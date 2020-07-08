Лето без фруктов

№24 (603) от 8 июля 2020 г.

Лето – удачный период для реабилитации организма, для пополнения запаса витаминов после длительного карантина, вызванного распространением коронавирусной инфекции. Регионы России один за другим сообщают о росте производства земляники (клубники) садовой, черешни, вишни, малины. Вот только большинству жителей Орловской области насладиться ароматной фруктово-ягодной продукцией местного производства опять не суждено.

Благодаря региональным «аграрным» чиновникам, подчиненным губернатора Клычкова, в области не только не принимаются меры по развитию садоводства и овощеводства открытого грунта, но и добиваются последние специализированные садоводческие хозяйства.

Остановлена деятельность единственного многопрофильного плодоовощеводческого хозяйства ООО «Виннер» в Мценском районе; К(Ф)Х Чуряева Л. Н., занимающееся производством фруктов и ягод, вынуждено бороться за землю в Орловском районе. ООО «Маслово», на несколько лет выпавшее из списка участников программы развития сельского хозяйства в части садоводства, сегодня вынуждено самостоятельно, без господдержки, заниматься садоводством в меру своих финансовых и технических возможностей.

Какова же роль чиновников АПК, правительства области в развитии садоводства в регионе? В последние годы она ограничивается лишь минимальной господдержкой по закладке многолетних насаждений. Большая часть средств, естественно, идет из федерального бюджета.

Активности в содействии строительству современных фруктохранилищ, цехов товарной обработки, приобретения иностранной техники (своей в России выпускается недостаточно), оборудования не видно вообще. В силу отсутствия компетентных профильных специалистов в региональном департаменте и районных управлениях сельского хозяйства не организована эффективная работа по обучению производителей плодоовощной продукции. Причем в специальных знаниях сегодня нуждаются не только сельскохозяйственные предприятия, решившие перейти на современные методы производства садоводческой продукции, но и обычные граждане-садоводы. Те, кто и является основными производителями фруктов и ягод.

Для личных подсобных хозяйств, где сосредоточено наибольшее количество садов и просто плодовых деревьев, кустарников, нынешний год стал настоящим испытанием. В разгар цветения вдруг начали усыхать косточковые породы деревьев – вишня, черешня, слива, листья которых в течение одной-двух недель стали словно вареные, засохли и осыпались. Огромное количество вредителей и болезней, настигших приусадебные участки граждан, грозят потерей значительной части урожая. О том, как эффективно и грамотно бороться со всеми этими бедами дачникам, садоводам и простым сельским жителям, для которых собственное приусадебное хозяйство – единственный источник дохода, никто не сообщает. Эффективной консультационной службы в регионе нет.

ВНИИ СПК – специализированное научное учреждение в отрасли садоводства – занимается проведением комплексных фундаментальных и прикладных исследований, которые должны обеспечивать повышение эффективности отечественного садоводства. Но, как и прежде, высококачественного оздоровленного посадочного материала плодовых и ягодных культур в регионе не найти. Под лейблом знаменитой «плодовки» продаются саженцы каких угодно пород неизвестного происхождения, но не сертифицированный посадочный материал.

В области нет высококвалифицированных кадров, способных осваивать новейшие технологии производства, хранения и переработки плодов и ягод и доведения их до потребителя.

О существовании Центра компетенции по вопросам сельского хозяйства в департаменте АПК Орловской области мы узнали только из выступления Сергея Борзенкова на заседании правительства области. На становление и развитие этого центра было выделено почти 1,5 млн рублей. Обладает ли данный центр компетенциями в вопросах передовых технологий производства, хранения, товарной обработки, реализации плодов и ягод, равно как и в других сельскохозяйственных направлениях, большой вопрос. С некоторых пор, а точнее, с приходом команды губернатора Клычкова, который признается, что не любит лук и клубнику, зерно и свиньи – наше всё.

Регион, где в силу особенностей климата, почв, рельефа и местоположения возможно было выращивать прекрасную смородину, крыжовник, малину, клубнику, вишню, сливу, яблоки, груши, устойчивые сорта абрикосов, находится на последних строчках рейтинга производителей плодово-ягодной продукции.

В условиях экологических проблем, связанных с глобальным потеплением, а также социально-экономических трудностей, которые влечет за собой пандемия, сейчас наиболее подходящее время для проработки вопросов развития устойчивого земледелия в регионе, в том числе садоводства.

Но как раз в этот период наши чиновники заняты поддержкой проектов «Мираторга» по увеличению поголовья свиней в Орловском регионе.

Что остается орловчанам? Читать об успехах других регионов.

Ольга Рождествина

Агентство FruitNews — об урожае овощей и фруктов в России:

Порядка 450 тонн земляники вырастили в Московской области

Подмосковные сельскохозяйственные организации произвели около 450 тонн земляники. Лидирует по сбору ягоды ЗАО «Совхоз имени Ленина». «Дожди в Подмосковье немного снизили темпы сбора земляники, но они не окажут негативного влияния на итоги урожая. На сегодняшний день сельхозпредприятия региона собрали порядка 450 тонн клубники. В «Совхозе имени Ленина» собрано около 400 тонн. Второй показатель у Луховицкой «Русской ягоды» — более 30 тонн. Остальной сбор приходится на небольшие агрокомплексы», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

В прошлом году сельхозпредприятия региона собрали в открытом грунте больше 1,2 тыс. тонн земляники.

Первые 8 тонн земляники собрали в Ленинградской области

В садоводческих хозяйствах Ленинградской области убрали первые 8 тонн земляники. В хозяйстве фермера Виталия Лукашова в Лужском районе с площади 9,1 га всего планируют собрать 12 тонн ягод. Всего в Ленинградской области выращиванием садовой земляники занимаются 14 крестьянских фермерских хозяйств и сельхозпредприятий на общей площади 29,5 га. В этом году ягодники расширили почти на 10 га. В 2019 году в области произвели 65 тонн земляники.

В Рязанской области урожай земляники превысит 300 тонн

Свыше 300 тонн земляники планируют собрать в сельхозпредприятиях Рязанской области. По состоянию на 30 июня убрали 260 тонн ягод с 32 га. Отмечается, что урожай 2019 года составил 205 тонн. Садовую землянику в регионе производят ООО «Авангард» Рязанского района (собрано 120 тонн земляники) и ИП Айюбова С.А. Старожиловского района (140 тонн).

Более 200 тонн овощей собрали в хозяйствах Забайкалья

С начала 2020 года сельхозорганизации Забайкальского края произвели и реализовали 216 тонн овощей закрытого грунта. На данный момент завершается сев овощей открытого грунта, которые посажены на площади 192 га.

«Огурцов произведено 210 тонн, зеленных культур собрано 3,8 тонны, прочих овощей – 1,8 тонны», — рассказал министр сельского хозяйства региона Денис Бочкарев.

Более 55,5 тыс. тонн тепличных овощей собрали в Подмосковье

В Московской области с начала года собрали в тепличных хозяйствах более 55,5 тыс. тонн тепличных овощей.

«Большая часть произведенной продукции приходится на огурцы – 35,7 тыс. тонн. Томатов выращено – 19,3 тыс. тонн. Перца и баклажанов – порядка 600 тонн. В прошлом году на эту дату было собрано около 54 тыс. тонны овощей защищенного грунта», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Отмечается, что лидирует по производству овощей защищенного грунта предприятие «Агрокультура Групп» из городского округа Кашира (36,1 тыс. тонн). Далее следуют «Луховицкие овощи» (более 9,2 тыс. тонн) и «Иванисово» из Электростали (7,9 тыс. тонн).

(По материалам пресс-службы Министерства сельского хозяйства РФ).

В начале 2020 года производство замороженных овощей, фруктов и ягод выросло на 17,4 тыс. тонн по сравнению с прошлым годом

По данным исследования «Рынок свежих овощей, фруктов и ягод в России: исследование и прогноз до 2024 г.» агентства ROIF Expert, доля российской продукции на внутреннем рынке замороженных овощей, фруктов и ягод выросла с 30% (2016 год) до 44% (2019-й) и 53,2% (начало 2020-го). В целом по сравнению с объемом 2016 года к 2019-му производство в натуральном выражении увеличилось на 55%. Выручка за тот же период стала больше в 1,7 раза.

«Импортные поставки в сегменте замороженной плодоовощной продукции продолжают играть очень важное значение. На пике выручка иностранных компаний на российском рынке составила $296 млн, что больше показателя, достигнутого в 2016 году на 58,4%», — говорится в исследовании.

Рост импорта замороженных овощей, фруктов и ягод до второй половины 2018 года объясняется стабильностью цен. К концу 2018 году оптовые цены на российскую и импортную продукцию выровнялись. В 2019 году экспорт замороженной плодоовощной продукции оценивался в $29,1 млн.

FruitNews по материалам РБК

Для сравнения:

В сентябре прошлого года была утверждена ведомственная целевая программа «Развитие питомниководства плодово-ягодных культур в Калужской области».

Цель программы — обеспечение отрасли промышленного производства Калужской области оздоровленным, сертифицированным, высококачественным посадочным материалом.

Сроки реализации: 2020-2022гг.

Источник финансирования — областной бюджет — 50232 тыс. руб.

Целевые индикаторы программы по годам

— валовой сбор плодово-ягодной продукции (тонн): 2020 г. — 3700; 2021 г. — 4100; 2022 г. — 4700; — производство оздоровленного, сертифицированного, высококачественного посадочного материала (тыс. шт.): 2020 год — 204; 2021 год — 255; 2022 год — 410; — реализация оздоровленного, сертифицированного, высококачественного посадочного материала (тыс. шт.): 2020 год — 170; 2021 год — 212; 2022 год — 304.