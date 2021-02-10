Как «распилили» «Свободное пространство»

№5 (629) от 10 февраля 2021 г.

Депутат Виталий Рыбаков представил четвертый фильм, посвященный «юбилейному распилу». На этот раз место действия – театр «Свободное пространство». Видео опубликовано на канале YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=rB5Fd8w9pVs

— В прошлых выпусках мы уже увидели, как обошлись горе-управленцы с улицей Ленина и во что превратили реестровые памятники архитектуры, а также обратили внимание на итоги ремонта академического театра имени Тургенева, — напомнил Рыбаков. – Но не только театр имени нашего великого земляка подвергся варварскому ремонту. Театр «Свободное пространство», хоть и открыт для зрителей, но также имеет множество проблем после капитального ремонта. Также, как и на орловском драмтеатре, у здания театра «Свободное пространство» большие проблемы с фасадом после так называемого капитального ремонта: цокольная часть вся разваливается, и так по всему периметру.

Здание театра, являющееся реестровым памятником архитектуры, было построено в 1799 году, и, по моему мнению, это один из тех объектов, который создает уникальную атмосферу нашего города, — замечает депутат, а далее демонстрирует архивные видеокадры, снятые в самом начале ремонта, когда подрядчик – ООО «Ресурс» — активно приступил к работам, которые должен был завершить в конце 2015 года.

На видео зафиксированы визиты в театр чиновников из команды Потомского, которые делают вид, что очень озабочены ходом ремонта. Вот несколько весьма показательных диалогов

Владимир Бакин, начальник участка ООО «Ресурс»:

— Мы приступили к отделочным работам, в сроки, как и обговаривали, постараемся и обязаны уложиться.

Александр Ремига, руководитель департамента строительства:

-«Орелгосзаказчик», вы все это помечайте, все эти сроки должны быть в графике указаны.

Владимир Слизовский, замдиректора КУОО «Орелгосзаказчик»:

— Как заказчика нас практически все устраивает. Единственное, необходимо, конечно, активизировать работу немного.

Александр Ремига:

-Подрядчик должен уйти с объекта в декабре 2015 года.

Тем не менее завершить ремонт в 2015 году не удалось:

Как и на других объектах, что-то пошло не так, — комментирует Виталий Рыбаков. – Наступил юбилейный год. Ремонт продолжался. И громкие заявления, что Блохин с подрядчиками будут «жить» на юбилейных объектах, сменились новыми сроками сдачи.

Очередной диалог на камеру:

Ремига обращается к Блохину в театре:

То есть я правильно понимаю: десять дней нам доделать все виды работ? Параллельно начинаются после этого момента пуско-наладочные работы, соответственно функционировать театру ничего не будет мешать?

Блохин:

Да-да.

А дальше, как хорошо помнят горожане, выяснилось, что ремонт «Свободного пространства» не выдерживает никакой критики.

— Август 2016 года. Город готовится к юбилею. Но руководство театров категорически отказывается принимать работы в связи с огромным количеством недоделок, — напоминает автор фильма. – И тогда свою подпись под актами ставит бывший руководитель управления по государственной охране памятников Сергей Семиделихин. С его слов, сделал он это по просьбе Блохина, который на тот момент курировал ремонт со стороны правительства Орловской области. Через месяц после приемки театр «Свободное пространство» выглядел следующим образом: недоделанная крыша и горы строительного мусора. Внутри все было гораздо хуже.

Далее депутат переходит к неутешительным выводам и задает логичные вопросы:

— Есть информация, что претензии к ремонту предъявляло и МЧС еще в 2017 году. И часть нарушений до сих пор не устранена. Так что есть вероятность, что «Свободное пространство» может ждать судьба театра имени Тургенева. Так как объект был принят, а подрядчик самоустранился, все расходы на приведение здания в нормальное состояние теперь лежат на новом руководстве театра. Фасад потрескался и разрушается, на некоторых участках видны следы регулярного намокания и отслаивания, что говорит о нарушении технологии. На оцинкованных листах кровли уже видна ржавчина, это значит, материалы были некачественные. Цоколь здания также разрушается по всему периметру, а состояние карнизов, по моему мнению, создает опасность для прохожих.

— Хочу задать вопрос специалистам «Орелгосзаказчика», которые курировали и принимали эти работы, которые смотрели за строителями: как могли применить сухую штукатурку при ремонте цоколя здания театра «Свободное пространство»?

— Руководство театров изыскивает средства на доделку ремонта из своих скромных бюджетов, а чиновники, причастные к провальному ремонту, благополучно продолжают строить свою карьеру. Сотрудники «Орелгосзаказчика» либо действительно не знают о существующих проблемах, либо покрывают бенефициаров юбилейного распила, — заявляет Рыбаков, подкрепляя свое заявление кадрами с сессии облсовета, состоявшейся в мае 2020 года, на которой замруководителя департамента строительства Алексей Субботин сообщил буквально следующее:

— В актах контролирующих органов информация о том, что что-то принято, но не выполнено, отсутствует.

В заключение депутат Рыбаков обращает внимание, что лишь в июне 2020 года Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за провального ремонта здания театра «Свободное пространство».

— Уходят гарантийные сроки и сроки давности. Но до сих пор не дана правовая оценка действиям чиновников: Семиделихина, Блохина, Ремиги, Тарасова и Потомского, — говорит Виталий Рыбаков. — У меня, как и у всех небезразличных жителей нашего города, возникает много вопросов: кто принимал участие в приемке объекта, кто курировал данный объект в администрации и правительстве Орловской области, кто и какую понес ответственность; безопасен ли сейчас театр для зрителей и актёров? Думаю, что в ходе расследования мы получим ответы на эти вопросы. Со своей стороны предлагаю создать комиссию, чтобы дать, в первую очередь, оценку безопасности театров в настоящее время. И, конечно, её результаты должны стать основой для материальной претензии к лицам, причастным к провальному ремонту. Ведь был проект, который прошёл госэкспертизу, осуществлялся надзор, были контракты и акты приёмки, и везде стоят подписи ответственных лиц.