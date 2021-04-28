Каждому орловчанину — по курятнику!

№15 (639) от 28 апреля 2021 г.

На этой неделе у православных христиан завершается Великий пост — один из самых длительных и строгих. Празднование Пасхи в этом году совпадает с «гражданскими» майскими праздниками. К ним добавляются еще несколько нерабочих дней: жителям страны предоставляется возможность потрудиться на дачных участках и отдохнуть на природе, подальше от ковидных мест.

С каким же настроением орловчане готовятся к майским праздникам?

Уходящий апрель, так же, как и предыдущий весенний месяц март, не радовали орловчан солнцем и теплом. Начало мая, вероятнее всего, будет таким же холодным. «Хорошего настроения» гражданам добавляют и цены на продукты питания, как постные, так и «скоромные», их дороговизна и недоступность для малообеспеченных слоев населения.

К сожалению, цены на плодоовощную продукцию в Орловской области уже бьют все рекорды. Дорожают социально значимые продовольственные товары первой необходимости. Цена на картофель в марте выросла до 30,72 руб. за 1 кг против 24,62 руб/кг в январе 2021 года. За этот же период морковь с 30,37 руб/кг поднялась в цене до 41,74 руб/кг, а столовая свекла подорожала до 45,04 руб/кг. Цена на капусту свежую белокочанную в марте текущего года составила в среднем 22,37 рубля за 1 кг против 20,54 руб/кг в январе. Лук репчатый вырос в цене с 25,43 рубля за 1 кг до 27,58 руб/кг. Яблоки, стоившие в январе в среднем 98,73 руб/кг, в марте подорожали до 103,81 рубля.

Напомним, орловский агропром под руководством Сергея Борзенкова который год подряд проваливает показатели производства картофеля, овощей и фруктов. Продовольственные товары и готовые продукты этой категории производятся преимущественно в личных подсобных хозяйствах граждан и малых формах хозяйствования, для которых не обеспечена производственно-сбытовая инфраструктура, позволяющая создавать запасы и реализовывать излишки продукции.

Не менее интересный вопрос: где в городе Орле и районах области можно купить орловские тепличные овощи (огурцы и помидоры), производство которых, по словам местных чиновников, увеличивается в трех тепличных комплексах?

Еще десять лет назад один тепличный комплекс «Юбилейное», производящий овощи, как теперь говорят, «по старинке», на торфяно-органических субстратах, поставлял в орловские магазины ароматные огурцы, томаты и зелень по вполне доступным для населения ценам. Теперь же, когда в качестве среды для произрастания растений в современных теплицах применяются минеральные субстраты, в том числе, минеральная вата, кокосовые маты и другие заменители почвы, а состав питательных растворов для огурцов и томатов, выращиваемых в полуискусственной среде, не раскрывается, найти на прилавках орловских магазинов дешевые тепличные овощи весьма затруднительно. Азербайджанские и турецкие томаты и огурцы из соседних регионов для орловчан гораздо доступнее.

Весьма интересным также представляется и тот факт, что орловские тепличные хозяйства не проходят в общероссийской системе отчетности Росстат как организации, реализовавшие овощи в январе – марте 2021 года. Тогда возникает вопрос: производились ли в реальности овощи в орловских теплицах в первом квартале 2021 года? Если да, то почему не показан объем отгруженной продукции с тепличных комбинатов? Кому и зачем выгодно скрывать эти успехи?

Тем более, что в последнее время достижения в аграрной сфере региона простых потребителей радуют всё реже. Даже после рекордного на урожай зерновых 2020 года цена за килограмм хлеба и булочных изделий из пшеничной муки 1 и 2 сортов выросла с 42,86 руб. в январе 2021 года до 45,96 руб. в марте. Да и производство самой муки сокращается каждый год.

Нашим чиновникам не кажется странным, что в Орловской области, входящей в первую тройку регионов-производителей гречихи и имеющей достаточные мощности для ее переработки, цена на гречневую крупу выше, чем в ряде соседних областей. Если в январе текущего года гречневая крупа-ядрица стоила в среднем 82,17 руб/кг, то к марту её цена выросла до 84,33 рубля за 1 кг.

Вермишель, оказавшаяся одним из самых значительно подорожавших продовольственных товаров во втором полугодии 2020 года, продолжает расти в цене. Если в январе 2021 года ее средняя цена составляла 80,94 рубля за 1 кг, то в марте уже – 81,74 руб/кг.

Безудержный рост цен на сахар-песок не смогли обуздать ни правительство РФ, ни, тем более, региональные чиновники.

К примеру, господин Петров, ответственный за состояние промышленного производства и цены на продукты в регионе, предпочел заняться абстрактными и куда более приятными ему вещами, чем обеспечение населения области социально значимыми продовольственными товарами.

Пока он прогуливался по мосту через реку Гоголь в Новодеревеньковском районе, размышлял об эстетике Шатиловского леса, учился системному подходу в управлении регионом в подмосковном Красногорске, тратя еще не заработанные им бюджетные средства на все эти поездки, цена на сахар в Орловской области в марте 2021 года превысила критически высокую отметку, достигнув в среднем 47,23 рубля за 1 кг против 46,70 руб/кг в январе. Хотя в соответствии с поручением правительства РФ цена килограмма сахара не должна была превышать отметку в 46 рублей.

Передавая привет из Красногорска своим подписчикам в Инстаграм, Максим Петров отметил, что в его отсутствие в департаменте сельского хозяйства Орловской области прошло совещание по вопросам поставок сахара в регион. Почему он не объяснил, куда подевался произведенный в регионе в сезоне 2020/2021 гг. сахар в объеме 315,652 тысячи тонн? Разве не дешевле было наладить мелкую фасовку сахара на четырех сахарных заводах области и отправлять его в розницу непосредственно с мест производства?

Наши чиновники любят рассказать об успехах в производстве и переработке масличных культур. Только вот во время строгого поста для православных христиан цена килограмма подсолнечного масла выросла с 120,25 руб. в январе до 123,75 руб. в марте. На постановление правительства, ограничивающее рост цен на растительное масло, так же, как и на сахар, орловские чиновники предпочли не обращать внимание.

Орловчан спасут самоограничение и аскеза, тем более, что один из главных символов праздника Пасхи – яйца, стали «золотыми». Если в январе этого года жители области, отдавая в среднем по 72,96 рубля за десяток яиц, считали, что это слишком дорого, то цена на яйца куриные в марте выросла до 78,78 рубля. И это был период поста, когда потребление яиц традиционно ниже, чем в среднем по году. Что говорить о начале Пасхи, о наступлении майских праздников, когда спрос на яйца объективно возрастет?

По данным Орелстата, в январе-марте в регионе произведено всего 7,4 млн штук яиц (91,6 % к январю-марту 2020 года). Яйценоскость кур-несушек составила 49 яиц, что на 14 штук ниже прошлогоднего уровня. При этом Росстат напоминает, что производство яиц в январе-марте 2020 года к соответствующему периоду 2019 года составляло всего 84,2 %.

Падение этих показателей продолжается уже на протяжении нескольких лет, а ответственные региональные чиновники Борзенков и Шалимов продолжают пребывать в эйфории от успехов в производстве зерна. Надо отдать должное губернатору Клычкову: как оказалось, он, в отличие от своих подчиненных, намерен внести вклад в будущее орловского птицеводства в самое ближайшее время. Вот что рассказал в своем очередном эфире в Instagram губернатор Орловской области Андрей Клычков:

«Мы с детьми кур заводим. На майских праздниках будем собирать курятник».

Видимо, даже губернатора с ежегодным доходом более трех миллионов рублей припекло: кому понравится покупать бесконечно дорожающие яйца и мясо птицы? Правда, не совсем понятно, где он собирается размещать курятник. Не в единственной же квартире, находящейся в его пользовании, задекларированной в 2019 году? Ни о каком земельном участке, где можно было бы построить курятник, в той декларации не было сказано ни слова. Потому есть опасения, что Роспотребнадзор зарубит на корню инициативу губернатора развивать птицеводство в не разрешенном для этого месте.

А вот жителям области, живущим на менее скромные, в десятки раз меньшие, доходы, губернатор мог бы посодействовать в организации приусадебных хозяйств, содержании яйценоских и мясных кур, организовав поставку комбикормов и зерна для выращивания птицы в личных подворьях, а также обеспечив сбыт излишков продукции на ярмарки выходного дня и в магазины городов и райцентров. На большее, что подразумевает привлечение инвесторов и строительство крупных птицефабрик в регионе, полагаем, орловские чиновники во главе с Клычковым не способны вовсе.

До сих пор непонятно, реализован ли проект строительства птицефермы в Урицком районе, анонсированный зампредседателя регионального правительства по вопросам АПК Сергеем Борзенковым в апреле 2020 года. Тогда в своем Instagram чиновник подчеркивал, что это личный проект губернатора Клычкова. Жители надеялись, что с обещанным к октябрю 2020 года запуском птицеводческого предприятия хотя бы мяса птицы станет существенно больше, и цены на него снизятся. Но не тут-то было.

Куры охлажденные и мороженые в марте 2021 в среднем стоили 153,50 руб/кг вместо 140,64 руб/ кг в январе 2021 года. Отнюдь не дешевели и другие виды мяса. Так, говядина (не вырезка) стоила в январе 364,36 руб./кг, а в марте текущего года – 369,51 руб/кг. Даже свинина, производство которой в Орловской области увеличилось кратно, дешевле не стала.

Растут в торговых сетях цены на молоко и на молочные продукты. К примеру, если молоко питьевое цельное пастеризованное в январе 2021 года стоило 56,36 руб. за 1 литр, то в марте – 57,36 руб/литр, цельное стерилизованное молоко оказалось еще дороже – 86,41 руб/литр против 84,76 руб/литр в январе.

А ведь мясо, яйца, молоко, как и другие натуральные продукты животного происхождения — это основа полезного белка в организме человека. Не будет здоровой пищи, не будет и устойчивой иммунной системы, способной противостоять различным вирусам и болезням.

Никакие чудесные вакцины не защитят и не спасут человека, если не будет обеспечено здоровое питание.

Как заявил научный руководитель Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Виктор Тутельян, перед вакцинацией от коронавируса следует включать в рацион белковые продукты: мясо, рыбу, яйца, а после иммунизации нужно обратить внимание на уровень витаминов в организме, в первую очередь, витамина D. «Вакцина вводится для того, чтобы стимулировать выработку специфических антител. Антитела – это белковые структуры, для этого возникает большая потребность в белке – это мясо, рыба, яйца. Нужно обратить внимание, чтобы в нашем рационе это было», — пояснил ведущий ученый-диетолог.

К сожалению, ни чиновники из департамента здравоохранения области, ни их коллеги из департаментов сельского хозяйства, промышленности, соцзащиты не думают, как накормить население области полезными продуктами, которые вполне можно производить в своем регионе и продавать по доступным ценам. Никто из чиновников не озаботился тем, как подготовить граждан к иммунизации от Covid -19, чтобы прививка дала пользу.

Надеемся, хотя бы в канун Светлой Пасхи они задумаются над тем, чтобы на столах орловчан появилась качественная высокобелковая продукция по доступным ценам.

Ольга Рождествина