ИНФС по г. Орлу информирует

Предоставления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи (ТКС)– удобный способ предоставления отчетности, напоминает ИНФС по г. Орлу.
Отчетность по ТКС – это оказание целого комплекса услуг, связанного с предоставлением и обновлением программного обеспечения для отправки документов в актуальном формате; исключением технических ошибок; доставкой электронных налоговых деклараций в инспекцию в любое время суток; экономией рабочего времени.
Кроме того, у налогоплательщиков, подключенных к системе электронного документооборота, есть возможность отправлять в налоговые органы запросы на получение справок о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, актов сверок, выписок из лицевых счетов, сообщения об открытии или закрытии счетов, счета-фактуры и другие электронные документы.
Информацию об операторах электронного документооборота, осуществляющих свою деятельность на территории Орловской области, можно найти в региональном разделе сайта ФНС России в рубрике «Налогообложение в Российской Федерации / Предоставление налоговой и бухгалтерской отчетности / Представление в электронной форме / Организации — операторы электронного документооборота».

 

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Опубликовано 09 Мар 2017 в 13:17. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 33

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