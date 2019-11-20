Игорь Рыбаков: «Посылать на Химмаш – это неуважение к жителям области»

№39 (576) от 20 ноября 2019 г.

На прошлой неделе депутат Орловского облсовета Игорь Рыбаков выступил с инициативой об отмене так называемого закона Потомского. Речь идет о поправках в закон Орловской области «Об отдельных правоотношениях, связанных с проведением публичных мероприятий на территории Орловской области», принятых единороссовским большинством Орловского облсовета в 2017 году и существенно ужесточающих правила проведения в регионе любых общественных публичных мероприятий (митингов, пикетов, шествий и пр.). Напомним, на днях Конституционный суд Российской Федерации признал, что подобные ограничения нарушают конституционное право граждан на свободу мирных собраний. В связи с этим депутат Рыбаков направил обращение в адрес спикера Орловского облсовета Леонида Музалевского, предложив тому в рамках его полномочий отменить ряд положений статьи регионального закона о митингах, не соответствующих нормам федерального законодательства. Чуть позднее с аналогичными инициативами выступили представители фракций «Справедливая Россия» и КПРФ в орловском облсовете.

Примечательно, что сам депутат сомневается, что спикер Музалевский поддержит его инициативу. И это неудивительно, поскольку Игорь Рыбаков является одним из самых непримиримых критиков председателя регионального заксобрания, публично призывавшим последнего добровольно сложить полномочия. Этот призыв, кстати, обернулся для Рыбакова разбирательством на депутатской комиссии по этике: коллеги обвинили депутата в оскорблении Музалевского. В ответ Рыбаков обратился в правоохранительные органы с заявлением о клевете и потребовал возбудить уголовные дела в отношении 19 депутатов. Следователи в возбуждении дела отказали…

О своих непростых взаимоотношениях с депутатами-единороссами и об инициативе по отмене «закона Потомского» Игорь Рыбаков рассказал в интервью «Орловской среде».

— Буквально на днях стало известно, что следователь СУ СК России по Орловской области, рассматривавший ваше заявление, вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела о клевете в отношении 19 депутатов областного совета по вашему заявлению. В силу всем понятных причин такое решение не удивляет. И для вас оно, наверное, тоже не было неожиданным. Тем не менее вы все-таки заявление написали. Почему?

— Меня возмутило заявление, которое подписали 19 депутатов, о том, что я якобы назвал председателя облсовета Музалевского негодяем. С этим заявлением они обратились в комиссию по этике.

На самом деле фраза звучала совсем не так. Я сказал публично, открыто – а я как депутат имею право критиковать, обсуждать, делать замечания и так далее – так вот, я сказал, что человек, который совершает негодные поступки, в народе называется негодяем. А можно ли назвать ряд законов, принятых облсоветом под руководством Музалевского, годными поступками?

Что интересно, это заявление подписали депутаты только от одной партии – как мы понимаем, партии «Единая Россия». То есть, получается, это некая общая порука – друг за друга? Заметьте, это заявление не подписал ни один депутат ни от КПРФ, ни от ЛДПР, ни от «Справедливой России». И еще нюанс: лично Леонид Семенович Музалевский нигде, ни в одном интервью, ни в одном выступлении не заявил, что я его как-то оскорбил, в чем-то обвинил или причинил ему какие-то неудобства. И его подписи под заявлением тоже не было.

— Насколько я знаю, и на заседание комиссии по этике он тоже не пришел.

— Да, на комиссии по этике присутствовали четыре депутата, трое из них – от «Единой России» — понятно, да? И один представитель КПРФ, честный человек, депутат Евгений Мельник. Он единственный сказал, что фраза звучала не так, как пытались представить. Его попытались как-то переубедить, но он на это не пошел, и я потом публично на сессии областного совета заявил, что уважаю этого депутата, который не побоялся высказать свое мнение.

Соответственно после всего этого я прибыл в Следственный комитет, я написал 19 заявлений, поскольку считаю, что в заявлении депутатов содержалась клевета. Их всех вызывали, опрашивали. Что интересно, они отвечали, как под копирку: якобы я не называл Музалевского негодяем публично, но якобы я сказал это в кулуарах, когда микрофон был выключен. Причем, это слышали не только депутаты, которые рядом со мной сидят, но и депутаты, которые сидят с противоположной стороны стола (имеется в виду круглый стол в Круглом зале областной администрации, где проходят заседания облсовета. — Прим. ред.). Получается, им кто-то помогал, направлял, учил, как правильно отвечать? Потому что на самом деле этого не было и не могло быть: я всегда думаю, что и как сказать, так как знаю, что за мной пристально наблюдают и оценивают каждое слово и предложение.

Пока же я написал жалобу на решение следователя об отказе в возбуждении уголовного дела его начальнику – буду ждать ответа и идти дальше. Потому что так не должно быть.

— А как вы прокомментируете заявление вице-спикера Вдовина, который сказал, что внутренние распри якобы отвлекают депутатов от важных дел, от забот о нуждах избирателей?

— Дело в том, что я специально написал не одно заявление, а 19, конкретно по каждому депутату. И каждого вызвали в Следственный комитет. Я хотел, чтобы каждый из них пришел и на своей шкуре испытал, что такое вызов в СК, и чтобы каждый дал пояснения. К сожалению, товарищ Вдовин не видит главного. А главное то, что созидательную работу надо делать всем депутатам вместе. А не думать, что созидательной работой занимается только партия «Единая Россия», а все остальные как бы ни при чем. И журналисты «Орловских новостей», которые опубликовали комментарий Вдовина, совершенно правильно отметили, что у депутатов-единороссов нашлось время, чтобы собирать подписи под обращением в комиссию по этике, уговаривать подписать его представителей других фракций (мне рассказали, что такие попытки были, но, слава богу, у нас есть депутаты со стержнем, которые на эти уговоры не поддались), нашлось время собрать комиссию по этике, подробно все это обсудить, вынести решение и так далее. Так что я считаю, что товарищ Вдовин не прав.

— Вы обратились к спикеру облсовета Музалевскому с предложением внести поправки в так называемый закон Потомского, который ввел существенные ограничения на проведение публичных массовых мероприятий. Поводом стало решение Конституционного суда, верно?

— Вернемся в историю. Еще в 2017 году, когда принимался этот закон, я выступал против ужесточения правил проведения митингов, пикетов, шествий и ограничения конституционных прав граждан на публичное выражение своей позиции. Думаю, что тогдашний губернатор Потомский лоббировал этот закон из страха перед возмущением граждан его политикой, его деятельностью в области, потому что в Орле тогда прошла целая серия пикетов и флешмобов, прошли несколько митингов, был организован сбор подписей за его отставку. И в последний день его пребывания в должности губернатора он этот закон подписал. Конечно, ему было неприятно, что граждане выступают против него. Но по Конституции жители любого региона и в частности, Орловской области, имеют право на свободу собраний, митингов, шествий, и власть должна слышать людей. А о своих чаяниях, проблемах, просьбах жители области как раз и могут заявить на митингах и пикетах. И об этом чиновникам как раз напомнил Конституционный суд. Поэтому, ознакомившись с определением суда, я направил письмо в адрес Музалевского с депутатской инициативой об отмене тех поправок в областной закон о митингах, которые были приняты при Потомском.

Кроме того, я написал обращение к прокурору Орловской области Полуэктову Ивану Васильевичу, поскольку прокуратура может выступить в суде в защиту интересов граждан и инициировать отмену этих поправок.

Хочу также воспользоваться случаем и обратиться со страниц газеты к нашему губернатору Андрею Евгеньевичу Клычкову. Когда он только был назначен в нашу область исполняющим обязанности губернатора, я, желая узнать, что это за человек, ознакомился с его выступлениями на заседаниях Мосгордумы, на митингах и, честно говоря, думал, что этот человек придет и, само собой разумеется, в первую очередь отменит закон Потомского. Но, к сожалению, этого не произошло. И до сих пор по этому поводу он молчит. Но я все же надеюсь и поэтому обращаюсь к Андрею Евгеньевичу с предложением отменить поправки, внесенные в закон при Потомском. Это был бы хороший шаг – и для жителей области, и для самого Андрея Евгеньевича, потому что это повысило бы доверие жителей области к губернатору и к власти в целом, и многие жители области были бы ему благодарны.

Считаю, что необходимо вернуть орловский «гайд-парк», то есть место, где можно проводить массовые публичные мероприятия без уведомления администрации, в центр города, то есть в сквер Ермолова, откуда его при Потомском перенесли в район завода Химмаш, на глухую окраину. И сейчас, как мы знаем, чиновники мэрии отказывают в проведении митингов на площади Ермолова под явно надуманными предлогами. Последний пример: депутат городского совета Сергей Елесин совсем недавно дважды подавал заявку на проведение митинга и дважды ему отказывали, хотя он подавал уведомления ровно в 9 часов утра, ровно за две недели – и все равно оказывалось, что кто-то его опередил (хотя как такое возможно?), и место в сквере Ермолова уже занято. А взамен предлагали провести митинг на Химмаше. Я не так давно там побывал, посмотрел: это вообще нарушение закона – рекомендовать там проводить массовые мероприятия: там рядом – трамвайная линия, там проходит газовая труба. Да и вообще это неуважение к людям, к жителям области и в первую очередь – города Орла. В народе уже смеются: «Послали на… Химмаш!».

Поэтому я и обращаюсь к Андрею Евгеньевичу Клычкову: я уверен, что вы читаете средства массовой информации, услышьте, пожалуйста, меня как депутата, проявите волю, характер и отмените этот закон – вам будут благодарны все: и депутаты, и жители.

— Скоро состоится ноябрьская сессия облсовета. Как вы считаете, будет ли рассматриваться этот вопрос и пойдут ли депутаты на отмену закона Потомского?

— Зная лично товарища Музалевского уже достаточно долгое время, я думаю, что ничего он делать не будет. Этому человеку это просто не надо.

— В общем да, за два года после отставки Потомского облсовет вполне мог отменить эти поправки… И та же «Единая Россия» могла бы выйти с такой инициативой.

— Конечно! Ну ладно, допустим, Потомского он просто боялся: заметьте, за время его губернаторства ни в одном средстве массовой информации вы не найдете ни одной публикации, где бы Музалевский как председатель облсовета задал бы вопросы или высказал возмущение хотя бы по одному решению Потомского. Все было тихо и спокойно! Да, пришел в область новый губернатор – он стал как-то немножко высказываться, но до 5 октября 2017 года – нигде ни одного слова критики, даже малейшей – ни от Музалевского, ни от одного представителя партии «Единая Россия»! Полный молчок! Хотя мы знаем, что проблем была масса! Это и юбилейные объекты, и расхищение бюджетных средств и так далее и так далее. Но ни одна проблема не была озвучена товарищем Музалевским и не только им, но и любым депутатом из его ближайшего окружения. Поэтому мой прогноз: отменой закона Потомского он заниматься не будет. Если я ошибаюсь, я буду очень рад.

Беседовала Татьяна Филева

К сведению:

В число мест, где после вступления «закона Потомского» в силу запрещено проведение публичных мероприятий, включены железнодорожные вокзалы и автовокзалы, торговые объекты, остановочные пункты общественного транспорта, здания, в которых располагаются органы внутренних дел, Федеральной службы безопасности, прокуратуры, следствия, учреждения социальной защиты населения и социального обслуживания граждан, медицины, образования, религиозные организации.

Запрет также распространяется и на 50-метровую территорию от любой точки периметра вышеуказанных зданий и помещений, а если они имеют ограждённую территорию — от любой точки периметра ограждения.

Когда верстался номер:

По информации ИА «Орловские новости», 18 ноября председатель комитета облсовета по местному самоуправлению и регламенту Валерий Савин заявил, что вопрос о «законе Потомского» облсовет рассмотрит не ранее чем на декабрьской сессии, аргументировав тем, что «вопрос надо хорошенько изучить»…