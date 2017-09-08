Информация для работников ООО «АСК Инжиниринг», в связи с расследованием уголовного дела по факту невыплаты зарплаты

В производстве отдела по Заводскому району города Орла следственного управления СК России по Орловской области находится уголовное дело, возбужденное по факту невыплаты заработной платы на общую сумму более 5 миллионов рублей за август-ноябрь 2016 года 157 работникам филиала ООО «АСК Инжиниринг».

СУ СК по Орловской области просит работников, которым частично либо в полном объеме не выплачена заработная плата, ранее не признанных потерпевшими по уголовному делу, обратиться в следственный отдел по Заводскому району г. Орла следственного управления СК России по Орловской области, расположенный по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д. 231, либо связаться со следователем Фарсияном Валерием Гургеновичем по телефону: 8-(4862)-59-19-97.