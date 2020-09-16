Марсианские хроники: орловская деревня Марс попала в сводки ЧП

Орловские спасатели продолжают обезвреживать боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Минувшим днем сотрудники группы специальных (взрывных) работ Орловской областной поисково-спасательной службы обезвредили девять взрывоопасных предметов. Во Мценском районе около деревни Марс были изъяты и уничтожены один артиллерийский снаряд калибра 76 мм, три минометные мины калибра 82 мм, две 50-мм минометные мины, три гранаты Ф-1 времен ВОВ.

Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны представляют огромную опасность для людей. Она заключается в том, что подвергшиеся коррозии боевые части взрывателей могут спровоцировать взрыв в любой момент и внешне определить степень опасности таких боеприпасов сложно даже специалистам. Фактором, провоцирующим детонацию боеприпаса, может стать любое воздействие на него, включая прямые солнечные лучи. Даже незначительная вибрация боеприпаса может спровоцировать взрыв, не говоря о том, что наносить удары по находке очень опасно.