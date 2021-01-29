МЧС просит орловцев не выходить на лёд

Для предотвращения трагических происшествий на водоемах специалисты МЧС патрулируют водные объекты. Погода в нашем регионе не балует постоянством. Ночные минусовые температуры сменяются днем на плюсовые. Многие, вероятно, надеются, что в лед на водоемах, еще крепкий и имеет безопасную структуру и толщину. Однако, повышение температуры воздуха препятствует укреплению льда на акваториях области. При оттепели лед теряет прочность, становится рыхлым и пористым. Из-за этого толщина льда внешне очень обманчива.

В период оттепелей не рекомендуется: выходить на водоемы, если вода пошла поверх льда; подходить близко к реке в местах затора льда; стоять на обрывистом берегу; собираться на мостиках, плотинах и запрудах.

В случае провала льда под ногами необходимо широко расставить руки, удержаться на поверхности льда, без резких движений стараться выползти на твердый лед, а затем, лежа на спине или груди, продвигаться в сторону, откуда пришел, одновременно призывая на помощь.

При оказании помощи провалившемуся под лед опасно подходить к нему близко. К пострадавшему нужно приближаться лежа, с раскинутыми в сторону руками и ногами. Для оказания помощи следует использовать доски, лестницы, шесты, веревки, багры. Если этих средств нет под руками, то два-три человека ложатся на лед и цепочкой продвигаются к пострадавшему, удерживая друг друга за ноги, а первый подает пострадавшему ремень, шарф, куртку. Вытащив человека из полыньи, помогите ему добраться до теплого помещения и переодеться.