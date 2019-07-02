2 июля 2019



Лесам Полесья угрожают усачи

При мониторинге состояния лесных насаждений в «Орловском полесье» обнаружили опасных вредителей. Как сообщили в Россельхознадзоре, обследование проходило с использованием феромонных ловушек на территории Хотынецкого и Знаменского районов. Дело в том, что ранее здесь уже была установлена карантинная фитосанитарная зона на площади 32 732 га. Здесь находили карантинных вредителей леса – черного соснового усача (Monochamus galloprovincialis (Olivier) и большого черного елового усача (Monochamus urussovii (Fischer v.Waldheim). Усачей рода Monochamus по праву считают опасными вредителями деревьев хвойных пород. Они интенсивно заселяют ослабленные и срубленные деревья, ветровал, бурелом, неокоренные лесоматериалы, крупные порубочные остатки. Заселенные вредителями деревья гибнут. Основное карантинное значение усачей рода Monochamus заключается в том, что они являются переносчиками очень опасного карантинного вредителя — сосновой стволовой нематоды Bursaphelenchus xylophilus.

Среди мер, способных снизить количество вредоносных насекомых, применяются следующие: своевременная санитарная вырубка слабых деревьев и вывоз древесины и порубочных остатков из леса, выкладка ловчих деревьев, при сильном заражении применяют инсектициды, способствующие уничтожению насекомых вредителей. При этом есть два существенных момента — санитарные рубки необходимо проводить как можно оперативнее и не только на территории нацпарка, но и в соседних лесах. Второй момент — это природные регуляторы. Чем больше вредителей — тем легче птицам выкармливать потомство и тем больше в новых кладках яиц. Так что в борьбе с нашествием усачей лесам Полесья поможет сама природа.

 

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Опубликовано 02 Июл 2019 в 17:22. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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