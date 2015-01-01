Измельчители веток сэкономили городским властям первые бюджетные тысячи

На рабочем совещании в администрации города глава Железнодорожного района Юрий Тарасов рассказал, что купленные измельчители веток уже доказали свою эффективность.

— Вместо десяти машин с ветками на прошлой неделе, мы отправили на полигон всего одну с измельченной древесиной, — подчеркнул он. — Это существенно помогает уменьшить расходы бюджета.

Как напомнили в пресс-службе горадминистрации, две машины по измельчению веток были приобретены муниципалитетом в этом году. Сумма контракта составила чуть более двухсот тысяч рублей. Руководители территориальных управлений отмечают, что работы по уборке города идут в плановом порядке. К ней активно подключается общественность, активисты территориального общественного самоуправления.

В районах города уже началась высадка саженцев молодых деревьев. Так, на днях экологические бригады провели посадку в сквере «Орлята». Также в районах приступили к побелке деревьев известью.

Кроме того, до конца апреля на новых набережных областного центра появятся 70 новых урн — соответствующий муниципальный контракт уже подписан. По поручению Андрей Усикова прорабатывается вопрос об улучшении качества уборки остановок общественного транспорта.