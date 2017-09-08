Кадастровые услуги стали доступнее для орловских инвалидов

Орловский филиал кадастровой палаты создал особые условия для граждан с ограниченными возможностями. Обратиться в ведомство за получением государственных услуг инвалиды и лица с ограниченными возможностям могут в режиме онлайн, не выходя из дома, с помощью портала электронных услуг Росреестра (www.rosreestr.ru). Также филиал предоставляет бесплатные услуги по выездному обслуживанию для ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним граждан, инвалидов ВОВ, а также инвалидов I и II групп, проживающих на территории Орла и Орловского района. Данная услуга оказывается бесплатно, но только в отношении собственности инвалидов.

В рамках выездного обслуживания филиалом проводится прием-выдача документов для осуществления государственных услуг Росреестра: предоставление сведений, внесенных в ЕГРН, государственный кадастровый учет объектов недвижимости, государственная регистрация прав на недвижимое имущество. Заказать выездную услугу и проконсультироваться можно по телефону (4862) 76-04-53.

 

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Опубликовано 07 Ноя 2017 в 13:08. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 34

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