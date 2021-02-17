17 февраля 2021



Капремонт попал под прицел прокуратуры

№6 (630) от 17 февраля 2021 г.

Прокуратура Орловской области провела проверку исполнения законодательства при реализации региональной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области». По ее результатам возбуждено уголовное дело.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, «установлено, что, должностные лица Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области своевременно не организовали и не провели аукционы по отбору подрядных организаций для выполнения работ в домах, запланированных к капитальному ремонту на 2020 год. В результате, несмотря на наличие на счете Регионального фонда капитального ремонта денежных средств в сумме 1 млрд 90 млн рублей, предназначенных на реализацию мероприятий региональной программы по капительному ремонту в многоквартирных домах, в 2020 году не были завершены работы по ремонту 43 домов. Это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан.

Материалы прокурорской проверки направлены в региональное управление следственного комитета для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения СУ СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.

Кроме того, факты нарушений законодательства при реализации региональной программы капитального ремонта обсуждены на межведомственном совещании при прокуроре Орловской области».

Прямая речь:

Прокурор Орловской области Владислав Малкин:

— При наличии денежных средств удалось провалить работу Фонда капремонта, и отсутствовал какой-либо контроль. Из 144 домов. Которые запланировали отремонтировать в 2020 году, отремонтировано всего 42, это 36 процентов… В этих квартирах люди же проживают. Почему никакой работы не проводилось?.. Сегодня по материалам, которые направил прокурор, следственным управлением Следственного комитета по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц правительства по статье «халатность».

 

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Опубликовано 17 Фев 2021 в 15:57. В рубриках: Коммуналка. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 91

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