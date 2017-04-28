ИФНС России по г. Орлу информирует об уплате налогов несовершеннолетними

ИФНС России по г. Орлу информирует: в соответствии со статьей 400 НК РФ, налогоплательщиками имущественного налога признаются физические лица, обладающие правом собственности на имущество, являющееся объектом налогообложения в соответствии со статьей 401 НК РФ (жилой дом, жилое помещение (квартира, комната), гараж, машино-место, единый недвижимый комплекс, объект незавершенного строительства, иные здание, строение, сооружение, помещение).

При этом физические лица – собственники имущества, признаваемого объектом налогообложения, признаются налогоплательщиками имущественных налогов, независимо от их возраста, имущественного положения и иных критериев.

За несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (малолетних), сделки могут совершать от их имени только их родители, усыновители или опекуны, за исключением сделок, которые они вправе совершать самостоятельно (подпункты 1 и 2 статьи 28 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 2 статьи 26 Гражданского кодекса Российской Федерации несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами.

В то же время законными представителями детей являются их родители, которые выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами без специальных полномочий (статья 64 Семейного кодекса Российской Федерации).

Таким образом, родители (усыновители, опекуны, попечители) как законные представители несовершеннолетних детей, имеющих в собственности имущество, подлежащее налогообложению, осуществляют правомочия по управлению данным имуществом, в том числе могут исполнять обязанности несовершеннолетних  по уплате налогов.

 

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Опубликовано 04 Сен 2017 в 12:43. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 27

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