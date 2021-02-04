Клычков анонсировал создание государственного приюта для бродячих животных

В этом году в Орле построят государственный приют для бездомных животных, сообщил губернатор области в прямом эфире в социальных сетях.

По словам Клычкова, в этом году в Орле построят государственный приют для бездомных животных, но он не решит полностью проблему бродячих собак, так как, по данным статистики, в среднем по городу Орлу хозяева ежедневно выкидывают на улицу около 10-15 собак.

Клычков считает, что приют лишь частично решит проблему.