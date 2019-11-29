Мэр Орла отказался увольнять сити-менеджера по представлению прокуратуры

Мэр Орла Василий Новиков ограничился выговором главе администрации города Александру Муромскому. При этом Василий Новиков призвал всех сотрудников администрации и депутатов, обязанных публиковать сведения о доходах, внимательнее относиться к соблюдению антикоррупционного законодательства.

Напомним, что центром разгоревшегося скандала стала недвижимость сити-менеджера, которую тот не указал в справке о доходах. Василий Новиков сообщил, что по вопросу не указания в справке о доходах за 2018 год объекта незавершенного строительства, с главы администрации получены пояснения с приложением документов о том, что строительство жилого дома не завершено, в нем никто не проживает, его не используют для бытовых нужд, поскольку в доме отсутствует отделка и сан-тех оборудование, соответственно это имущество не подлежит указанию в справке о доходах.

Вместе с тем мэром города Орла было рекомендовано главе администрации воспользоваться своим правом и зарегистрировать объект незавершенного строительства в органах Росреестра.

Также поводом для привлечения к дисциплинарной ответственности стали два момента: не указание в справке о доходах за 2018 год страховой выплаты при наступлении страхового случая в размере 45 542 рубля 50 копеек; и завышение доходов в виде перечисленных процентов в банках и иных кредитных организациях на 9 копеек.