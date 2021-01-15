Кинолог УМВД рассказала орловцам об особенностях дрессировки и содержания овчарок

В группе ВК «Четыре лапы в доме!» инспектор-кинолог УМВД Эльвира Пронина рассказала об особенностях службы кинологов, которые вместе со своими питомцами выполняют специфические задачи. Так, Эльвира и ее нынешний четвероногий напарник Ментор специализируются на поиске и обнаружении наркотических веществ. Однако в эфире авторского проекта Инессы Айвазян сотрудница орловской полиции появилась со своим прежним напарником — бельгийской овчаркой малинуа по кличке Викинг. Пса, в силу возраста отправленного на заслуженный отдых, Эльвира взяла к себе: не смогла расстаться с надежным другом и отдать его другому хозяину.

Зрители прямого эфира узнали также про специфику породы, темперамент собак и особенности их дрессировки. На протяжении всего времени передачи отлично выдрессированная служебная собака показала пример выдержки и терпеливо позировала в кадре.