания  важнее  куска  линолеума.  Грамотный  руководитель  всегда видит ,  знает и   развивает  сильные стороны  и    направления в  своей  деятельности.

 

 

Многие  вопросы  задать  не  удалось. А ответил  бы  он  на  них?  Или  просто   усмехнулся  бы и  перевел  в  другое  русло?

 

 

 

Что касается  присутствующих на  встрече  с  А.Клычковым,  это  на  90 процентов  зависимые  от  бюджета  и  чиновников   работники  сферы  образования  и  РЖД.

Вызывает  сомнение,  что  все  они  являются  жителями  Железнодорожного  района, а  не  просто  здесь  работают.

При  посещении подобного  мероприятия  в  Заводском  районе мне, жителю  другого  района,  не  позволили  задать  вопросы ,  касающиеся  нашего  региона в  целом.

Присутствуя  на  встречах  с А.Клычковым,  не  могу  понять,  кто  такие «мы»  в  его  лексиконе. С завидной  регулярностью  он  употребляет  местоимение  «мы»  вместо  «я» .  Хотелось  бы  понять ,  кто же  эти загадочные  «мы»  —  ведь  пост  врио губернатора  занимает конкретный  человек.   Хотелось  бы    услышать  конкретно от  кандидата  А.Клычкова  его   программу и   потом  оценить личный  вклад в   эффективность  ее выполнения .  Чтобы не  было   потом  «мы»  или  « так  сложились  обстоятельства».

В  настоящее  время  решения  наболевших  проблем  мы  не  видим».

Марина Прокофьева, жительница г. Орла

   

 

 

 

 

Разделяй и перерабатывай
Человек и кошка
Блокпост номер восемь
Опубликовано 29 Авг 2018 в 12:52. В рубриках: Персона. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 33

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