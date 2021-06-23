23 июня 2021



Маломобильных орловцев довезет “Добровоз”

В Орловской области начала работу служба автопомощи маломобильным гражданам с необычным названием «Добровоз». Она появилась благодаря неравнодушным жителям. На волонтерских началах они помогают людям с ограниченными возможностями здоровья добираться до больницы или госучреждений.

Недавно сообщество волонтеров получило специализированную машину для перевозки инвалидов-колясочников. Бесплатные поездки организуют как в будни, так и в выходные. Заявки принимают по номеру 48-07-33.

 

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Опубликовано 23 Июн 2021 в 17:06. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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