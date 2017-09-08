И.о. руководителя правового департамента назначена Наталия Николаева

Наталия Николаева назначена и.о. руководителя департамента правового обеспечения и государственного финансового контроля Орловской области. Прежний руководитель департамента Федор Карпычев отправлен на пенсию.

Как сообщила пресс-служба губернатора, врио губернатора Орловской области Андрей Клычков представил и. о. руководителя департамента правового обеспечения и государственного финансового контроля Орловской области 9 января на аппаратном совещании в областной администрации.

Ранее Наталия Александровна Николаева занимала должность начальника управления правотворчества, правовой и антикоррупционной экспертизы департамента.