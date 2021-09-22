22 сентября 2021



Мэрия прозрела?

Администрация города Орла потребовала от ООО «Ремспецмост» вернуть 198 миллионов рублей аванса, ранее перечисленного компании-подрядчику на производство работ по ремонту Красного моста. Об этом сообщило издание «ОрелТаймс».

https://oreltimes.ru/programs/analitics/mjerija-orla-trebuet-ot-podrjadchika-vernut-mnogomillionnyj-avans-za-remont-krasnogo-mosta/

Соответствующий комментарий появился в официальном сообществе «ОрелТаймс» под публикацией о задержании гендиректора «Ремспецмоста» Евгения Подрезова, которого подозревают в растрате 179 миллионов рублей из суммы того самого аванса (подробности см. в материале «Вывели подрядчика – руки ему за спину»)

«В связи с тем, что подрядная организация выполняет работу настолько медленно, что создаются риски срыва срока завершения работ, заказчик направил в её адрес претензию с требованием вернуть выплаченный ранее аванс. Вместе с тем, заказчиком проработан алгоритм расторжения контракта в случае отказа подрядной организации от продолжения выполнения работ», — сказано в комментарии.

При этом совершенно очевидно, что возвращать 200 миллионов подрядчику просто нечем: полученные бюджетные деньги растрачены, а уставный капитал ООО «Ремспецмост» составляет 15 тысяч рублей…

 

Участь бывшего зятя
Не выборы
Цель - вбросить бюллетени "за углом"
Опубликовано 22 Сен 2021 в 16:09. В рубриках: Веселые картинки. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 252

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