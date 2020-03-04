Как орловские чиновники законы «улучшают»

№8 (587) от 4 марта 2020 г.

Известный орловский гражданский активист Рафаил Исламгазин направил обращение к губернатору Орловской области Андрею Клычкову, поводом для которого стала публикация в одном из номеров «Орловской среды» письма орловчанки Марии Филичевой, в котором она посетовала на то, что положенные ей по закону льготы неправомерно урезаются. Копию обращения Исламгазин передал в редакцию «Орловской среды». Думаем с этим текстом будет полезно ознакомиться как гражданам, получающим льготы от государства, так и чиновникам, которые этими льготами распоряжаются.

«Уважаемый Андрей Евгеньевич!

Не перестаю удивляться тому, с какой энергией областные чиновники воюют с льготами старшего поколения. Причиной моего очередного удивления стала статья «Кого защищает департамент соцзащиты», опубликованная в «Орловской среде» за 19.02.2020 года №6 (585).

Вдова военнослужащего Мария Филичева получает льготы в соответствии с федеральным законом «О статусе военнослужащих». Порядок предоставления мер социальной поддержки установлен статьей 24 данного федерального закона и постановлением Правительства РФ от 02.08.2005 года №475 (ред. от 04.07.2019) «О предоставлении членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по…»

В соответствии с пунктом 16 Постановления Правительства РФ №475 размер компенсационных выплат определяется из расчета 60 процентов расходов по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг (кроме услуг местной телефонной связи и абонентской платы за пользование радиотрансляционной точкой), составляющих долю членов семьи погибшего (умершего) военнослужащего в составе общих расходов, приходящихся на всех граждан, зарегистрированных в жилом помещении.

Размер компенсационных выплат за пользование услугами местной телефонной связи определяется из расчета 60 процентов фактических расходов независимо от выбранного тарифного плана, но не более 60 процентов оплаты расходов при абонентской системе оплаты, предусматривающей неограниченный объем местных телефонных соединений (разговоров), с учетом платы за предоставление в пользование абонентской линии независимо от ее типа. Размер компенсационных выплат, связанных с абонентской платой за пользование радиотрансляционной точкой, определяется из расчета 60 процентов фактических расходов.

По заявлению Марии Филичевой, департамент социальной защиты с 1 января 2020 года начисляет компенсацию в размере 50 процентов. Не начисляются компенсации по оплате взносов на капитальный ремонт.

Конституционный суд РФ постановлением от 25 февраля 2019 г. N 12-п «По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 24 федерального закона «О статусе военнослужащих» в связи с жалобой гражданки Г.В. Журавель постановил включить в состав расходов на содержание и ремонт объектов общего пользования в многоквартирных жилых домах, подлежащих компенсации собственникам жилых помещений — членам семей граждан, проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) после увольнения с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых составляет 20 лет и более, расходы по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Вывод: Вдова военнослужащего в соответствии с законом «О статусе военнослужащих» и постановлением Правительства РФ №475 имеет право на компенсацию в размере 60 процентов оплаты за коммунальные услуги, платы за содержание и ремонт жилья, оплаты взносов на капитальный ремонт, оплаты абонентского телефона и платы за пользование радио.

Орловские чиновники решили ограничить орловцев и в компенсации взносов на капитальный ремонт.

Пунктами 1.3.8-1.3.10 Постановления Правительства Орловской области от 29 мая 2009 года № 43 «Об установлении денежной формы предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан» установлена компенсация по оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, не более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного Правительством Орловской области, и занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах – занимаемой жилой площади), в пределах установленной Правительством Орловской области социальной нормы площади жилья. Такая формулировка соответствует федеральному законодательству.

Орловские чиновники не были бы орловскими, если бы не «улучшили» федеральное и собственное законодательство.

В пункте 23 постановления Правительства Орловской области от 26 июня 2016 года № 293 условие предоставления компенсации изложено в несколько другой редакции: 23. «Компенсация рассчитывается с учетом регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденного постановлением Правительства Орловской области от 27 апреля 2011 года № 124 «О региональных стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг, нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, и ограничивается долей в праве собственности получателя». Конец цитаты.

Одной короткой поправкой в федеральное и областное законодательство орловские чиновники в два раза ухудшили условия предоставления компенсации по оплате взносов на капитальный ремонт.

Не забыли областные чиновники и льготников, пострадавших от политических репрессий.

В соответствии со статьей 16 федерального закона РФ от 18.10.1991 года №1761-1 (в редакции от 09.03..2016) «О реабилитации жертв политических репрессий» реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, обеспечиваются мерами социальной поддержки в соответствии с законами субъектов Российской Федерации. Расходные обязательства по обеспечению мерами социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, являются расходными обязательствами субъектов Российской Федерации.

Законом Орловской области от 19 ноября 2004 года №441-оз «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Орловской области

реабилитированным лицам предоставляется мера социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату проезда (туда и обратно) на территории Российской Федерации один раз в год железнодорожным транспортом в размере 100 процентов стоимости проезда, а в районах, не имеющих железнодорожного сообщения, — водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом в размере 50 процентов стоимости проезда.

В целях «улучшения» федерального и местного законов Правительство Орловской области издало постановление от 10 августа 2017 года №333 «Об утверждении Порядка предоставления реабилитированным лицам меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату проезда (туда и обратно) на территории Российской Федерации один раз в год», которое устанавливает дополнительные требования для получения компенсации, не предусмотренные законом Орловской области №441. Пункты 7 и 11 требуют представления в учреждение социальной защиты по месту жительства справки транспортной организации об отсутствии прямого сообщения, а пункт 12 ограничивает сроки предъявления документов на компенсацию тремя месяцами.

Согласно пункту 15 данного постановления основаниями для принятия решения об отказе в назначении компенсации является несоблюдение срока предоставления заявления и документов, предусмотренного пунктом 12 настоящего Порядка.

Почему органы социальной защиты не могут навести справки об отсутствии прямого сообщения по каналам межведомственного взаимодействия – остается открытым вопросом.

Таким образом, постановление правительства Орловской области №333 налагает на реабилитированных дополнительные условия для предоставления льготы в виде ограничения сроков подачи документов и подтверждения услуги коммерческой организации – РЖД.

Статья 55 Конституции РФ устанавливает, что в Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина.

Если к изложенному добавить скандалы с лишением статуса многодетных семей, беспредел, который творится в домах-интернатах Болхова и Глазуновки, то создается впечатление, что Конституция РФ и федеральные законы написаны не для Орловской области».

С уважением, Р.Л. Исламгазин