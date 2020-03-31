Клычкову не стыдно…

27 марта губернатор Орловской области Андрей Клычков выступил на сессии облсовета с парадным отчетом о деятельности регионального правительства в 2019 году. Процитируем основной тезис его доклада: «Нам не стыдно за те результаты, которых добились труженики Орловщины в 2019 году». «Благодаря принятым мерам социально-экономические показатели имеют позитивный тренд», добавил Клычков.

Итак, каких же успехов орловских тружеников не стыдится Клычков?

Он, в частности, указал, что объём продукции сельского хозяйства по сравнению с 2017 годом (почему не по сравнению с 2018-м? — Прим. ред.) вырос на 54%; валовый региональный продукт в ушедшем году составил 243,2 млрд руб.; индекс промышленного производства (январь-декабрь 2019 г.) составил 104,3%; а объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами — 139,1 млрд руб., что составляет 110,4% к уровню 2018 года.

Также губернатор остался доволен количеством вновь созданных рабочих мест: всего их 1309. Более того, Клычков считает, что создание экономических зон в Орловской области позволит привлечь около 14 млрд рублей инвестиций и создать еще более 2 тысяч рабочих мест.

Также глава региона отметил, что на реализацию национальных проектов в регионе было направлено 4,43 млрд руб.; по итогам прошедшего года все социальные обязательства перед гражданами выполнены.

«Орловская среда» была бы рада разделить оптимизм губернатора Орловской области, но при всем желании сделать этого не может, так как двумя неделями ранее «Российская газета» опубликовала основные показатели социально-экономического положения субъектов Российской Федерации в 2019 году. Из этих данных следует, что ни сырьё Орловского региона, которое почему-то перерабатываем не мы, а соседние области, ни экономические зоны, ни фонтаны не способствуют улучшению жизни наших граждан. Самих граждан становится все меньше, безработных все больше, доходы падают, а цены растут.

Судите сами: индекс физического объема (в % к 2018г.) работ, выполненных по виду «строительство», в Орловском регионе составляет 85,4%, это один из худших показателей в ЦФО.

Наблюдается спад по оказанию платных услуг населению — 97, 9%.

Рост инвестиций в основной капитал — 108, 4% к 2018 году, однако сумма инвестиций — всего 55,9 млрд рублей; ниже только у Ивановской и Костромской областей.

Реальные денежные доходы населения Орловской области в сравнении с 2018 годом составили 98, 9%, в других регионах ЦФО в основном наблюдался рост доходов граждан.

Печальная статистика по безработице: процент безработных к численности рабочей силы в Орловской области составляет 5,3%, это самый высокий процент после Ярославской области — 5, 4%.

В Орловской области самое маленькое количество рабочих мест на рынке труда по ЦФО. На конец декабря 2019 года работодателям требовался всего 5241 работник, количество рабочих мест в Орловской области продолжило сокращаться (93,7% к 2018 году).

В Орловском регионе регистрируется естественная убыль населения — минус 7,3 на тысячу человек: в 2018 году — минус 6,9.

Число детей, умерших до года, на 1000 родившихся составляет 5,5; к сожалению, это тоже один из самых высоких показателей среди других регионов ЦФО.

Миграционная убыль населения — минус 470 человек, также одна из самых высоких.

Имея такие данные, в ближайшее время вряд ли можно рассчитывать на некий «позитивный тренд» в социально-экономическом развитии Орловского региона, однако господин Клычков почему-то так не считает.

У представителей политических партий в Орловском регионе на этот счет есть свое мнение. На заседании облсовета, где заслушивался отчёт губернатора о деятельности правительства Орловской области, выступил Михаил Вдовин, руководитель фракции партии «Единая Россия» в Орловском облсовете.

От лица единороссов он отметил «хорошие результаты» агропромышленного комплекса, территории опережающего социально-экономического развития, также Вдовин остался удовлетворен развитием малого и среднего бизнеса, приростом валового внутреннего продукта, положительной динамикой ввода жилья, ростом инвестиций в основной капитал, благоустройством городов и населенных пунктов.

И, напротив, раскритиковал орловское здравоохранение с его нехваткой медицинского персонала, слабой материально-технической базой лечебных учреждений, проблемами в льготном лекарственном обеспечении и транспортной доступностью медучреждений в сельской местности. Единороссы также недовольны недостроем многофункционального медцентра областной больницы; слабым контролем за деятельностью государственных унитарных предприятий и АО, находящихся в областной собственности (из 6,6 млрд проверенных КСП средств выявлено нарушений на 885 млн рублей), и нарушения по-прежнему допускаются. Много претензий к ЖКХ и транспорту.

В этой сфере наибольшее количество обращений граждан. Около 30 процентов всех обращений в органы власти касаются ЖКХ, — проинформировал Вдовин. — 17 млрд рублей в прошлом году население заплатило за коммуналку, однако осталось не удовлетворено работой управляющих компаний, состоянием жилого фонда, внутридворового благоустройства.

Вице-спикер задался вопросом: «Куда деваются собранные деньги?» и сообщил присутствующим, что качество предоставляемых услуг не соответствует высоким тарифам.

Также он пожелал «Зеленой роще» и фонду капремонта, чтобы их работа стала более прозрачной и эффективной; орловскому селу — развитой инфраструктуры.

Единороссы считают недопустимой ситуацию с блокировкой счетов образовательных учреждений из-за отсутствия финансирования и предлагают пересмотреть распределение налогов на доходы физлиц в пользу муниципалитетов, особенно это касается города Орла.

Свою оценку работе губернатора и правительства в 2019 году дал руководитель фракции «Справедливая Россия» Руслан Перелыгин:

— Одним из важнейших аспектов инвестиционной привлекательности региона является наличие качественной и развитой инфраструктуры.

Здесь уже важна работа не столько работа губернатора, сколько профильного департамента. К сожалению, наша фракция не может оценить его работу даже удовлетворительно. Мажорный доклад, который господин Блохин так и не озвучил лично на заседании профильного комитета, во многом вызвал удивление.

В частности, называть успешной деятельность «мусорного» регоператора «Зелёная роща» после всех историй со сказочными премиями, элитными автомобилями, сомнительной закупкой контейнеров, свалками в районах, миллионными долгами перед контрагентами, увольнениями сотрудников «под ёлочку» и, наконец, с предбанкротным состоянием – недопустимо. Я уже не говорю о невыполнении инвестиционной программы, которая должна была дать региону почти 300 рабочих мест! Следует заметить, что инвестиционная программа была тем преимуществом, которое обеспечило выбор в качестве регоператора именно «Зелёной рощи». Теперь об этом просто молчат. И самая серьёзная проблема – необходимость рекультивации свалки на Итальянской. Наша хроническая экологическая катастрофа не интересует, по-видимому, ни департамент, ни «Зелёную рощу». Никто не говорит, что легко решить эту проблему. Но можно сколько угодно прятать голову в песок, но такого шила в мешке не утаить. Области необходим современный полигон, потому что сортировка без хвостов не работает. Области необходима полноценная мусоропереработка. Никаких шагов в этом направлении мы не видим. Не видим даже признания наличия проблем со стороны руководителя профильного департамента, который считает, что в сфере обращения с ТКО в области ведётся успешная деятельность. Успешно «Зелёная роща» только деньги с населения собирает!

Вернёмся к инфраструктуре. Иногда действия департамента в сфере выполнения федеральных программ удивляют. К примеру, сельские дороги. Всё-таки стоимость 32,5 миллиона рублей за километр узкой дороги с небольшим слоем асфальтового покрытия и разбросанным по поверхности щебнем не может не вызывать вопросов. Почему в два раза дороже, чем в Курской области? В своём выступлении по отчёту КСП Иван Иванович Левин заметил, что некоторые расходы на строительство сельских дорог он счёл бы нецелевыми, но есть госэкспертиза ПСД. Возникает вопрос, а эту орловскую госэкспертизу в свою очередь как-то можно проверить? Опять же вызывает вопросы и выбор направления этих дорог. В Малоархангельском районе построили за 75 миллионов два километра сельской дороги к давно не работающему сельхозпредприятию. Деревня Пересуха осталась в стороне, даже нет уверенности, что её жителям будет удобно пользоваться этой дорогой. Зачем? Почему именно здесь? Рядом посёлки Жареный и Коновик умоляют к ним дорогу хоть щебнем отсыпать, женщина в прошлом году умерла, скорая не смогла проехать – денег нет. Как вообще эти приоритеты определяются?

Второе провальное, на наш взгляд, направление в работе правительства – работа департамента здравоохранения. Надеюсь, о кадровой работе мы на апрельской сессии услышим отдельно и подробно, но результаты этой работы остаются сегодня недостаточными. В контексте угрозы коронавирусной инфекции просто становится страшно, как будут справляться орловские медики, если появится много больных. Мы сегодня сопереживаем итальянцам и испанцам, мы видим, как всё может быть плохо и страшно. Готова ли Орловская область к таким вызовам, если майские указы по росту зарплат врачей у нас выполняются только за счёт работы персонала на полторы-две ставки? Мы знаем, какой дефицит кадров на станции скорой помощи, мы знаем, как выдавили в Москву опытных врачей детской реанимации, мы знаем о нехватке современного оборудования, и остаётся молиться сегодня, чтобы роста заболевания коронавирусом в области не случилось.

Проблема лекарственного обеспечения на словах решается замечательно, а на деле люди продолжают звонить и жаловаться, что не получают своевременно необходимых лекарств. Мы вмешиваемся, им говорят идти в аптеку, а там вместо трёх упаковок, которые необходимы, только одна! Разве это качественная работа? Так что работа департамента

здравоохранения, по мнению фракции «Справедливая Россия», остаётся неудовлетворительной.

Хочется выразить надежду, что в этом году будет сделана некоторая кадровая перестановка и переоценка приоритетов в этих направлениях. Депутаты и исполнительная власть должны быть союзниками в решении проблем региона. Поэтому важно не пытаться пустить пыль в глаза оптимистичными отчётами, а добиться реального улучшения качества жизни населения области.

Руководителю фракции «КПРФ» Вячеславу Морозову в работе губернатора и правительства области в целом все понравилось. Если коротко, то экономику России процветающей назвать нельзя, но у нас есть Клычков, и у него всё растет и колосится. Правда, стоит обратить внимание на качество реставрационных работ, на рынок труда и зарплаты. Руководитель фракции КПРФ высказал целый ряд претензий к работе департаментов соцзащиты и здравоохранения, а также к ходу реализации в Орловской области мусорной реформы, но скромно умолчал о персоналиях, ответственных за все допущенные нарушения и провалы, даже не упомянув фамилии Гаврилиной, Залогина и Блохина.

Трудностей много, но решимости их победить еще больше, — заключил Морозов, имея ввиду то ли себя, то ли своего однопартийца Андрея Клычкова.

Руководитель фракции «ЛДПР» в Орловском облсовете Андрей Куцын остался недоволен «красочными отчетами, скрывающими аварийный режим работы» правительства области. Он, в частности, отметил:

-Хочется остановиться на сфере здравоохранения. Мы переживаем масштабнейший в истории последних поколений кризис здоровья и системы здравоохранения. Если верить статистике, то целых 43% не доверяют официальной статистике заражения коронавирусом и считают, что она занижена. Да и откуда взяться доверию, если весь прошлый год систему здравоохранения Орловщины будоражили скандалы. Чего стоит история о выявлении прокуратурой Орловской области совместно с региональным управлением ФСБ нарушений на сумму 65 млн. рублей при модернизации единой медицинской информационной системы, которую планировалось внедрить в регионе по национальному проекту «Здравоохранение». Депутатам фракции ЛДПР также неоднократно поступали жалобы на неработающую должным образом систему информатизации. А очереди пациентов орловской больницы им. Боткина, которые вынуждены стоять в очереди на флюорографию на морозе?.. А скандал с преследованием главврача, т.н. «дело Петиной»? И тысячи подобных фрагментов, порочащих власть в целом, позволяют выставить «неуд.» региональному здравоохранению. Отметим, что по статистическим данным Орловская область стала лидером по смертности населения от онкологии – 262,5 случая на 100 тыс. населения. Практически аналогично обстоят дела и с болезнями сердца. И по этим параметрам мы крайне далеки от целей, установленных в нацпроекте «Здравоохранение».

Важнейшей проблемой здравоохранения у нас является кадровая. Причем не хватает не только врачей, но и среднего медицинского персонала. Для Орловской области ликвидация кадрового дефицита в первичном звене – важнейшая задача. Неслучайно в новом майском указе президента страны отдельной строкой прописана ликвидация кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению. Именно это служит причиной нарушения доступности медицинской помощи и вызывает в обществе наибольшее напряжение. При этом многие действующие врачи заняты работой на полторы-две ставки, то есть работают за двоих, чтобы обеспечить более-менее достойный уровень заработной платы. Конечно, с такой нагрузкой качество оказываемых медицинских услуг ухудшается, а люди работают на износ.

Радует, что решилась проблема простоя новых мобильных ФАПов. В прошлом году мы выявили незадействованную технику. В этом году подобных инцидентов не обнаружено. Но поступают обращения, связанные с некоторым неудобством работы ФАПов в районах, а именно с отсутствием точек подключения к электросетям в деревнях. Они необходимы, т.к. встроенные 5-кВт генераторы создают много шума, мешающего работе, и имеют большой расход топлива.

Все мы дышим одним воздухом. Сильное загрязнение воздуха таит многочисленные угрозы для здоровья – с ним связывают растущую смертность. Поэтому, хотелось бы обратить внимание на горение мусора на бывшем полигоне ТБО. Долгие годы идут разговоры о необходимости рекультивации свалки, переполненной отходами. Регулярные возгорания способствуют разносу едкого дыма по большой территории, при этом, достигая города, дым проникает в легкие людей, отравляя их и способствуя возникновению заболеваний, в т.ч. онкологических.

Аналогичные вопросы есть к функционированию ветсанутильзавода. Благодаря депутатам областного совета в 2020 году выделены деньги на модернизацию оборудования на предприятии. Конечно, сумма недостаточная, но мы будем внимательно наблюдать за ходом модернизации и требовать дополнительных средств.

Конечно, можно уверенно утверждать, что в нашем регионе все растет и колосится, в розовых очках разглядывая иллюзорную очередь инвесторов в орловскую особую экономическую зону, но реальность более жестока, а розовые очки имеют свойство разбиваться стеклами внутрь. За последние годы новых якорных инвесторов в области не появилось. Это в жизни, а не в десятках соглашений и в декларациях о намерениях. При этом у нас в регионе функционирует странная структура под названием «Корпорация развития Орловской области». Созданная 8 лет назад, «Корпорация развития», на содержание которой тратится несколько десятков миллионов рублей в год, запомнилась орловцам лишь фантасмагорическим символом Нового года – Соловьем-разбойником и региональным оператором – «Зеленой рощей», работу которой хлесткими народными эпитетами великого и могучего не описал только ленивый. Такого ли развития достойна Орловщина и ее жители?..

Фракция ЛДПР отмечает, что правительство недостаточно контролирует органы исполнительной власти специальной компетенции. Деятельность отдельных структурных элементов также вызывает вопросы. Например, департамент по проектам развития территорий фактически не наделен юридически закрепленными полномочиями и в своей работе вторгается в сферу органов местного самоуправления.

О финансах. Госдолг в абсолютных числах остается на прежнем уровне, финансовый блок держит руку на пульсе и регулярно рефинансирует долги, позволяя экономить на процентных выплатах. Это положительно. Но каждый раз, внося очередной проект бюджета, правительство пытается гипнотизировать нас мантрами о сбалансированном бездефицитном бюджете. И все разбивается о факты нищеты, тотального дефицита по статьям в ходе исполнения бюджета. Один город Орел, балансирующий на грани банкротства, является укором подобной политике. Давайте же признаем, что мы депрессивный регион, и встанем первыми в очередь в кабинеты Минфина за дотациями. Экономика должна идти впереди политики.

Хотелось бы обратить внимание на острейший вопрос – дети-сироты. Социально незащищенная категория людей остро страдает от бюрократических перепетий. ЛДПР настаивает на необходимости скорейшего наведения порядка в формировании единой очереди и систематизации порядка выделения средств.

Вопрос, уже набивший оскомину, — дороги и инфраструктура. Например, капитальный ремонт моста Дружбы, уже ставший долгостроем: качество и скорость работ вызывают закономерное негодование у жителей. Сроки сдачи давно ушли в прошлое. Теперь добавился еще мост через Зушу во Мценске. Здесь, работы, которые по условиям контракта должны были полностью быть сданы к 1 января 2020 года, выполнены лишь на 54%. И опять нарушения на 80 миллионов рублей. ЛДПР настаивает на необходимости более тщательной работы с подрядчиками, улучшении качества проектно-сметной документации и техзаданий, а также усиления претензионной работы.

ЛДПР положительно оценивает действия правительства по индексации заработных плат государственным гражданским служащим. Но почему в той же структуре администрации губернатора незаслуженно забываются некоторые категории лиц, те же водители?..

В прошлом году городские пенсионеры регулярно пикетировали областную администрацию с требованием отмены резонансного постановления правительства Орловской области № 559 от 28 декабря 2018 года и возвращения полноценных льгот на проезд. ЛДПР также поддержала требования граждан. И вот люди услышаны, льготы возвращены. ЛДПР приветствует это решение.

ЛДПР предлагает заострить внимание правительства на наиболее острых проблемах, обозначенных фракциями и депутатами, при этом не умаляя положительные итоги деятельности правительства, обозначенные в сегодняшнем отчете.

Как видим, руководители сразу двух фракций обратили внимание Клычкова на кадровую проблему, в которой собственно и кроются причины многих неудач в социально экономической политике исполнительной власти региона. И уж предельно конкретно об этой проблеме заявил депутат Виталий Рыбаков, задав Клычкову прямой вопрос: когда он уволит члена правительства Орловской области — руководителя департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Блохина, руководителя департамента соцзащиты Гаврилину и вице-губернатора по экономике и финансам Тарасова? Прямого ответа на прямой вопрос депутат Рыбаков, правда, не получил: Клычков попытался пошутить, заявив, что поначалу составлял списки тех, кого надо уволить, теперь же те, кого уволить не просят, начали волноваться.

— Но мы с вами видим, что те результаты работы, которые достигнуты, это не с неба свалившиеся… Это результат, который достигается работой людей. Да, ошибки есть, и я готов это признавать… Поэтому у меня нет желания как раз такие иллюзорные очки надевать на всю область и в этом жить. Поэтому я благодарен тому, что нам с вами удается…

Скорее всего, Клычков сказал правду: наверное, он действительно кому-то за что-то благодарен. А вот что касается благодарности жителей Орловской области за те самые результаты, которых достигли Клычков и его команда, это большой вопрос…

Комментирует депутат Орловского облсовета Виталий Рыбаков:

Почему я задал Клычкову вопрос об увольнении Блохина, Гаврилиной, Тарасова? Потому что эти чиновники, с моей точки зрения, которую, кстати, разделяют и другие депутаты, демонстрируют явную некомпетентность. Возьмем, например, Блохина. Этот человек с 2014 года находился на разных ответственных должностях, оперировал крупными суммами бюджетных средств и при этом ни за что не хочет отвечать. Хочу спросить у Клычкова, как такое могло получиться, что исчезли сотни миллионов рублей бюджетных средств, а виноватых нет?! На одной из сессий, когда Блохину задали вопрос о том, куда делись деньги с юбилейных объектов, все слышали ответы, что он был то в отпуске, то на больничном, то на данной должности не работал… Как можно работать с таким человеком? Но Клычков работает и даже повышает его…

Неудивительно, что я не получил от Клычкова ответа по существу на мой конкретный вопрос.

Проблема в том, что Клычков ни дня не работал на производстве, т.е. в реальном секторе экономики. Я изучил его послужной список: милиционер, юрисконсульт и в партии что-то там возглавлял. Но управлять областью – это не юрисконсультом служить. Я два года наблюдаю за его деятельностью и вижу сплошные просчёты и ошибки – и кадровые, и управленческие.

Рожкова, Грымов, Урсу, Воробьёв, Ворожбит – где все эти приглашённые Клычковым «великие специалисты»? Что они сделали для нашего региона? Ответа нет.

В январе 2018 года Клычков грозился накормить Москву продуктами из Орловской области – не накормил.

Понудил администрацию города Орла принять «подарок» — гнилые автобусы и троллейбусы из Москвы, которым более 12-ти лет. На сегодняшний день им уже 14. Неужели юрист Клычков не знал, или ему не доложили, что срок эксплуатации подвижного пассажирского состава не должен превышать 8 лет? В результате московско-клычковские «подарки» гниют на задворках. Вопрос: почему так получилось, что из нищего муниципального бюджета потратили несколько миллионов рублей на доставку этого бесполезного металлолома в Орел? Ответ: из-за отсутствия компетенции его подчинённых и полной унтер-пришибеевщины городских чиновников, которые руководствовались принципом «чего изволите».

В этой же цепочке и ситуация с мостом Дружбы. Клычкова никто за язык не тянул, когда он заявлял, что взял ход ремонта под личный контроль. Что получили жители Орла в результате его контроля? Очередной пшик в виде просроченной сдачи моста. Если бы не вмешались мы — депутаты, общественники, граждане с активной позицией, то ситуация с мостом Дружбы была бы идентична той, которую мы наблюдаем с мостом через реку Зуша во Мценске. Мост должны были сдать к 1 января 2020 года, однако, по результатам проверки КСП выяснилось, что по факту работы выполнены лишь на 54%. При этом полную сумму по контракту, а это около 300 миллионов рублей перечислили за якобы выполненные работы ещё в начале 2019 года. Кто за это будет отвечать? Что по этому поводу скажет главный распорядитель бюджетных средств, отвечающий за строительный комплекс региона, гражданин Блохин? Предполагаю варианты ответов: «виноват заказчик», «виновата администрация Мценска», «не знал», «был в отпуске», «тогда не работал»…

Отдельный пласт проблем — периферийные дороги в районах Орловской области. За последние годы они оказались уничтожены большегрузами крупных аграрных компаний, которые, часто оказывая небольшую материальную помощь разным внебюджетным фондам, разрушают дорожную инфраструктуру региона на сотни миллионов рублей. И за это отвечает Дорожная служба, которую курирует всё тот же Блохин.

С льготными проездными Клычков оказался в положении унтер офицерской вдовы: сам ограничил льготы и сам же отменил ограничения.

По фатальной неопытности он попадает из одной нелепой ситуации в другую, и в этом ему помогают «великие специалисты» Гаврилина, Тарасов, Залогин. Если представить, что эти чиновники в один прекрасный день не выйдут на работу, то… в регионе ничего не изменится. Чего тогда боится Клычков? Почему не увольняет?

Я привел всего лишь несколько примеров того, как неправильно работают Клычков и его команда. А на самом деле их десятки. Русская пословица говорит: взялся за гуж, не говори, что не дюж. И для начала я бы посоветовал Клычкову не заниматься словоблудием, а конкретно отвечать на конкретные вопросы. И заниматься конкретными делами. К сожалению, пока мы этих дел не видим – вместо них в области происходит имитация бурной деятельности чиновников.