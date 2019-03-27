Круиз в никуда

№11 (548) от 27 марта 2019 г.

О проблемах в развитии туристической сферы нашего региона рассказали журналистам во время пресс-тура по настоящим жемчужинам на карте Орловщины. Самое удивительное, не только гости Орловской области, но даже и журналисты бывали не во всех этих местах. А показать орловцам и гостям региона есть что. Причем на любой вкус и цвет. Например, только в ходе одного тура мы побывали на пивоваренном заводе, где посмотрели, как работает производство. Примерили на себя роль рыцарей на Знаменской богатырской заставе. Прикоснулись к истории под сводами таинственных пирамид Сабуровской крепости. И попробовали себя в качестве подмастерьев в мастер-классах в Вятском Посаде. И на фоне такой насыщенной и разнообразной программы очень показателен был рассказ о том, с каким трудом идет развитие туризма в нашей области.

Недоступный уголок

Вот лишь один пример. Ни для кого не секрет, что многие приезжают в национальный парк «Орловское Полесье», чтобы познакомиться с лесными гигантами – зубрами. Зимой они выходят из лесной чащи поближе к подкормочным площадкам, где их можно рассмотреть с нескольких метров. При этом добраться до Полесья из других городов – та еще задачка! Зубры приходят на завтрак утром. Это означает, что в нацпарк надо приехать с первыми лучами солнца. Вариант, что ночь туристы проведут в дороге, отпадает по понятным причинам. То есть переночевать надо в Орле, в гостинице. Можно приехать на железнодорожный вокзал, а потом через весь город добираться на автовокзал. Из Орла в Полесье можно выехать тремя автобусами с автовокзала (причем третий из-за позднего отправления уже не подходит). Также есть две утренние электрички. Остается только найти того, кто согласится подбросить гостя из Хотынца до самого парка. И вишенка на торте – а как ехать обратно?

Точно такую же задачу каждый год приходится решать тем, у кого нет личного автомобиля и кто имел неосторожность захотеть приобщиться к фольклору на фестивале «Троицкие хороводы». Никаких дополнительных автобусов в этот день не выделяют. Никаких разъяснений – как добраться в заповедный уголок на поезде и дальше до Жудре – вы не найдете. Есть машина – сможешь побывать на фестивале. Нет – а и не надо. Что особенно обидно – никому не надо. Танцевальные коллективы приедут на своих автобусах, ремесленники тоже на колесах. В итоге фестиваль становится символом орловской сегрегации: если нет автомобиля, то ты вроде как человек второго сорта и праздник фольклора не для тебя.

Интересную изнанку процесса заказа автобусов показал журналистам директор туроператора «Сафари» Игорь Савушкин. По его словам, арендовать автобус можно только с учетом его заполненности более чем на половину. В итоге цена билета до Полесья все равно выльется в серьезную сумму. А учитывая, что значительная часть орловцев экономит не то что на развлечениях, а элементарно на еде – поездка на фольклорный праздник по 1000 рублей с каждого вряд ли вызовет большой ажиотаж. Существует вероятность, что частники-владельцы автобусов сами поймут: есть такая пустующая ниша и устойчивый спрос на поездки, и займутся подвозом людей по наиболее востребованным направлениям (как это происходит на черноморских курортах). Второй вариант, который также может поучить развитие, – это различные сервисы совместных поездок (например, «Бла-бла-кар»). Когда люди договариваются с попутчиками и берут в дорогу людей с условием, что те заплатят за бензин. Тогда поездка в Полесье выйдет в более доступную для тощих орловских кошельков сумму.

Кому нужны эти ваши налоги в бюджет?

Кстати, туризм – это «бездымный» бизнес, который не портит окружающую среду, а, наоборот, помогает ее сохранять. И самое интересное, что при развитии туризма сразу же начинают подтягиваться другие сферы – растет сеть точек питания, гостиничный бизнес, транспортные услуги. Неоценимую поддержку потоки туристов окажут и местным жителям, которые могут организовать те же мастер-классы. Следовательно, начинают расти и отчисления налогов.

При этом возникает философский вопрос: что первично – яйцо или курица? Что должно быть изначально: запросы людей, чтобы отрасль туризма подстраивалась и удовлетворяла спрос, или же необходимо создать интересные предложения по туристическим маршрутам, чтобы люди потянулись уже на готовое? Как пример был назван Алтай, где еще 20 лет назад не было особого наплыва желающих сплавляться на байдарках. Сейчас же активный туризм развивается на Алтае просто великолепно. Да и не только на Алтае – этот вид туризма переживает заметный подъем в масштабах всей страны. Правда, в основном это неофициальный, если так можно выразиться – самодеятельный, туризм. Поэтому его динамику очень тяжело посчитать. В ход идут такие показатели, как занятость номеров в гостиницах или число сим-карт, переподключенных из другого региона.

Что же касается нашего региона, то пока со своей стороны Торгово-промышленная палата Орловской области начала переговоры с РЖД о выделении дополнительных вагонов в тех поездах, которые идут в пятницу из столицы через Орел. Как рассказала председатель орловской ТПП Светлана Ковалева, даже добраться до Орла в конце рабочей недели – большая проблема. Если удастся решить хотя бы этот вопрос, то поток москвичей в Орел вырастет, а значит, вырастет и приток денег во все сферы, связанные с туризмом.

Справедливость vs эффективность

Об интересных особенностях господдержки развивающегося туризма рассказал начальник центра кластерного развития Орловской области Сергей Невструев. По его словам, до 2012 года государство раздавало деньги бизнесу в виде грантов. Но в какой-то момент прямое финансирование было прекращено в связи с очень большим процентом мошеннических схем. Слишком многие, получив деньги от государства, на следующий год прекращали работы и опять становились в очередь за новым грантом. В итоге было решено оказывать косвенную поддержку. Сначала выявляются потребности: что необходимо для бизнесмена (например, продвижение его продукта). И под любую задачу имеется набор инструментов, которые помогают ее решить. Например, продвижение продукта через систему «Яндекс.Директ» приводит к тому, что финансирование получает не конкретная фирма, а тот же «Яндекс». В результате кластер получает массу жалоб, так как начинающие бизнесмены считают, что лучше смогут распорядиться полученными от государства средствами.

– В результате сложилась очень интересная ситуация, – рассказал Сергей Невструев. – Если делать все по справедливости: например, разделить выделенные на поддержку бизнеса деньги по принципу «всем сестрам по серьгам», то все получатели поддержки будут счастливы, но эффективность при этом будет близка к нулю (опыт прошлых лет это уже доказал). На другой чаше весов – эффективность. Когда начинают углубляться в суть проектов и выносить их на публичное обсуждение, то появляются проекты, которые уже на этапе обсуждения не проходят через сито отбора. И эти начинающие свой путь бизнесмены жалуются на несправедливость: возникают жалобы в надзорные органы и все последующие «прелести».

При этом в кластере есть как активные участники, так и пассивные, не понимающие, как работает система и махнувшие рукой на господдержку. Немногочисленных активных участников поддерживают. Например, получило развитие гастрономическое направление. Орловским рестораторам помогают выезжать на выставки в другие регионы со своим брендом. В этом году два бренда поедут в Сочи на презентацию и продвижение своих проектов. Более того, орловцы смогли создать собственную франшизу и теперь предполагают развивать ее в соседних регионах. (Франшиза – это комплекс из прав пользования известным брендом и готовой модели для создания и ведения бизнеса. В качестве франшизы могут выступать методы ведения бизнеса, товарный знак, технология со взаимными обязательствами и льготами. Самый простой пример – сеть мини-фотолабораторий, которые одно время были очень популярны в Орле. Известные бренды предоставляли необходимое оборудование для проявки и печати фотографий, а также давали исчерпывающую инструкцию, как запустить бизнес, следили за качеством услуг, поставляли необходимые химреактивы и комплектующие для ремонта техники.)

Пациент скорее мертв?

Между тем одним из серьезных препятствий для развития туризма в ходе пресс-тура назвали донесение информации до потенциальных гостей из других регионов. Когда люди планируют поездку, они в первую очередь интересуются, что можно посмотреть на Орловщине, какие здесь есть достопримечательности. Напомним, в прошлом году был широко разрекламирован проект «Выходные в Орле», который готовит туристский информационный центр Орловской области. Предполагалось, что жителей и гостей нашего региона будут постоянно знакомить с мероприятиями культурно-развлекательного характера (выставками, спектаклями, концертами), проводимыми в выходные дни. Однако уже сразу после запуска был выявлен ряд серьезных недочетов, которые за год никто так и не потрудился исправить. К сожалению, в афише не нашлось места для спортивных соревнований. Между тем в Орле проходит масса различных турниров. Есть и такие потрясающе зрелищные акции, как, например, закрытие мотосезона или соревнования по дрифту «Зимхана». В феврале львиная доля орловцев даже не знали, что такое проходит в нашем городе, а из СМИ вдоль ледяной трассы нами были замечены представители всего трех редакций.

Обращает на себя внимание и избирательность в подборе выставок для публикации в афише. По непонятной причине в перечне нет целого ряда зрелищных акций. Есть и «вишенка на торте» (из-за чего информацией из рубрики «Афиша» просто не сможет пользоваться НИ ОДНО орловское СМИ): в анонсах не указано возрастное ограничение мероприятий. Так что опубликовавшие эту информацию без плашки (например, 12+) орловские СМИ автоматически попадут под штрафные санкции Роскомнадзора. А с санкциями никто дел иметь не захочет. В сухом остатке мы имеем, что эта афиша просто категорически не приспособлена под публикацию в СМИ.

Потрясающе иллюстрирует работу по привлечению гостей из других регионов сайт «Туризм дефис Орел». Он не обновлялся с 2017 года! А между тем именно этот адрес указан на страничке туристского информационного центра Орловской области. То есть на выходе мы имеем мертвый сайт и живую группу ВК. Другой портал – «Визит Орел» – активен, и там даже есть раздел про спорт, однако, вообще не понятно, кто и как координирует работу по составлению афиш, если на одном официальном ресурсе есть данные по спорту, а на другом их нет.

Рассказывать о проблемах привлечения туристов на Орловщину можно очень и очень долго. Но закончить хотелось бы чем-нибудь позитивным. Например, на Орловщине решили создать гильдию ремесленников, чтобы объединить людей, которые производят самые разнообразные изделия, начиная от глиняных, соломенных и тряпичных игрушек и заканчивая авторскими часами из сплющенных стеклянных бутылок. Планируется всех их объединить и помочь им в продвижении своей продукции. Ведь сейчас все разнообразие орловских талантов можно увидеть лишь несколько раз в году – на Масленицу, на День города, да в Полесье на Троицких хороводах. В идеале же – создание в городе некоего аналога московского Арбата, куда могли бы приходить гости, туристы, да и сами орловцы, чтобы приобрести незабываемый сувенир, а может быть, и сделать его своими руками – во многих странах практикуется и такой способ.

Сергей Миляхин