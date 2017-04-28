Инвалиды смогут поступить в вуз без дополнительных справок

Приятные новости ожидают в этом году абитуриентов-инвалидов, сообщили «Орловской среде» в Главном бюро медико-социальной экспертизы по Орловской области. В ФЗ «Об образовании» внесены изменения, благодаря которым для поступления в учебные заведения по программам специалитета и бакалавриата больше не требуется заключение медико-социальной экспертизы об отсутствии у поступающих противопоказаний к обучению.

Это означает, что абитуриентам перед поступлением в высшие учебные заведения не нужно обращаться в бюро медико-социальной экспертизы за разработкой индивидуальной программы реабилитации или абилитации. Также заключение бюро МСЭ об отсутствии противопоказаний больше не требуется и для зачисления инвалидов на подготовительные отделения федеральных государственных образовательных организаций высшего образования.

Теперь инвалидам, поступающим в высшие учебные заведения, не придется тратить время на оформление в поликлиниках направления на МСЭ и прохождение освидетельствования с целью разработки индивидуальной программы реабилитации или абилитации.