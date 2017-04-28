Инвалиды смогут поступить в вуз без дополнительных справок

Приятные новости ожидают в этом году абитуриентов-инвалидов, сообщили «Орловской среде» в Главном бюро медико-социальной экспертизы по Орловской области. В ФЗ «Об образовании» внесены изменения, благодаря которым для поступления в учебные заведения по программам специалитета и бакалавриата больше не требуется заключение медико-социальной экспертизы об отсутствии у поступающих противопоказаний к обучению.

Это означает, что абитуриентам перед поступлением в высшие учебные заведения не нужно обращаться в бюро медико-социальной экспертизы за разработкой индивидуальной программы реабилитации или абилитации. Также заключение бюро МСЭ об отсутствии противопоказаний больше не требуется и для зачисления инвалидов на подготовительные отделения федеральных государственных образовательных организаций высшего образования.

Теперь инвалидам, поступающим в высшие учебные заведения, не придется тратить время на оформление в поликлиниках направления на МСЭ и прохождение освидетельствования с целью разработки индивидуальной программы реабилитации или абилитации.

 

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Опубликовано 23 мая 2017 в 15:23. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 21

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