Хроники коронавируса: достояться до врача

№39 (618) от 11 ноября 2020 г.

Одной из главных тем минувшей недели стали гигантские очереди в поликлиниках. Большинству пациентов просто не хватило мест на кушетках, и люди с температурой были вынуждены стоять по несколько часов у кабинетов врачей. Многочасовые ожидания «скорой» уже никого не удивляют, хотя орловцы продолжают в соцсетях и СМИ делиться жуткими историями. Ведь вызвать врачей на дом – это лишь первая половина квеста. Попасть в больницу куда сложнее. Зато на очередном брифинге глава орловского депздрава Залогин, как всегда, бодро и детально объяснил жителям, почему так происходит, и досыта накормил обещаниями. Также на минувшей неделе опять дала сбой широко распиаренная компьютерная система. Несколько часов служба «скорой помощи» работала в ручном режиме. Зато в «ножном» режиме орловцам больше не надо бегать по всем окрестным аптекам — узнать, где поблизости есть выписанные врачом лекарства, теперь можно не выходя из дома.

Все равны, но некоторые равнее

Отличная новость пришла через соцсети от вице-спикера областного совета Михаила Вдовина, который, как и многие рядовые орловцы, стал жертвой коронавирусной инфекции. (https://www.facebook.com/profile.php?id=100009971833558). Он рассказал, как его вылечили в больнице имени Боткина. «К моему соседу по палате участковый врач шел 3 дня, как, впрочем, и к другим. Думаю, что с этой ситуацией нам еще предстоит разобраться, чтобы выяснить субъективные и объективные причины происходящего. Провалявшись с температурой неделю, пришлось вызвать скорую. Попал в больницу Боткина. Повезло, положили на освободившуюся койку, ещё теплую от предыдущего больного. Огляделся, по составу заболевших можно сформировать альтернативное правительство региона», — рассказал своим подписчикам вице-спикер. Дальше он описал, насколько эффективно и профессионально организована помощь в больнице. Причем Михаил Вдовин настолько впечатлился проявленной заботой, что даже решил рекомендовать коллегам представить главврача к государственной награде.

Впрочем, далеко не всем так везет, как слугам народа: в отличие от чиновников и депутатов, рядовые орловцы зачастую не могут попасть ни в больницу Боткина, ни в Семашко, ни в МОПРа. Вот, например, наши коллеги с сайта «ОрелТаймс» рассказали, как жительница Орла Елена Степанова восемь с лишним часов пыталась положить в больницу задыхающуюся 82-летнюю мать. Безрезультатно. https://oreltimes.ru/news/obshhestvo/neverojatnye-zlokljuchenija-starushki-s-dvustoronnej-pnevmoniej-v-orle/ Детали этой истории очень сильно отличаются от восторженного отзыва депутата Вдовина. И это удивительно. У нас же врачи оказывают помощь всем одинаково? Независимо от чинов и званий — исключительно исходя из того, насколько тяжелое состояние у пациента и необходима ли ему госпитализация? Итак, вот что пишет «ОрелТаймс».

5 ноября Елена Степанова вызвала на дом «скорую помощь»: её 82-летняя мать тяжело дышала. Приехала фельдшер. Осмотрела престарелую женщину и настоятельно рекомендовала ехать в областную клиническую больницу. (…) Около 18:00 женщин (Елена сопровождала мать) доставили в областную клиническую больницу на «скорой». Там пожилую женщину обследовали и через три часа с диагнозом «двусторонняя пневмония» направили в другую больницу — имени Семашко. Снова потянулись часы ожидания, пока удалось вызвать «скорую», чтобы перевезти пациентку в другое медучреждение. В 23:40 наконец приехала «скорая», которая, захватив попутно еще одного пациента, повезла всех в Семашко. Однако там госпитализировать больную отказались, мотивировав тем, что у пожилой женщины пока еще не такое серьёзное воспаление, да и насыщаемость кислородом 96. В итоге уже глубокой ночью опять же на «скорой» больную перевезли в больницу Боткина. Там выяснилось, что свободных мест нет. Дальше стало еще интереснее. Как пишет издание, «оказалось, что для пациентки закончились не только койки, но и время пребывания в «скорой помощи». И женщин попросили освободить салон. На дворе — почти три часа ночи, холод. Во дворе больницы — практически недвижимая, еле дышащая 82-летняя старушка и измученная дочь, оказавшиеся просто никому не нужны». В итоге все же больную женщину и ее дочь согласились вернуть домой. Почти час занял подъем на четвертый этаж (в доме нет лифта). Пожилой женщине даже пришлось дать подышать кислородом. Но и на этом история не закончилась!

Как пишут наши коллеги, «дальше начались проблемы с лекарствами по назначениям врачей. К слову, Елене пришлось и для себя вызывать терапевта на дом, так как тоже заболела. Не исключает, что, возможно, перемёрзла-простудилась во время разъездов по больницам. В итоге ей и её знакомым пришлось обойти не одну аптеку, чтобы купить необходимые препараты. Даже лидокаин пришлось искать. Хотя чиновники говорят, что с лекарствами в области, как и с койками — полный порядок», — отмечает издание.

Тем временем в параллельной реальности

В параллельной реальности, в которой продолжают пребывать орловские чиновники, в Орловской области еще много свободных коек в больницах. Так, например, на брифинге глава областного департамента здравоохранения Иван Залогин рассказал, что были запущены дополнительные койки в Кромской ЦРБ. Есть план по разворачиванию дополнительных коек в других медучреждениях. В каких именно, глава депздрава не уточнил, но, скорее всего, речь идет о районных ЦРБ. Куда будут госпитализировать больных из Орла (и будут ли вообще) – интересный вопрос.

Между тем, на минувшей неделе РБК рассказал, что Минздрав требует, чтобы в каждом регионе было не менее 20% свободных коек, зарезервированных под новых больных COVID-19. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подчеркнул, что власти должны незамедлительно обеспечивать медицинскую помощь в стационарах для тех больных, у кого есть проблемы с дыханием. Кстати, очень важная деталь: те пациенты, кому нужны только лекарства, могут лечиться амбулаторно, но во-первых, под строгим контролем врача, а во-вторых, они будут получать лекарства бесплатно – средства на это уже выделены. И в-третьих, выдавать препараты таким больным должны сразу после постановки диагноза, «без необходимости посещения аптеки самим пациентом», — сообщает РБК.

Кстати, о лекарствах. Еще одним интересным событием минувшей недели стал запуск информационного раздела на сайте орловской городской администрации. В этом разделе можно узнать о наличии в аптеках антибиотиков, масок, санитайзеров и прочих необходимых вещей. В списке учреждений: МУП «Аптека № 1», МУП «Аптека № 53», МУП г. Орла «Аптека № 2», аптека № 1 ГУП Орловской области «Орелфармация». Отмечается, что информация в разделе обновляется ежедневно в рабочие дни по состоянию на 09:00, 14:00, 18:00. При этом окончательную и наиболее актуальную информацию о наличии лекарственных средств в муниципальных аптеках просят уточнять по телефонам муниципальных аптечных учреждений. (Вопрос: зачем тогда нужен этот ресурс, если все равно придется звонить по телефону?) Перейти в новый раздел можно с главной страницы сайта orel-adm.ru/ru, нажав на баннер либо пройдя по гиперссылке https://www.orel-adm.ru/ru/activity/informatsiya-o-nalichii-lekarstvennykh-preparatov-v-munitsipalnykh-aptekakh/ Добавим, что эта информация касается лишь муниципальных аптек. Наличие необходимых препаратов в коммерческих аптеках придется проверять по старинке «на своих двоих».

Всё для блага пациентов?

Очень интересную историю господин Залогин рассказал на брифинге, когда речь зашла про невозможность пройти компьютерную томографию легких. В том числе и по показаниям врачей. Более того, в СМИ появились сообщения, что орловцам не могут сделать не только томограмму, но даже элементарный рентген! Подробнейший материал об этом опубликовали наши коллеги с «ОрелТаймс». https://oreltimes.ru/news/obshhestvo/brosajut-trubki-orlovchanka-rasskazala-o-reakcii-depzdrava-na-vopros-gde-sdelat-rentgen/ А без рентгена, увы, грамотно поставить диагноз врачи не в состоянии.

К нам в редакцию также обращались читатели и рассказывали, как из больницы Боткина отправили лечиться домой пожилого пациента, так у него «ничего серьезного». Рентген привезенному на «скорой» человеку вообще не сделали. С трудом родственники мужчины добились, чтобы ему просветили легкие в другом медучреждении. Оказалось, у больного – двусторонняя пневмония. Стоит добавить, что незадолго до этого у мужчины полностью пропало обоняние, и он длительное время контактировал с женой, у которой лабораторно был подтвержден коронавирус. А сколько орловцев не смогли добиться рентгена и лечатся непонятно от чего? Впрочем, вернемся к нашему главе депздрава. Оказывается, орловцам не делают рентген… для их же блага!

«Что касается аппаратов КТ, напомню, что у нас за текущий период 20-го года закуплено 4 аппарата компьютерной томографии. Три уже установлены, часть оборудования получает соответствующее разрешение от Роспотребнадзора и в ближайшее время начнет работать. Один аппарат в процессе поставки в онкодиспансер. Дополнительно КТ-аппараты будут закупаться в следующем году, соответственно средства на них (федеральные) также имеются, и они будут закуплены в рамках нацпроекта. Учитывая, что это достаточно сложное оборудование, оно сложно в производстве и ограничено в количественном выражении, — это не такая простая процедура –его закупить и быстро установить. Кроме этого, хочу также акцентировать внимание, что любое КТ-исследование – это достаточно серьезная лучевая нагрузка на человека, который его проходит, и оно должно осуществляться строго по показаниям. Чтобы исследование на томографе не приводило к большему вреду, чем заболевание без исследования. Потому что лучевая нагрузка, которая происходит в течение года – она в организме человека накапливается, и если наши пациенты проходят плановые исследования (флюорографию, рентген) – любое лучевое исследование эту суммарную нагрузку лишь увеличивает. И чтобы в дальнейшем не индуцировать опухолевидные процессы в организме, естественно, это должно с огромной осторожностью проводиться. Поэтому КТ-исследования у нас выполняются. У нас кроме КТ в достаточном количестве проводят исследования рентгенологические установки, которые также позволяют на ранних стадиях определить и степень поражения легких, поставить соответствующий диагноз пациентам с осложненным течением ковид-инфекции», — рассказал на голубом глазу Иван Залогин.

Все вместе: и больные, и здоровые

На проблему скученности людей в поликлиниках обратила внимание в социальных сетях редактор «Орловской городской газеты» Екатерина Глазкова. Она опубликовала снимки людей, которые толпятся на ступеньках перед входом в медучреждение. И еще один кадр иллюстрирует, что происходит уже в коридоре перед кабинетами врачей. Подтверждение происходящего в коридорах поликлиники Боткина дал на своей страничке преподаватель Александр Наголюк: «К участковому терапевту с симптомами ОРВИ и бронхита попасть нельзя, для этих больных выделили узкий коридорчик инфекционного отделения. Около 60 кашляющих, чихающих, температурящих людей как сельди в бочке. (…) Стартовал пятый час. Гляжу с сочувствием на людей, которые стоят уже больше трёх часов вдоль стеночки, ибо свободных мест на шести лавочках нет. Кто-то скажет, мол, а что такого? Отвечу просто – попробуйте постоять хотя бы один час да ещё и с температурой», — описал ситуацию Александр.

У этой истории оказался «счастливый» конец: «Ожидание приёма заняло всего четыре с половиной часа. Врач сама была больна. С трудом сдерживала кашель. Не, ну работать же некому. Дала больничный, выписала… Ну собственно, что я уже начал принимать вчера, то и подтвердила. Добавила только витаминчиков попить месяц. (…) И да, не ходите, дети, в поликлинику гулять… Опасное это мероприятие. Всем здоровья!», — завершил «больничную» эпопею Александр Наголюк.

Иван Залогин так прокомментировал сообщения об очередях в поликлиниках: «Мы видим все те обращения, поток звонков и жалоб, что в поликлиниках имеются очереди. Это не связано ни с организационными процессами внутри учреждений. Это не связано с тем, что не научились за месяц пандемии распределять потоки. Это связано с двумя моментами. Первое — каждый день количество заболевших увеличивается. А количество ведущих прием уменьшается в связи с тем, что врачи и средний медперсонал — тоже люди, и они так же как и все население региона, болеют ковидом, так и ОРВИ, и другими заболеваниями. Кроме этого, медработники находятся в зоне риска и находятся на передовой как раз в борьбе с коронавирусом и оказывают помощь во время пандемии. Соответственно, несмотря на все эти моменты, усиливается наше амбулаторное звено ординаторами, студентами старших вузов, проводится эта работа как с нашим университетом, так и с соседними вузами. Это и московские университеты, где учатся наши с вами земляки, так и с вузами Курска, Смоленска, Воронежа и других.

Кроме этого, чтобы по нескольким поликлиникам, где невозможно организовать большее количество кабинетов (в связи с требованиями Роспотребнадзора) из-за ограниченности пространства — это и первая поликлиника, и ряд других — здесь идет больший приоритет обслуживать на дому обращения по температуре и симптоматике ОРВИ. Учреждения, где есть возможность запустить несколько кабинетов на прием, и есть соответствующие отдельные входы и прочее, и организовано все в соответствие с требованиями Роспотребнадзора, идет больше на очный прием тех лиц, которые могут сами прийти. Посмотрев их, специалисты дадут необходимые рекомендации и назначат обследования», — заверил господин Залогин.

Ждите и дождетесь!

И вишенка на торте. В соцсетях к посту об огромных очередях в орловской поликлинике №4 отметились и жители Ливен. Они сказали, что орловцам еще повезло — в областном центре поликлиника не закрыта глухим забором. А вот в Ливнах ситуация иная. В итоге многие больные… перелезают через забор, чтобы занять очередь с 5 утра перед входом в поликлинику. Просто те, кто придут позже, рискуют вообще не попасть в этот день на прием к врачу.

Вторая тема, вызвавшая бурю эмоций орловцев — это невозможность дозвониться до поликлиники, чтобы вызвать врача на дом. Вот что пишет в комментариях известный в Орле гражданский активист и защитник архитектурных ценностей Илья Кушелев: «Надо вызывать до 14.00 — и чем раньше, тем лучше. У меня очередь начиналась с 45 позиции. Я звонил в 7.30 утра. Примерно через полчаса дозвонился и вызвал на дом. Врач пришёл». А вот что рассказывает адвокат Надежда Тюленева: «Я звонила и не дозвонилась, на моменте, когда моя очередь 10-11, звонок скидывается. На моих глазах женщина пыталась очно в регистратуре (детской) вызвать врача, ее отмораживают словами, что только по телефону. Женщина, глядя на лежащую трубку рядом с телефоном, набирает их на громкой связи и слушает, что она 38. После этого она требует положить трубку и принять вызов, обещая сделать видео. Только после этого вызов был оформлен. А я до взрослой Боткина не дозвонилась». Информацию о проблемах с дозвоном подтвердили и читатели «Орловской среды». Так, одному пациенту пришлось вызывать врача на дом. Почти час телефон работал в режиме автодозвона. В итоге все же удалось дождаться ответа. Как быть пожилым больным орловцам, которые не умеют включать режим автодозвона? Сидеть и слушать мелодию, пока не закончатся деньги на счету?

Снова здорово?

Одной из важнейших тем минувшей недели стали подтвержденные повторные случаи заражения коронавирусом. Напомним, если во время первой волны такие сообщения подвергались сомнению, и необходимо было набрать достаточно подтвержденных случаев, чтобы говорить о возможности повторного заражения коронавирусом в принципе, то во время второй волны повторные случаи отмечены во множестве, в том числе и в нашем регионе. Как рассказал Иван Залогин, из 12 747 заразившихся 24 человека получили положительный тест на коронавирус повторно.

«В зависимости от сохраненного иммунитета заболевание у каждого протекает индивидуально. Тяжелого течения зарегистрировано не было. Некоторые ранее переносили заболевание в бессимптомной форме, без клинических проявлений, а при повторном заражении у них есть температура и другие симптомы, но без критичных моментов. Эти люди зачастую проходят лечение на дому», — рассказал Залогин 6 ноября на брифинге.

Сбой как норма жизни

Об очередном «штрихе» из жизни службы экстренной медицинской помощи рассказал руководитель регионального отделения профсоюза медработников «Действие» Дмитрий Серегин. Он выложил скрин «мертвого» сайта и пояснил: «В информационной системе «скорой помощи» случился технический сбой, причем не только в Орле, но и в районах области. Медицинская информационная программа зависла, диспетчеры в режиме аврала записывают вызовы. Такая ситуация случается не в первый раз, однако качество оборудования и закупленного ПО такое, что приходится лишь разводить руками. Вызовы и так идут с серьезными задержками, но теперь и бригады, и диспетчерская вынуждены по старинке записывать на бумажку.

То есть мало нам отсутствия медицинских работников, часовых очередей в поликлинику и по скорой. Мало нам недостаточного количества КТ или тестов на ковид. Теперь ещё так расхваливаемая департаментом здравоохранения информационная система прямо сейчас не работает, и это может сказаться на жизни и здоровье людей. Я напомню, на нее в этом году было заложено почти полмиллиарда рублей. Это почти 200 машин «скорой помощи», — написал на своей странице Дмитрий Серегин. Кстати, сбой в работе ПО длился ЧЕТЫРЕ часа! Обычно подобные проблемы в системах жизнеобеспечения либо вообще не возникают (именно поэтому такие программы и стоят дорого, что они работают надежно), либо решаются за считанные минуты – у всех серьезных фирм есть круглосуточные службы техподдержки и возможность удаленного подключения к серверам и компьютерам клиентов для решения возникших трудностей.

Денег на больницу нет. На скверы и фонтаны — без проблем

Очень интересный обмен сообщениями опубликовали наши коллеги с сайта «Орловские новости». https://newsorel.ru/fn_639412.html На своей страничке глава региона Андрей Клычков рассказал о визите в Шаблыкинскую ЦРБ. Пользователь dimdimych1308 в комментариях предложил губернатору посетить заодно и Глазуновскую больницу, где ранее власти обещали провести ремонт и подготовить инфекционное отделение для ковид-пациентов.

«Ремонта нет до сих пор, но люди там лежат. Мы в свою очередь связались с общественным телевидением, и сейчас обсуждается вопрос о приезде ТВ совместно с экспертным бюро Национального комитета общественного контроля», — возмутился пользователь. Губернатор ответил в обычном ключе — денег нет. «Более 150 млн нужно на эту больницу, к сожалению, таких средств в конце года мы не нашли. ТВ приедет и что? Привезут с собой 150 млн рублей? Я только буду рад», — ответил орловцу Андрей Клычков.

Напомним, в этом году только на расчистку сухостоя и прокладку дорожек в парке Победы выделено 93 миллиона рублей. Сейчас идет поиск подрядчика на второй этап работ (на эти цели предусмотрено еще 150 миллионов — как раз такой суммы и не хватает на Глазуновскую больницу, вот ведь совпадение!). А между прочим, это только один объект. Еще в Орле идет ремонт сквера Комсомольцев (мы подробно писали, какие скандалы сопровождали стройку в этом месте). Опять же со скандалом продолжается доделка опушки в Медведевском лесу. Где ж тут деньги на больных людей найти? Нужно успеть как можно больше плиткой заложить. И обязательно куда-нибудь впихнуть еще пару фонтанов. Ведь фонтаны – это не только колоссальные разовые затраты на строительство, но и довольно дорогое ежегодное обслуживание в дальнейшем: консервация на зиму, пуск весной, мелкий ремонт насосов и светового оборудования. А вы, больные, держитесь!

Сергей Миляхин