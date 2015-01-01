Между нами снега и снега…

№1 (449) от 25 января 2017 г.

Каждую зиму в Орле случается одно и то же: внезапно выпадает много снега и город тонет в сугробах. Нынешняя зима исключением не стала.

Продолжительные и обильные январские снегопады вогнали Орел и его жителей в транспортно-пешеходный коллапс. Коммунальные службы по традиции оперативно сработать не сумели. В результате орловские улицы, дороги и дворы стали непрохожими-непроезжими. Жители — опять же по традиции — завалили жалобами на качество уборки города городскую администрацию. Чиновники, которым традиции также не чужды, принялись обсуждать вопрос борьбы со снегом на разнообразных совещаниях.

Мэр Орла Василий Новиков, например, совершивший после новогодних каникул инспекционную поездку по городским улицам, заметил, что вместо уборки снега с мостов и перекрестков, коммунальщики просто укатали его в плотный наст.

Сити-менеджер Андрей Усиков в свою очередь обратил внимание на то, что из-за нечищеных проездов к площадкам по сбору ТБО мусор с них не вывозился с декабря.

Исполнители, которым традиционно адресуются претензии градоначальников и жителей Орла, в частности руководство УКХ, Спецавтобазы и дорожной службы, также не нарушая традиций, отчитываются о том, сколько единиц техники убирает город и сколько кубометров снега вывозится с орловских улиц. Первый показатель исчисляется в сотнях, второй — в тысячах. СМИ традиционно эти цифры тиражируют, не поясняя, правда, много это или мало, поскольку сами не знают. Да, впрочем, это и неважно. Поскольку никакие единицы и кубометры не убедят граждан в том, что город убирается как положено — в отличие от их, граждан то есть, глаз и ног. Ноги же орловчан продолжают месить рыхлую снежную кашу в нечищеных дворах и на периферийных улочках, скользить по обледеневшим дорожкам, а глаза наблюдают снежные барьеры высотой от полуметра и выше вокруг городских магистралей, зданий, детских площадок… Те же наблюдательные глаза, например, замечают, как в Железнодорожном районе песко-соляную смесь сотрудники Спецавтобазы сыплют прямо в снег, «забыв» предварительно расчистить дороги. Да, кроме глаз и ног есть еще и руки, которым приходится брать лопаты и расчищать проходы и проезды в тех дворах и на тех улицах, жители которых так и не дождались, когда этим делом займутся компании, управляющие их домами… Чиновники же, вместо того чтобы применить пресловутый административный ресурс и заставить коммунальщиков работать, советуют жителям города самим предъявлять претензии УК и требовать перерасчета платы за ЖКУ. Впрочем, перекладывать проблемы на плечи граждан — тоже традиция…

Фото из социальный сетей:

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Все ждали снега ближе к лету, а он — НАТЕ!

Как сыпануло целых восемь сантиметров!

Сперва все радовались пухлой снежной вате…

А что, прикольно проскакать по ней «до ветра»!

Весь кайф испортили враз городские власти,

На тротуары допустив прохожих бегать…

Представьте, шляются туда-сюда, как здрасьте,

И намесили грязной каши вместо снега.

Тут на проезжей части негде ставить пробы,

Асфальт аж трескается, видно, от досады.

Ни шоферов, ни убирающих сугробы…

Еще наглеют, типа, на фиг это надо!

А все конторы, управляющие грязью,

По городским проспектам, улицам, бульварам

Ведут подсчет всепоквартальный безобразий

И дышат ровно на морозе с легким паром.

Как на беду зимой откуда ни возьмися

Явились те, что знают дворницкое дело!

Их гнали осенью, все вроде разошлися…

Так не сидится, видно, в доме престарелых!

Стучат ломами и лопатками скребутся!

Что характерно, даже требуют зарплаты!

А где возьмешь?! Чинам зарплаты достаются,

А тем кто пашет, без того давно не рады!

Клава Шифер