15 октября 2019



МЧС попросило орловских рыбаков не злоупотреблять спиртным

В самом разгаре сезон осенней рыбалки. На водоемах Орловщины традиционно появляется много рыболовов. Чтобы такой отдых не обернулся трагедией, рыбакам необходимо строго соблюдать правила безопасного поведения на воде.

Помните, что алкоголь – главный враг на рыбалке. В состоянии алкогольного опьянения невозможно грамотно управлять лодкой. Если пьяный человек окажется в холодной воде, его шансы спастись будут минимальными.

Отправляясь на рыбалку, необходимо учитывать прогноз погоды – при сильном волнении на акватории необходимо воздержаться от выхода на воду. Во избежание несчастных случаев лучше рыбачить, не отходя далеко от берега. Осень является самым непредсказуемым временем года, когда тихий и солнечный день за несколько минут может перейти в дождь и штормовой ветер. И перед уходом на рыбалку стоит обязательно сообщить о месте промысла родным и близким, а также уточнить время возвращения с рыбалки.

Перед выходом на водоем тщательно проверьте состояние лодки, убедитесь, не протекает ли она, исправны ли весла. Обязательно следует иметь в лодке спасательный круг, пояс или жилет, емкость для откачивания воды.

Особая осторожность требуется при рыбалке с надувных лодок. На таких плавучих средствах не рекомендуется заплывать в закоряженные места. Малейший «наезд» на острый край подводной коряги может привести к самым печальным последствиям.

Если при ловле с лодки вдвоем появилась необходимость поменяться местами, то следует делать это не спеша, несколько пригнувшись для поддержания равновесия, без резких движений, чтобы не накренить лодку и не залить ее водой. Если на водоеме гуляет высокая волна или лодка неустойчива, лучше подплыть к берегу и там поменяться местами, — напомнили в пресс-службе МЧС.

 

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Опубликовано 15 Окт 2019 в 11:51. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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