Люди с сюрпризом

№29 (653) от 25 августа от 2021 г.

Дорожно-транспортное происшествие, случившееся вечером 9 июня в самом центре Орла, о котором «Орловской среде» рассказала одна из его участниц, на первый взгляд ничем не примечательно. Обычное дело: одна машина «стукнула» другую, слава богу, обошлось без пострадавших, и говорить здесь было бы не о чем, если бы не главные действующие лица этой истории. Одно лицо – очень известный орловский адвокат, который, собственно, участником ДТП не являлся, но принял самое активное участие в последующих событиях. Другое – не менее известный орловский депутат, по чьей вине, собственно, ДТП и произошло. Вторая сторона – пострадавшая – к орловскому истеблишменту отношения не имеет, как, собственно, и большинство читателей «Орловской среды», узнающих новости о местной «элите» преимущественно из прессы и соцсетей. Поэтому мы полагаем, что рассказ человека, которому пришлось взаимодействовать с этой «элитой», так сказать, вживую, многим будет интересен.

— 9 июня, где-то в восемь вечера я ехала с парковки в районе торгового центра «Малиновая вода», и в меня задним ходом въехала машина, — рассказала орловчанка по имени Евгения. – За рулем оказалась депутат облсовета Юлия Мальфанова. Она вышла, говорит, не переживайте, сейчас я позвоню своему мужу, он адвокат, и он нам скажет, куда звонить и что надо делать. Он быстро подошел, спросил, не ударился ли кто, не ушибся, сказал, не волнуйтесь, железяки свои вы почините. Я спросила, как позвонить в ГИБДД, я номер не знаю, он сказал, что тоже не знает, посоветовал посмотреть в полисе. В это время к месту происшествия ехал мой муж из Заводского района. И когда он приехал, они полностью сменили свою тактику поведения. И она уже выдвинула версию, что якобы это я в нее въехала. И я поняла, что эта история будет для меня сложной, мне будет тяжело доказать свою правоту. Мы сфотографировали место ДТП и поехали в ГИБДД. Там где-то в течение часа они писали объяснения, с кем-то постоянно советовались по телефону и в итоге написали свою версию, по-своему смоделировав ситуацию. По этой версии получалось, что она вообще не двигалась, при этом видела мою машину, а я ее якобы «снесла». В тот день виновник ДТП так и не был установлен – сотрудник ГИБДД начал искать доказательства и нашел запись с видеокамеры системы «Безопасный город». В следующий раз нас вызвали в ГИБДД уже в начале июля. На видео отчетливо видно, что я ехала прямо, начала сбавлять скорость перед выездом на главную дорогу, и в меня задним ходом врезался мерседес Юлии. Но это люди с сюрпризом – они пришли в ГИБДД со своим видео. Оно было снято откуда-то сбоку, хотя и на этом видео не заметно, чтобы я была виновата, но они утверждали, что ситуация – в их пользу, что Юлия ни в чем не виновата, и что это обоюдное ДТП. Но сотрудник ГИБДД на основании видео и на основании всех объяснений вынес постановление и вручил им протокол об административном правонарушении, где сказано, что столкновение допустила Юлия. Она в протоколе написала, что вину не признает, и что ДТП произошло по моей вине. Они обещали обжаловать постановление сотрудника ГИБДД, но не сделали этого. Дальше стало интереснее.

Мы обратились в нашу страховую компанию «ВСК». Машина Юлии застрахована там же. Мы подали заявление о страховой выплате и пошли с экспертом осматривать повреждения. А когда вернулись, нам сказали, что отказывают в выплате страховки. Так как машина Мальфановой не застрахована. Нам дали ее полис, и выяснилось, что она уже полгода ездит без страховки. Поэтому нам посоветовали обратиться в суд. Мы же позвонили сотруднику ГИБДД и спросили: «Как же так? Проверяли ли у нее страховой полис?». Сотрудник позвонил ей и попросил предоставить полис. О звонке он сообщил нам. Буквально через полчаса после его звонка она позвонила мне. И говорит: я признаю свою вину, я все отдам, давайте не будем продолжать, у меня сердце не выдержит всех этих тяжб, разойдемся по-хорошему. Я конечно согласилась.

До того как поехать в страховую компанию, мы поехали к официальному дилеру – машина у нас новая, на гарантии, и, разумеется, мы хотели ее отремонтировать там. И там же, у дилера, нам сделали предварительный расчет стоимости ремонта и замены деталей. Это составило 287 тысяч рублей без учета скрытых дефектов. Не было указано и колесо, в которое она ударила – оно полностью разорвалось. Я ей передала этот расчет и сказала, что еще она должна выплатить утрату товарной стоимости: в общей сложности 350 тысяч рублей. Тут же мне позвонил ее супруг и говорит, что дилер меня обманывает: якобы дилер удвоил стоимость ремонта. И предложил мне свою помощь в качестве адвоката против… дилера! Естественно, я отказалась. После чего позвонила Юле и попросила ее как участника ДТП общаться со мной напрямую, без ее мужа и третьих лиц. Она согласилась, мы обсудили сумму ущерба, я сказала, что 350 тысяч – это обоснованная сумма. После этого они у меня запросили официальную экспертизу. Без проблем. Мы посмотрели перечень экспертов, выбрали буквально первого попавшегося – ИП Сергеев, он сделал расчет, подробно, на 30 листах, учел буквально все. Получилось 346 тысяч опять же с учетом утраты товарной стоимости. То есть практически та же сумма, что и по расчетам дилера. О месте и времени проведения экспертизы мы уведомили Юлию Мальфанову, направив ей телеграмму с уведомлением, и она была получена. Но на экспертизу ни она, ни ее муж-адвокат не явились. Я переслала ей результаты экспертизы, она ответила, что они будут ее изучать, и она обязуется выплатить реальную стоимость ущерба. И установила дату – 6 августа. А когда наступило 6 августа, она в ответ на мой вопрос, чего мне ждать, сообщила, что они сделали свою экспертизу. И стоимость реального, как они считают, ущерба, составляет 93 тысячи 800 рублей. Причем они сделали экспертизу, разумеется, не машины, а нашей экспертизы! И что якобы их эксперт делал экспертизу по методике ОСАГО. Но у нее нет ОСАГО! Почему эта методика вообще использовалась? При этом сумму возмещения утраты товарного вида она оспаривать не стала. И предложила возместить мне в общей сложности 136 тысяч 794 рубля, которые я должна получить в коллегии адвокатов. Естественно, я на это даже не стала отвечать, и мы обратились в суд. А еще хотели бы поделиться этой историей с общественностью, — говорит Евгения. – Потому что…

Евгения, конечно, объяснила, почему она решила сделать данный случай достоянием гласности. А мы объяснять не будем. Думаем, наши читатели сделают выводы сами. А для адвоката и депутата специально отметим, что копии всех документов, подтверждающих изложенные в рассказе Евгении факты, имеются в распоряжении редакции.

Справочно:

Мальфанова Юлия Сергеевна – депутат Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2016-2021 гг. (фракция «Единая Россия»), заместитель председателя комитета по здравоохранению, социальной политике и связям с общественными объединениями (на освобожденной основе), председатель комитета по науке, образованию и культуре Палаты молодых законодателей Совета Федерации. В начале 2021 года выступила с инициативой об обязательном включении в школьную программу фильмов патриотического содержания. Годовой доход за 2020 год — 1 миллион 246 тысяч 280,17 руб. Годовой доход супруга за 2020 год — 7 миллионов 414 тысяч 143,36 руб.