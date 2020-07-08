Хроники коронавируса: жаркие деньки

№24 (603) от 8 июля 2020 г.

На минувшей неделе снова вскрылись интересные детали в работе орловских поликлиник и больниц. Например, внезапно открылось, что ковидные койки сами по себе, без врачей, лечить орловцев от коронавируса не будут (кто бы мог подумать!). Или что в поликлиниках орловские врачи выписывают больным препараты, не делая соответствующих отметок в медицинских карточках. Потом пациенты не могут доказать ни ошибок лечения, ни отсутствия необходимых лекарств. Сами медики рассказали, почему они серьезно сомневаются в снижении заболеваемости коронавирусом, которую отражает официальная статистика. А также поведали в ходе онлайн-эфира, как мужественно бьются чиновники, чтобы не платить компенсации заболевшим врачам. Мы собрали важнейшие новости в очередном обзоре.

Кадровый вопрос

Как мы уже рассказывали, помимо еженедельных брифингов руководителя областного департамента здравоохранения Ивана Залогина, пресс-конференции теперь организуют и представители независимого профсоюза «Действие». Так, в ходе эфира 28 июня координатор орловского отделения профсоюза Дмитрий Серегин обратил внимание на очень высокую заболеваемость медработников. Впрочем, про это говорили уже давно. Но на всероссийском уровне. И вот пример из Орловской области стал еще одним подтверждением этой чудовищной тенденции. Во всех странах идет борьба с коронавирусом. И во всех странах мира медики, находящиеся в постоянном контакте с больными людьми, заражаются сами. За рубежом число зараженных врачей и медсестер колеблется в пределах от половины процента (в Великобритании) до 0,7 процента в Германии и 0,8 процента в США. В России этот показатель превышает 6,5 процента! То есть в нашей стране врачи и медсестры заражаются в разы чаще. При этом респираторы, перчатки, очки и все прочие средства индивидуальной защиты во всех странах одинаковые. Конкретно в Орловской области, как стало известно в ходе эфира, 667 зараженных медработников (всего на момент подготовки материала было заражено 4579 человек). То есть тут мы опередили даже всероссийский показатель. В нашем регионе каждый седьмой заразившийся – медик! И при этом стоит учесть тот факт, что из-за большого количества поступивших в организм вирусов медработники обычно заболевают гораздо тяжелее. Дмитрий Серегин рассказал, что, по его данным, среди людей, подключенных к аппаратам ИВЛ, есть и медработники.

Коснулись в ходе эфира и выплат, обещанных медработникам, заболевшим на рабочем месте. На момент эфира положенные выплаты получили порядка 15 человек из 667 заразившихся! Остальным в массовом порядке ставят диагноз «легкое течение» болезни, даже если у человека были явные и серьезные симптомы коронавируса. Профсоюз собирает жалобы от людей, которые перенесли серьезное течение болезни, но не получили выплат. Как пояснил Серегин, страховая компания не выплачивает медикам компенсации за страховой случай заражения на рабочем месте, если у людей не было осложнений. При этом медики лечились антибиотиками, лежали с высокой температурой, а им диагностировали «ковид – легкое течение».

Кадровый ответ

Кстати, о ситуации с обеспеченностью необходимым количеством коек для лечения больных от коронавируса, о которых постоянно твердят орловские чиновники и утверждают, что по этому показателю у нас все просто в шоколаде. Внезапное подтверждение аксиоме, что больных лечат не койки, а медики, появилось в телеграм-канале «Орловская медицина». Там был опубликован скрин письма господину Залогину за подписью главного врача больницы имени Боткина Александра Лялюхина. В послании говорится об одном необходимом и жестком условии для запуска инфекционного стационара в больнице Боткина на 104 койки. Дело в том, что в лечебном учреждении отсутствует медицинский персонал, необходимый для обслуживания такого количества ковидных больных. Как пояснили медработники, передавшие скрин письма, ситуация с обеспечением кадрами меняется каждый день. Это связано и с текучкой кадров, и с вынужденным уходом персонала на больничные. Итак, сколько же и кого нужно для организации дополнительных 104 коек? Врач-инфекционист (врач-пульмонолог, врач-терапевт) – 12 человек. Врач анестезиолог-реаниматолог – 8 человек. Медицинская сестра палатная – 31 человек. Медицинская сестра-анестезист – 16 человек. Санитарка – 15 человек. Рентгенолаборант – 4 человека. Интересную особенность заметила в начале прямого эфира гендиректор ООО «Альсария» Елена Шураева. В Фейсбуке (использующем искусственный интеллект для определения кому и какую рекламу показывать) постоянно попадаются объявления о приеме на работу медиков для тульских лечебных учреждений. При этом ни одного объявления о приеме на работу медиков в орловские медучреждения в этой соцсети встретить не удалось. Как решается вопрос (и решается ли вообще) с обеспечением кадрами новых коек для больницы Боткина, Залогин так и не прокомментировал.

Кривое зеркало статистики

Статистика по заболеваемости в нашей области вызывает отдельный вопрос. Как пояснил Дмитрий Серегин, в официальных отчетах заболеваемость коронавирусом в регионе пошла на спад. Между тем, по наблюдениям медиков, работающих в красных зонах, пациентов меньше не становится. Просто людям вместо КОВИД-19 стали массово ставить диагнозы «вирусная пневмония» или «ОРВИ». И это при том, что клиническая картина, симптомы, «матовое стекло» на компьютерной томографии – все точь-в-точь как при коронавирусе. Но запретный диагноз не ставят. И это не самое страшное. Коллега Дмитрия Серегина рассказала, что, когда у нее появились все симптомы коронавируса, она СЕМЬ дней пыталась добиться, чтобы у неё взяли мазок на коронавирус. И потом еще столько же пришлось ждать результата. И это после ее заявлений лечащим врачам, что у нее пропало обоняние, были сильные головные боли, и даже в легких выявились изменения. Неделю добиваться анализов, когда по рекомендациям Минздрава анализы должны делать в течение двух-трех дней максимум! В итоге в отделениях почти всех больниц наблюдается аномальный для разгара лета рост больных с обычными пневмониями (по крайней мере так они значатся в отчетах). И это летом, когда в другие годы в тот же период заболеваемость пневмониями падала. Самое интересное, что такая ситуация выгодна чиновникам в финансовом плане – ведь за работу с ковидными больными надо платить. А за лечение пневмоний дополнительных выплат медикам не положено. И если врач заразился от пациента, то ему положена страховая выплата. А если, к примеру, заразился в магазине, то это уже не страховой случай. И все это существенная экономия для бюджета. Не лучше обстоят дела и на станции скорой помощи, где врачам и фельдшерам приходится проводить чуть ли не детективные расследования, чтобы доказать: они возили ковидного пациента. Не смог найти, от кого заразился, — не получишь никаких страховых выплат! И кстати, что касается сокращения заболеваемости. Можно ведь смотреть не только на цифры, но и на число и характер вызовов. И тут неувязочка! По числу и характеру вызовов «скорой» никакого спада заболеваемости не заметно, отметил Дмитрий Серегин.

Дьявол кроется в деталях

На минувшей неделе в ходе брифинга руководитель облдепартамента здравоохранения ответил на очень важный вопрос. А именно – почему врачи в поликлиниках не делают записи в амбулаторной карте пациента? Не заносят туда ни диагноз, ни назначенные лекарства. Между тем, если состояние пациента ухудшится от неправильно назначенного препарата, доказать что-либо без записей в карте будет невозможно. Иван Залогин рассказал, что по существующим инструкциям и приказам врач обязан заносить все лекарственные назначения в амбулаторную карту. Залогин пообещал провести проверку по фактам и навести порядок.

Заметим, в редакцию «Орловской среды» неоднократно обращались наши читатели и рассказывали, что врачи не делают записей в карте по выписке льготных лекарств. В поликлиниках предварительно сверяются с наличием препаратов на складе. И если необходимых препаратов в данный момент нет, то их и не выписывают. Отсутствие записей в карточке позволяет этой схеме действовать четко и на протяжении уже многих лет. Что касается неуказанного диагноза, то корреспонденту «Орловской среды» лично пришлось столкнуться с похожей ситуацией в поликлинике №2 совершенно недавно — в апреле 2020 года. Врач не стала даже запрашивать карту в регистратуре, а просто написала на клочке бумаги необходимые лекарства. Поскольку мне впервые был поставлен (и то неточно) новый диагноз и впервые назначены новые препараты – по пути в аптеку название одного из них вылетело из головы. Ни в первой, ни во второй аптеке, куда я обратился за помощью, разобрать почерк врача не удалось. Только в третьей поликлинике фармацевт смогла определить, что же именно прописал доктор. И то по описанию симптомов болезни.

Вообще история с карточками заслуживает специального изучения, а не только проверки отдельных фактов. Это целая система с множеством составляющих. Например, совершено непонятна, например такая ситуация: если из районной поликлиники направляют пациента на консультацию в областную больницу, то почему ему не выдают на руки амбулаторную карту? Какую консультацию может дать больному врач из другого медучреждения, если у него перед глазами нет всей картины заболевания? Нет ни истории болезни, ни истории лечения, ни сопутствующих патологий, ни результатов предыдущих обследований. В итоге – картина маслом: у человека в каждом медучреждении Орла своя карточка. В районной поликлинике своя, в стоматологии своя, в областной поликлинике своя. И ладно, если от этой карты был бы хоть какой-то толк. Нашему корреспонденту показали эпичную запись – «лечение назначено». Никаких подробностей – какое лечение, какими лекарствами – обнаружить не удалось. Надеемся, нам удастся найти специалиста, который мог бы пролить свет на темную историю с амбулаторными картами пациентов.

Сергей Миляхин