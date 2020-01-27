27 января 2020



Из-за неуплаты уголовного штрафа орловчанка отправится на исправительные работы

Суд удовлетворил представление судебного пристава-исполнителя о замене
осужденной уголовного штрафа другим видом наказания в связи с уклонением
от исполнения приговора.
Ранее гражданка была признана виновной в совершении преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Женщина
похитила вверенные ей денежные средства из кассы офиса, в
котором работала. Суд назначил ей штраф в размере 150 тысяч рублей.
Должница штраф не оплатила, правом на обращение в суд за предоставлением рассрочки или отсрочки уплаты штрафа  не воспользовалась. В связи с этим судебный пристав направил в суд представление о замене штрафа другим видом наказания.
Рассмотрев представление, суд вынес решение о замене наказания в виде
штрафа на 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработной
платы в доход государства, информирует пресс-служба УФССП по Орловской области.

 

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Опубликовано 27 Янв 2020 в 17:03. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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