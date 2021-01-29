29 января 2021



МЧС просит орловцев не выходить на лёд

Для предотвращения трагических происшествий на водоемах специалисты МЧС патрулируют водные объекты. Погода в нашем регионе не балует постоянством. Ночные минусовые температуры сменяются днем на плюсовые. Многие, вероятно, надеются, что в лед на водоемах, еще крепкий и имеет безопасную структуру и толщину. Однако, повышение температуры воздуха препятствует укреплению льда на акваториях области. При оттепели лед теряет прочность, становится рыхлым и пористым. Из-за этого толщина льда внешне очень обманчива.

В период оттепелей не рекомендуется: выходить на водоемы, если вода пошла поверх льда; подходить близко к реке в местах затора льда; стоять на обрывистом берегу; собираться на мостиках, плотинах и запрудах.

В случае провала льда под ногами необходимо широко расставить руки, удержаться на поверхности льда, без резких движений стараться выползти на твердый лед, а затем, лежа на спине или груди, продвигаться в сторону, откуда пришел, одновременно призывая на помощь.
При оказании помощи провалившемуся под лед опасно подходить к нему близко. К пострадавшему нужно приближаться лежа, с раскинутыми в сторону руками и ногами. Для оказания помощи следует использовать доски, лестницы, шесты, веревки, багры. Если этих средств нет под руками, то два-три человека ложатся на лед и цепочкой продвигаются к пострадавшему, удерживая друг друга за ноги, а первый подает пострадавшему ремень, шарф, куртку. Вытащив человека из полыньи, помогите ему добраться до теплого помещения и переодеться.

 

Завтра в Орле пройдут школьные выпускные вечера
В Орловской области на площади 176 га отменен карантин по повилике
Орловские приставы продолжают арестовывать имущество алиментщиков
Опубликовано 29 Янв 2021 в 12:06. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

Комментарии закрыты.

Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"