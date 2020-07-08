«Кровавая река»: бесконечная история

№24 (603) от 8 июля 2020 г.

В Орловской области уже несколько лет местные жители не могут найти управу на спиртзавод, который сливает свои отходы в реку Любовшу и на окрестные поля. Наше издание писало об этой проблеме в материалах «Кровавая река» в №25 (473) от 19 июля 2017 г. и «Кровавая река: о чем молчат рыбы» в №26 (519) от 8 августа 2018 г. Увы, 2020-й год не стал исключением. В начале июня в СМИ появились сообщения, что в реке Любовша массово погибла рыба. Тревожные сообщения от местных жителей приходили и в середине месяца. А в июле представители общественного движения «Вятичи» сняли на видео, как отходы спиртового производства сливают на поля.

Самое поразительное в этой истории – ее бесконечность. Казалось бы, еще в 2018 году Новодеревеньковский районный суд указал, что ЗАО «РФК» производит фармацевтические субстанции, получаемые методами биотехнологического синтеза. Остающиеся отходы являются медицинскими отходами класса «Г» (токсикологические опасные). Это предполагает специальный санитарно-­противоэпидемический режим их утилизации – так решил суд. Однако, все закончилось тем, что предприятию выписали штраф в 100 000 рублей. А само предприятие успешно продолжило лить опасные отходы и в реку Любовшу, и на окрестные поля.

Очередное сообщение об экологической катастрофе появилось в соцсетях 1 июля 2020 года. Общественники из движения «Вятичи» уже в который раз отправились в Краснозоренский район, где в окрестностях села Верхняя Любовша сняли на видео шокирующие кадры – тракторы один за другим вывозят прицепы-цистерны на поле. Из цистерн валит пар: так называемую «барду» (отходы производства спирта) сюда везут прямо из цеха – жидкость даже не успевает остыть. Вероятно, после того, как поднялся шум по поводу отравленной речки, на предприятии решили утилизировать отходы другим способом – просто выливать на пашню. Тракторист, с которым пообщались операторы и чей ответ есть на видео, рассказал, что по официальной версии привозимые вещества служат удобрением.

Напомним нашим читателям, что есть довольно подробное разъяснение Россельхознадзора, в котором рассказывается о многолетней борьбе этого ведомства с предприятием ЗАО «РФК», систематически уничтожающим плодородный слой почвы. Каждый раз все заканчивается штрафом. Никто в Орловской области не может стать на пути завода-миллионера и заставить его утилизировать опаснейшие отходы, как положено по закону. Последняя юридическая уловка выглядит следующим образом. Предприятие якобы продает отходы спиртового производства, а местные сельхозпредприятия используют эти отходы как удобрение. В итоге под штрафные санкции попадает не сам завод, а тот, кто купил у него эти дымящиеся «удобрения».

Особо цинично происходящее выглядит на фоне того, что экологическую катастрофу зафиксировали в день голосования по поправкам в Конституцию РФ! Напомним, что в пакете поправок есть и экологические. Поправки обязывают правительство РФ принимать меры к сохранению природного богатства и биологического разнообразия России, к снижению негативного воздействия на окружающую среду . Судя по тому, что в Орловской области многочисленные экологические надзорные ведомства уже несколько лет не могут повлиять на завод-нарушитель, остается надеяться только на Правительство РФ. Кто еще сможет навести порядок в Орловской области?