Из-за перекрытия Красного моста из сумрака срочно нужно выводить пути объезда

Депутаты горсовета рекомендуют администрации города добавить освещение на новых маршрутах на время закрытия Красного моста. С таким предложением на заседании комитета по ЖКХ обратился депутат горсовета Юрий Котляр. Он обеспокоен тем, что новые объезды, по которым в том числе будет двигаться общественный транспорт во время ремонта Красного моста, станут опасными для орловцев — сейчас там попросту нет освещения.

Затронули депутаты и проблему перекрестков. На объездных улицах никогда не было такого потока транспорта — так что людям (особенно школьникам) придется привыкать к огромному потоку машин. На одном из перекрестков в ближайшее время установят светофор, а вот другой опасный переход оборудуют только лежачими полицейскими и подсвеченными знаками. Установка дополнительного светофора в районе школы № 27 может привести к пробкам.