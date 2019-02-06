Как «облегчить» бюджет на сорок миллионов

Ответят ли граждане Зуев и Климова за крупные финансовые нарушения в УКХ?

№4 (541) от 6 февраля 2019 г.

Контрольно-счетная палата города Орла обнародовала результаты проверки использования бюджетных средств при ремонте и реконструкции городских дорог. Результаты оказались удручающими: потери бюджета города Орла оценены в 15 миллионов рублей, ущерб, нанесенный бюджету, превысил 26 миллионов.

Проверка, проведенная КСП, затронула период с 2017 по ноябрь 2018 года. В это время УКХ г. Орла, которое и распоряжалось бюджетными средствами, выделенными на ремонт и реконструкцию улично-дорожной сети, руководили небезызвестная Светлана Климова и ее предшественник Дмитрий Зуев. Результаты их плодотворной деятельности отражены в информации КСП, опубликованной на официальном сайте палаты.

Итак, как следует из документа, в 2017 году УКХ г. Орла на проведение ремонта объектов улично-дорожной сети было израсходовано 103 миллиона 23 тысячи руб., по состоянию на 1.11.2018 г. на ремонт дорог направлено

Проверяющие установили, что 33 миллиона 476,9 тысячи рублей из общей суммы были использованы неэффективно – в том числе на оплату работ по составлению проектной документации, требующей доработки и уточнения, услуг по проверке сметной документации объектов улично-дорожной сети города Орла, работы по которым не проведены в полном объёме, на оплату работ по ямочному ремонту улично-дорожной сети с заниженным гарантийным сроком и т.д.

Кроме того, КСП выявила случаи, когда УКХ не взыскивало с подрядчиков выплаченные авансы по невыполненным муниципальным контрактам, пени и штрафы за просрочку и неисполнение обязательств. В результате такого «аттракциона неслыханной щедрости» бюджет города Орла потерял (а проще говоря – подарил частным компаниям) 15 с половиной миллионов рублей!

Более того, по информации КСП, «в 2018 году муниципальное образование «Город Орёл» вынуждено было произвести оплату по исполнительным листам за работы по ремонту улично-дорожной сети города Орла, выполненные в 2016 году. Нарушения, допущенные МКУ «УКХ г. Орла» при приёмке и оплате указанных работ, при наличии на счете учреждения необходимых денежных средств всех уровней бюджетов, привели к судебным процессам и решениям, в результате исполнения которых оплата полностью проведена за счёт средств местного бюджета, что нанесло ущерб бюджету города Орла в сумме 26 миллионов 514 тысяч рублей».

Таким образом, господа Зуев и Климова, столь «эффективно» распоряжавшиеся бюджетными средствами, сделали все возможное (и наверное, невозможное), чтобы облегчить городскую казну, в которой каждая копейка на счету – и копеек этих катастрофически не хватает даже на школьное питание, ни много ни мало – на сорок с лишним миллионов! И что? Да, собственно, ничего. Оба благополучно – и без особых потерь – покинули свои должности. Где пребывает нынче господин Зуев, неизвестно, а вот госпожа Климова, по некоторым данным, вернулась в родной Мценск и спокойно работает в должности замруководителя одной из управляющих компаний.

Тем временем в Орел прибыла очередная проверка – на сей раз из Росавтодора. Специалисты одного из подразделений этого ведомства – «Росдортехнологии» – проверяют в числе прочего техническую часть ремонта и строительства дорог и мостов, которые проводились или проводятся в Орловской область за счет средств, выделенных из федерального бюджета. Одним из объектов проверки является мост Дружбы, заказчиком работ по которому является все то же УКХ.

Сегодняшнее состояние моста точно охарактеризовал мэр Орла Василий Новиков на планерке мэрии 5 февраля: «Мост, как стиральная доска. Там не то что ямы – дыры. Скоро люди и автомобили начнут проваливаться. Ехать там невозможно». При этом городские чиновники упорно отказываются признать очевидное: мост фактически разрушен – и это разрушение стало следствием прямого попустительства со стороны заказчика. Долгое время УКХ упорно не замечало всего того, что творится на мосту Дружбы, хотя общественность и специалисты били тревогу с самого начала. Более того, еще прошлой осенью экс-начальница УКХ Светлана Климова все претензии к качеству и срокам ремонта моста называла некритичными, а ее непосредственный начальник сити-менеджер Александр Муромский не имел никаких претензий к самой Климовой. В свою очередь абсолютно устранились от контроля за производством работ на мосту областные власти – в частности, руководитель профильного департамента облправительства Денис Блохин, хотя значительная часть средств на ремонт выделена как раз из областного бюджета. Про губернатора Клычкова и говорить нечего: если прошлым летом, во время предвыборной кампании, он публично заявлял, что берет ремонт моста Дружбы под личный контроль, то уже после выборов, в ноябре, в ответ на обращение депутата Косогова с просьбой вмешаться в явно нездоровую ситуацию подчиненные Клычкова сообщили, что это не входит в полномочия губернатора.

Полагаем, пресловутый ремонт моста станет поводом еще не для одной проверки, и результаты их, вполне возможно, окажутся еще более плачевными, чем изложенные выше итоги проверки КСП г. Орла. И почему-то нам кажется, что, как и в случае с ремонтом городских дорог, УКХ города Орла как заказчик не сможет (или не захочет?) взыскать с подрядчика пени и штрафы за нарушение сроков и ненадлежащее качество производства работ, сумма которых уже на сегодняшний день исчисляется в миллионах. А значит, в очередной раз бюджет понесет потери, за которые не ответит никто. Как до сих пор не ответили ни господа Зуев и Климова, ни их начальники и покровители из высоких кабинетов на Пролетарской горе и площади Ленина…

Федор Крюков

Комментирует депутат Орловского облсовета Виталий Рыбаков:

Я благодарю редакцию «Орловской среды» за то, что она раскрывает такую актуальную тему, как работа УКХ города Орла.

Прежде всего хочу сказать, что я как депутат областного совета обратился с депутатским запросом к прокурору Орловской области Ивану Васильевичу Полуэктову, в котором прошу его исследовать акты КСП по проверкам деятельности УКХ за 2015-2018 годы. В этот период руководителями УКХ были известные всем граждане – Екатерина Стрелец, Дмитрий Зуев и Светлана Климова. И что творилось в это время в Управлении коммунальным хозяйством, неоднократно сообщалось в публикациях СМИ.

И, по моей информации, за исчезнувшие бюджетные миллионы, кроме Екатерины Стрелец, которая сейчас находится под следствием, никто не понес никакой ответственности.

Дмитрий Зуев был оштрафован всего на несколько тысяч рублей, тогда как благодаря этому руководителю, который отвечал за расходование выделяемых УКХ денежных средств, из бюджета на сторону ушли десятки миллионов рублей.

Когда Контрольно-счетная палата проверяла деятельность УКХ под руководством Стрелец-Зуева, то явно просматривалось, что муниципальные контракты с подрядчиками заключались не в пользу муниципального образования город Орел. Когда после очередного ремонта весной асфальт с городских дорог сошел вместе со снегом, выяснилось, что претензии предъявлять некому: в договорах отсутствовали банковские гарантии. Таким образом, десятки миллионов рублей, заплаченные недобросовестным подрядчикам, ушли в никуда. И в случае возникновения каких-либо претензий, шансов выиграть иск в Арбитражном суде у муниципалитета заведомо не было. Ключевое слов здесь – заведомо. Муниципальному образованию «Город Орел» был нанесен, как я считаю, заведомый ущерб.

И в данном случае, полагаю, надо говорить о группе лиц, действия которой и привели к этому ущербу. Кто в нее входил? Тот, кто заключал договор. Тот юрист, который его проверял на случай выставления претензий подрядчику и визировал. Тот, кто принимал выполненные (или невыполненные) работы и подписывал акты. А, как выявила КСП, работы принимались формально. Повторю – это все действия группы лиц, и прокуратура области должна дать им правовую оценку. Установить эти лица можно на раз: достаточно взять договоры и акты и посмотреть, кто их подписывал.

Когда на смену Зуеву пришла «эффективный менеджер» Климова, я стал наблюдать за ее деятельностью. И на одной из планерок в городской администрации, где обсуждались вопросы качества дорожного ремонта, я предупредил ее, что она может оказаться в такой же ситуации, в которой в свое время оказалась предшественница Зуева Екатерина Стрелец. Потому что она в точности повторяла алгоритм их работы. Она меня тогда не услышала. И теперь проверочные мероприятия, которые провела КСП города Орла, подтвердили мои доводы. Только «багаж» гражданки Климовой пополнился еще и историей с ремонтом моста Дружбы. Я встречался с представителем «Росдортехнологий» — подразделения Росавтодора, Анатолием Фомичевым, который сейчас проводит проверку выполнения работ на данном объекте, и из разговора с ним я понял, что контракт между УКХ и ООО «РГС», подписанный Климовой, на мой взгляд, заведомо проигрышный для муниципалитета.. То есть ситуация повторяется – контракт составлен в пользу подрядчика. Это касается и недолгосрочных банковских гарантий, и других пробелов, о чем я в свое время расскажу подробно. Но уже сейчас ясно: контракт нуждается в ревизии. Квалифицированные юристы найдут в нем много белых пятен.

Еще один момент. По состоянию на 1 января 2019 года подрядчик ООО «РГС» освоил менее 10% средств, выделенных на капремонт моста. После того как депутат горсовета Евгений Косогов озвучил эти данные, и.о. руководителя УКХ Светлана Балашова в спешном порядке подписала «процентовки», по моей информации, более чем на 10 миллионов рублей. Я считаю, что это идет вразрез с условиями контракта – и по этой теме будет проведено дополнительное депутатское расследование.