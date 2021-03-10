«МАН» не платит, УМИЗ не просит

№8 (632) от 10 марта 2021 г.

В ноябре прошлого года «Орловская среда» опубликовала материал о результатах проверки КСП деятельности Управления муниципального имущества и землепользования горадминистрации за период 2019-2020 гг. («Простим должникам нашим?», №41 от 25 ноября 2020 г.)

Тогда выяснилось, что на начало 20-го года потери бюджета от «эффективной» деятельности УМИЗ по распоряжению нашим общим имуществом приблизились к сумме в 300 миллионов рублей.

В числе прочего в статье шла речь о коммерческих фирмах, которые «арендуют у города землю, размещают на ней свои коммерческие объекты, но за аренду земли не платят. А благодетели в лице УМИЗа не торопятся взыскивать долги (и пени тоже). В результате такой благотворительности, по данным на 1 января 2020 года бюджет города Орла понес потери в сумме 193 миллиона рублей, к июлю долг несколько уменьшился – до 145 миллионов».

Одна из таких фирма – хорошо известное орловчанам ООО «МАН», ранее принадлежавшее депутату облсовета, а теперь еще и руководителю муниципального ТТП Андрею Митину, а ныне перешедшее в руки его супруги. Напоминим что писала ОС в ноябре 202 года:

«…ООО «МАН» тоже не желает отдавать долги жителям города Орла. Сумма этих долгов, по сравнению с другими, конечно, скромная – всего полмиллиона, но нарушений, выявленных при проверке КСП, – масса. Начнем с того, что в отчете КСП фигурируют восемь земельных участков, которые ООО «МАН» арендует у города Орла. При чем четыре из них имеют разрешенный вид использования – «для прочих объектов лесного хозяйства», хотя там расположены торговые точки. Как выяснили проверяющие, арендная плата по всем объектам уплачивалась несвоевременно, задолженность не взыскивалась. На ряде участков, где разрешено размещение только нестационарных торговых объектов, на самом деле находятся целые «торговые ряды». Так, например, на улице Тульской, 23 (где по идее ООО «МАН» имело право разместить какую-нибудь палатку) на самом деле расположены аптечный киоск, парикмахерская «Манго» и рыбный магазин. При этом, предполагаем, арендную плату с госпожи Митиной брали как за палатку (если она ее, конечно, платила).

Наконец, КСП обнаружила (а жителям города, особенно района Выгонки, это известно давно), что часть используемых ООО «МАН» участков находится на тротуарах, газонах, на полосе отвода автомобильных дорог. Что, конечно же недопустимо, и УМИЗ должен был принудительно прекратить право компании на землю, но почему-то этого не сделал…»

Факты, изложенные в материалах КСП, стали поводом для обращения в прокуратуру депутатов Справедливой команды Орловского горсовета. В конце февраля они получили ответ за подписью заместителя прокурора Железнодорожного района Орла Д. Тишкова.

Вот что выяснила прокуратура в ходе проверки:

«… Между УМИЗ администрации г. Орла и ООО «МАН» заключены 27 договоров на размещение нестационарных торговых объектов и аренды земельных участков, по 25 их которых у ООО «МАН» имелась задолженность по арендным платежам. УМИЗ администрации г. Орла работа по взысканию образовавшейся задолженности велась неэффективно, лишь по нескольким договорам из 25… задолженность взыскана в судебном порядке.

Проверкой установлено, что по остальным договорам…ведется несистемная претензионная работа, которая эффективных результатов не дает, в связи с чем денежные средства в бюджет Орла не поступают. По фактам выявленных нарушений закона главе администрации города Орла внесено представление».

Кроме того, как сообщила прокуратура, УМИЗ не принимало мер по заключению дополнительных соглашений к уже имеющимся договорам с ОО «МАН», а также по их продлению или перезаключению. То есть, как мы понимаем, и на этом «разгильдяйстве» город терял приличные деньги. Наконец, надзорное ведомство констатировало, что УМИЗ не осуществлял должный контроль за использованием арендуемой городской земли, поскольку на некоторых участках вместо объектов ООО «МАН» располагались иные субъекты предпринимательства – в частности один из ИП. Правда, данные нарушения, как сообщает зампрокурора, устранены после представления прокуратуры.

Безусловно, это радует, но… Остались без ответов вопросы о причастности должностных лиц мэрии Орла к разбазариванию муниципального имущества, а стало быть, и бюджетных средств. Аттракционны неслыханной щедрости за казенный счет устраивались при экс-сити-менеджере Орла Александре Муромском, который сегодня благополучно дает советы губернатору Клычкову. В таком же благополучии пребывают и другие участники процесса – замглавы администрации Орла Минкин, главный городской финансист Краличев, руководившие УМИЗ Лобов и Решетова… Считаем, что прокуратура могла бы более пристально присмотреться к этой группе лиц и к их ролям в истории с муниципальной собственностью…