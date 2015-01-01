ИНФС по г. Орлу информирует

Предоставления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи (ТКС)– удобный способ предоставления отчетности, напоминает ИНФС по г. Орлу.

Отчетность по ТКС – это оказание целого комплекса услуг, связанного с предоставлением и обновлением программного обеспечения для отправки документов в актуальном формате; исключением технических ошибок; доставкой электронных налоговых деклараций в инспекцию в любое время суток; экономией рабочего времени.

Кроме того, у налогоплательщиков, подключенных к системе электронного документооборота, есть возможность отправлять в налоговые органы запросы на получение справок о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, актов сверок, выписок из лицевых счетов, сообщения об открытии или закрытии счетов, счета-фактуры и другие электронные документы.

Информацию об операторах электронного документооборота, осуществляющих свою деятельность на территории Орловской области, можно найти в региональном разделе сайта ФНС России в рубрике «Налогообложение в Российской Федерации / Предоставление налоговой и бухгалтерской отчетности / Представление в электронной форме / Организации — операторы электронного документооборота».