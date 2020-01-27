Из-за неуплаты уголовного штрафа орловчанка отправится на исправительные работы

Суд удовлетворил представление судебного пристава-исполнителя о замене

осужденной уголовного штрафа другим видом наказания в связи с уклонением

от исполнения приговора.

Ранее гражданка была признана виновной в совершении преступления,

предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Женщина

похитила вверенные ей денежные средства из кассы офиса, в

котором работала. Суд назначил ей штраф в размере 150 тысяч рублей.

Должница штраф не оплатила, правом на обращение в суд за предоставлением рассрочки или отсрочки уплаты штрафа не воспользовалась. В связи с этим судебный пристав направил в суд представление о замене штрафа другим видом наказания.

Рассмотрев представление, суд вынес решение о замене наказания в виде

штрафа на 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработной

платы в доход государства, информирует пресс-служба УФССП по Орловской области.