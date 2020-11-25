Кибермошенники осваивают новые приемы

За минувшие выходные сразу двое орловцев обратились в полицию с заявлениями на мошенников. Так, в одном случае потерпевшей стала 28-летняя орловчанка. Девушке позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он убедил заявительницу, что ее сбережения находятся в опасности, так как с ними были совершены подозрительные операции. Злоумышленник порекомендовал девушке сходить к ближайшему банкомату и обналичить сбережения (более 100 тысяч рублей). После того, как потерпевшая выполнила данные рекомендации, гражданин продолжил давать ей инструкции. По настоянию звонившего орловчанка перевела деньги на абонентский номер телефона, который якобы являлся страховым. А затем, чтобы злоумышленники из числа сотрудников банка (со слов звонившего), не смогли использовать данные гражданки в корыстных целях, он убедил ее взять крупный кредит. Для этого девушка воспользовалась онлайн сервисом. Также следуя указаниям, орловчанка обналичила полученные деньги и перевела их на банковские карты, названные злоумышленником. Чтобы казаться более убедительным, мошенник сказал гражданке, что с ней свяжутся сотрудники правоохранительных органов. Через некоторое время девушке позвонил другой неизвестный, который рассказал, что в настоящее время действительно проводится разбирательство по заявлению работников кредитной организации. На другой день с орловчанкой опять связался мужчина, представлявшийся сотрудником банка. На этот раз он убедил ее взять в других кредитных организациях, обналичить и перевести на указанные счета несколько крупных кредитов. Женщина так и поступила. Используя мессенджер, злоумышленник прислал жертве фото справки, якобы об аннулировании взятых ею кредитов. Спустя время гражданка осознала, что ее обманули, и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Во втором случае жертвой злоумышленников стал 48-летний орловец. Мужчине также позвонил неизвестный, который представился работником банка и сообщил, что со счетом гражданина проводятся подозрительные операции – на его имя пытаются оформить кредит. А далее злоумышленник убедил свою жертву взять кредит на крупную сумму и перевести ее на указанный счет. Мужчина так и поступил. Также с гражданином с подменного номера, якобы принадлежащего правоохранительной структуре, связывались подельники мошенника, которые рассказывали, что в настоящее время устанавливаются подозреваемые из числа сотрудников кредитного учреждения, причастные к противоправным деяниям.

В результате мошеннических действий мужчина лишился крупной суммы денег. По данному факту также возбуждено уголовное дело, — отметили в пресс-службе УМВД.

Сотрудники полиции обращают внимание орловцев на распространение новых способов дистанционного мошенничества. Злоумышленники для маскировки все чаще используют Интернет-телефонию с подменой абонентского номера звонящего (т.е. номера начинающиеся с 8-800, 8-495, 8-499). Злоумышленники звонят на мобильные телефоны граждан под видом сотрудников банков, часто используют номера реальных банков и финансовых организаций, а также правоохранительных органов. Мошенники могут направлять потерпевшим на мобильные телефоны всевозможные «справки» якобы от банков и правоохранительных органов, и информацию о подтверждении операций.

Чтобы защитить себя от противоправных действий мошенников необходимо убедиться в достоверности информации, полученной по телефону от неизвестных. Не торопитесь следовать инструкциям позвонивших вам людей, полученных СМС-ок или сообщений в мессенджере якобы от сотрудников банка. Особенно, если они требуют произвести манипуляции с банковской картой. Не говорите незнакомцам свои ФИО, реквизиты паспорта и другие личные данные. Не оправляйте пустые СМС, либо с набором цифр, которые вам продиктовали — это может быть служебная команда Интернет-банка на перевод денежных средств с вашей карты. Прежде, чем совершать требуемые действия, перезвоните на номер, указанный на обратной стороне своей пластиковой карты. Запомните! Настоящие сотрудники банка никогда не требуют от клиентов назвать ПИН-код, брать кредит и переводить деньги на номера телефонов сотовой связи. При любых сомнениях, при малейшей попытке собеседника узнать пароли или коды немедленно завершите разговор! Перезвоните по правильному контактному номеру банка, проверив его на сайте банка или на обороте своей пластиковой карты.