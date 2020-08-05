«Кровавая река»: особенности национальных отписок

№28 (607) от 5 августа 2020 г.

Редакция газеты продолжает следить за ситуацией с гибелью рыбы в реке Любовше, протекающей по территории нескольких районов Орловской области. Напомним, массовый замор водных обитателей случается в Любовше летом ежегодно на протяжении последних нескольких лет. Каждый год местные жители пытаются прекратить это безобразие, но история с километрами дохлой рыбы, устилающей берега Любовши, повторяется снова и снова. Почему это происходит, можно посмотреть, в числе прочего, и на примере ответов, которые получают жители из различных ведомств.

Плывет рыба кверху брюхом

Напомним, в 2020 году первое сообщение о массовой гибели рыбы в реке Любовше появилось в соцсетях еще 14 мая. Тогда видео было подкреплено и фотографиями, и видео с места происшествия. Инцидент получил широкое освещение в СМИ, в частности, об этом писали наши коллеги из «Орловских новостей», «ИнфоОрла», «РИА 57» и других изданий. Второе сообщение о точно таком же случае пришло 9 июня и также было растиражировано в СМИ. Первую реакцию на публикацию получили журналисты из издания «Уездный город». 6 июля они сообщили: «Сегодня в редакцию пришёл ответ за подписью начальника управления Евгения Алёхина. В нём говорится, что сотрудники управления эконадзора 10 июня выезжали в деревню Кобзевка Верховского района и в село Верхняя Любовша Краснозоренского района на место сброса сточных вод ЗАО «РФК» для сбора проб воды. Их собрали и выше по течению от места гибели рыбы, а также в деревне Колчанка Верховского района, расположенной между этими населёнными пунктами. Экологи установили в пробах воды значительные превышения показателей БПК (биохимическое потребление кислорода) и железа. Областное управление эконадзора передало информацию о загрязнении рек в Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора. «Поскольку ЗАО «РФК» является объектом, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду, он подлежит федеральному, а не региональному экологическому надзору», — сообщается в письме ведомства».

То есть факт массовой гибели рыбы подтвержден, как и тот факт, что вода в реке Любовше была загрязнена. Более того, известно, кто именно виновен в происшествии — ведь подобные случаи происходят каждый год. И даже в 2020-м году уже был массовый замор рыбы – в мае. Но решения никакого нет — известно лишь, что дело должно рассматривать другое ведомство. И тишина!

Неустановленное лицо

Жительница Орла Екатерина М. решила все же довести историю с мертвой рыбой до логического конца. Неравнодушная гражданка написала официальное заявление в природоохранную прокуратуру. Там ей ответили, что передали дело сразу в несколько ведомств, а именно: в Роспотребнадзор, Росприроднадзор, областной эконадзор (его ответ мы процитировали чуть выше) и Росрыболовство. Из последнего ведомства пришел ответ. Позволим себе его процитировать: «08 и 10.06.2020 сотрудниками отдела (Росрыболовства. – Прим. ред.) проведены обследования участка реки Любовши от села Верхняя Любовша Краснозоренского р-на до деревни Юрты Нижне-Жерновские Верховского р-на Орловской обл., в результате которых была подтверждена гибель водных биологических ресурсов. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.48 КоАП РФ в отношении неустановленного лица, и проводится административное расследование. О результатах административного расследования вам будет сообщено дополнительно». Жители с нетерпением ждут, чем же закончится административное расследование в отношении таинственного «неустановленного» лица, которое много лет травит рыбу в Любовше? Удивительным образом в других ведомствах удалось выяснить, что же это за лицо такое. Но только не в Росрыболовстве. Впрочем, приведенный выше ответ не идет ни в какое сравнение с другим письмом — от Роспотребнадзора.

Решение, которого нет

Начало официального письма из ведомства с очень длинным и грозным названием вселяет оптимизм. Послание изобилует важными деталями и неопровержимыми фактами, которые подтверждены лабораторными экспертизами. Итак, прости, читатель, но еще одна длинная цитата:

«По результатам проведенных лабораторных исследований аккредитованным испытательным лабораторным центром «ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» было установлено: отобранная проба воды из реки Любовша в с. Русский Брод Верховского района не соответствует требованиям приложения №1 СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» по показателям: запах — обнаружено 4 балла при гигиеническом нормативе не более 2 баллов. Кислород растворенный — обнаружено — 2,61 мг/дм3 при гигиеническом нормативе не менее 4 мг/л. ХПК (бихроматная окисляемость) обнаружено — 96 мг/дм3 при гигиеническом нормативе — не более 30 мг/л». С этой частью письма все понятно. Но дальше идет просто гениальная фраза: «В случае несогласия с принятым по обращениям решением вы имеете право обжаловать его в суд в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации».

Мы еще раз перечитываем письмо, и еще раз, и еще… Но никакого решения в письме нет! Есть только данные лабораторных исследований! Классический пример чиновничьей отписки, когда по форме вроде как человеку ответили, но если вникнуть в эту форму — то ответа-то никакого и нет! Что должен обжаловать человек, написавший заявление по факту гибели рыбы и загрязнения реки? Обжаловать результаты лабораторных исследований? Какое наказание понес виновный (и понес ли вообще)? Что же решили в Роспотребнадзоре, изучив неопровержимые доказательства на основе лабораторных исследований? Увы, из ответа Роспотребнадзора ни заявителю, ни нашей редакции установить это не удалось. Осталось дождаться ответа из Росприроднадзора. Кстати, коллеги из «Уездного города» также ждут ответа именно из этого ведомства.

А тем временем спиртзавод ЗАО «РФК» не сбавляет оборотов производства и, соответственно, образования отходов. Однако, вероятно, напуганное таким пристальным вниманием к сбросам в реку руководство завода решило немного изменить тактику. И сливать отходы на поля. Наше издание выкладывало подробный фотоотчет об очередной экологической катастрофе в №24 (603) от 8 июля 2020 г. http://orelsreda.ru/krovavaya-reka-beskonechnaya-istoriya/

Напомним, общественники из движения “Вятичи” сняли целую серию роликов о том, что происходит на полях и в окрестностях этого спиртзавода. Пока никакой официальной реакции от контролирующих органов в публичном пространстве не замечено. Но опыт последних лет говорит о том, что если кто и будет наказан, то не завод-производитель отходов, а то сельхозпредприятие, которое испортило свои же земли. Наша редакция будет следить за развитием событий.

Сергей Миляхин