Информация для работников ООО «АСК Инжиниринг», в связи с расследованием уголовного дела по факту невыплаты зарплаты

В производстве отдела по Заводскому району города Орла следственного управления СК России по Орловской области находится уголовное дело, возбужденное по факту невыплаты заработной платы на общую сумму более 5 миллионов рублей за август-ноябрь 2016 года 157 работникам филиала ООО «АСК Инжиниринг».

СУ СК по Орловской области просит работников, которым частично либо в полном объеме не выплачена заработная плата, ранее не признанных потерпевшими по уголовному делу, обратиться в следственный отдел по Заводскому району г. Орла следственного управления СК России по Орловской области, расположенный по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д. 231, либо связаться со следователем Фарсияном Валерием Гургеновичем по телефону: 8-(4862)-59-19-97. 

 

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Опубликовано 16 Ноя 2017 в 13:54. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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