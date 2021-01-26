26 января 2021



Кибермошенники освоили новую схему обмана орловцев

В пресс-службе УМВД рассказали о новой схеме обмана доверчивых жителей. Теперь злоумышленники представляются сотрудниками полиции или других правоохранительных органов. Они звонят потенциальной жертве и сообщают, что в отношении собеседника возбуждено уголовное дело по заявлению представителей Банка России. В ходе беседы по телефону они получают персональные данные, номера и пин-коды платежных карт, информацию о совершенных по счетам операциях и другие сведения. Затем аферисты используют полученные сведения для хищения сбережений со счетов своих жертв.

«МВД России разъясняет, что в случае возбуждения уголовного дела в отношении гражданина на почтовый адрес по месту его проживания официально направляется повестка о вызове в отдел полиции к следователю или дознавателю. Повестка может быть направлена как в рамках возбужденного уголовного дела, так и в рамках доследственной проверки, проведения иных процессуальных действий. Если во время телефонного разговора незнакомец ссылается на инициированное Банком России уголовное дело – это злоумышленник,” — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Со своей стороны ЦБ уведомил о ситуации банки и рекомендовал им учитывать схему при организации работы службы поддержки. «Если во время телефонного разговора незнакомый человек ссылается на инициированный Банком России уголовный процесс — это злоумышленник», — заявили в ЦБ.

В случае если вам позвонили и представились сотрудником полиции или других правоохранительных органов, ведомство рекомендует связаться с дежурной частью указанного собеседником подразделения и уточнить, действительно ли он проходит там службу.

И конечно же — не следует передавать по телефону конфиденциальную информацию о своих счетах и банковских картах. Ни в банке, ни тем более в полиции такие данные по телефону никогда не запрашивают.

 

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Опубликовано 26 Янв 2021 в 12:35. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

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