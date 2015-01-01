Как в фильмах ужасов

№15 (507) от 25 апреля 2018 г.

В Орле принимаются меры по ограничению доступа к расселенным аварийным домам. Так, к настоящему времени в девяти таких домах заколочены двери и окна, сообщает администрация Орла.

В дом №27 по улице Васильевской доступ граждан не ограничен. Более того, там в нечеловеческих условиях и с риском для жизни живут люди. Ветхий дом, год постройки которого неизвестен, признан не пригодным для проживания, но, как и многие другие, все еще не расселен.

Жительница Орла Лусия Савина добивается расселения около десяти лет. И пока у нее ничего не получается.

– В документах на дом указано, что он до 1917 года постройки, то есть ему уже более ста лет, – рассказывает Лусия Левоновна. – Мы с 13-летним сыном по объективным причинам не можем там жить: в этом доме можно заснуть и не проснуться. Поэтому уже много лет вынуждены снимать жильё.

Трещины в стенах и на потолке, дыры между ступенями – лестничные пролеты вот-вот рухнут, опасная электропроводка, отсутствие элементарных удобств, – в доме №27 по улице Васильевской можно снимать фильмы ужасов. И тем не менее Лусие Савиной пришлось добиваться того, чтобы дом признали аварийным.

– С нашим домом вообще все непросто, он проходил по спискам ветхого жилья, когда еще действовала федеральная программа, у меня есть официально опубликованная информация, что дом №27 по улице Васильевской входит в программу переселения горожан из ветхого жилья на 2008– 2011 годы. Однако никакого переселения не произошло. И когда я пришла на прием к Вдовину, в то время он был заместителем Музалевского в горсовете, он мне сказал, что это была ошибка, на этот список внимания обращать не стоит, дом не аварийный, жить в нём можно. Мне пришлось самой заказывать экспертизу в Облкоммунпроекте, в то время мне очень помогла депутат облсовета по нашему округу, и, по сути, доказывать, что дом непригоден для проживания. В 2012 году экспертиза признала дом аварийным, но, как выяснилось, расселение отложили на долгие годы, и теперь чиновники нам говорят: вы сидите и ждите. В свое время я была на приеме у Берникова, в Жилинспекции, в Роспотребнадзоре, в прокуратуре. Все признали, что дом непригоден для проживания. Некоторые специалисты даже внутрь побоялись входить. В итоге пообещали, что нас расселят к 2016 году. Сейчас 2018 год. Денег на расселение, как я понимаю, не предвидится. Обратилась к врио губернатора Клычкову. Мне передали ответ чиновника Мишанова, который сообщает врио губернатора о том, что постановлением администрации Орла «срок организации расселения продлен до 30 декабря 2022 года». Если бы я не обратилась к чиновникам в очередной раз, так ничего и не знала бы про 2022 год. Никто нас в известность официально не ставил. 2011-й, 2016 год, 2022-й… Потом, наверное, будет 2026 год. Я не верю в то, что нас расселят. Так это и будет длиться, пока или нас не станет, или дом не рухнет. Вечного же ничего нет.

Шансов на то, что город «осилит» расселение полутора сотен подобных домов, действительно мало. Все, что может делать муниципалитет в ситуации, когда средств не хватает ни на что, это, как указал теперь уже отбывший из региона чиновник Мишанов, соблюдать план-график проведения ежеквартальных обследований фактического состояния аварийных домов «в целях недопущения чрезвычайных ситуаций». Можно также искать инвесторов, чем беспрерывно занималась команда экс-губернатора Потомского и не находила, или же просить денег на расселение у Минфина. Дошло до того, что у областного центра нет денег даже на снос расселенных домов. Таков результат «работы» команды иногородних менеджеров, которые «эффективно» распорядились налогами горожан.

Ольга Рождествина