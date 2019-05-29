29 мая 2019



Маленьким орловцам показали умения служебных собак

Такая замечательная возможность пообщаться со стражами правопорядка и служебными животными предоставилась посетителям Детского парка. Полицейские рассказали юным орловцам об этапах дрессировки служебных собак, продемонстрировали обнаружение служебными животными запрещенных веществ, задержание злоумышленника.

Дети с восхищением наблюдали за полицейскими собаками, беспрекословно выполнявшими команды кинологов. Также все желающие могли сделать фотографии и видео на память.

В свою очередь представители службы по делам несовершеннолетних региональого УМВД обращают внимание родителей на необходимость контроля и обеспечения безопасности детей в летнее время. В этот период дети и подростки больше времени проводят на улице, не заняты уроками. Родители должны знать, где находятся их дети, осуществлять за ними присмотр. Например, сегодня в соцсетях появились фото детей, купающихся в необорудованном месте на Оке. Официально купальный сезон еще не начинался.

 

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Опубликовано 29 мая 2019 в 16:44. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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