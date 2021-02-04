4 февраля 2021



Клычков анонсировал создание государственного приюта для бродячих животных

В этом году в Орле построят государственный приют для бездомных животных, сообщил губернатор области в прямом эфире в социальных сетях.

По словам Клычкова, в этом году в Орле построят государственный приют для бездомных животных, но он не решит полностью проблему бродячих собак, так как, по данным статистики, в среднем по городу Орлу хозяева ежедневно выкидывают на улицу около 10-15 собак.

Клычков считает, что приют лишь частично решит проблему.

 

Четыре трупа с огнестрельными ранениями обнаружили в Глазуновке Орловской области
В Орле изменена организация дорожного движения
Роспотребнадзор не выявил повышенного содержания ванадия возле полигона ТБО
Опубликовано 04 Фев 2021 в 11:46. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

Комментарии закрыты.

Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"