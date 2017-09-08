Мифы и реальность реального сектора

№35 (483) от 18 октября 2017 г.

13 октября в Воронеже прошло совещание по вопросам развития агропромышленного комплекса под председательством Владимира Путина. Участвовали ли в этом совещании ответственные чиновники из Орловской области? Нет. И это закономерно.

Очевидно, что, несмотря на очковтирательство, в котором преуспела команда Потомского, федеральный центр все же ознакомлен с реальным положением дел в АПК Орловской области. По молочному животноводству, на необходимости развития которого президент акцентировал внимание участников совещания, в ЦФО Орловский регион третий с хвоста.

Мы в минусе

В начале встречи президент отметил: «Воронежская область является одним из безусловных лидеров по темпам роста сельхозпроизводства – они впечатляют: за девять месяцев текущего года рост составил 9 процентов.

Я даже не знаю, будет ли такой рост где-то ещё. В целом Воронежская область входит где-то в пятёрку, но темпы, конечно, серьёзные. Кроме растениеводства активно развивается животноводство, молочное производство – по молоку вообще номер один. Просто молодцы, поздравляю!»

К сожалению, Орловская область не только не была представлена на совещании в Воронеже, наш регион не отметили с положительной стороны ни по одному из направлений развития агропромышленного комплекса.

Напомним, о «бурной деятельности» орловских чиновников, которые занимаются исключительно презентациями проектных офисов и подписанием фейковых соглашений с мнимыми инвесторами, руководители орловских сельхозпредприятий рассказали замминистра Джамбулату Хатуову на Дне поля в Шатиловке.

Надежды орловчан на заместителя губернатора по АПК Дмитрия Бутусова, который, как обещалось, сможет применить ленинградский опыт в Орловском регионе, не оправдались. По факту численность молочного поголовья КРС сокращается, производство молока падает, перерабатывающие производства не развиваются, крестьяне вынуждены вывозить молоко за пределы области.

Идиллию информационного поля, которое искусно культивирует

и оберегает главный пиар-менеджер орловского АПК Бутусов, также нарушают объективные цифры статистики. Октябрьские показатели, думаем, даже Дмитрию Владимировичу оптимизма не добавляют. Индекс производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах в январе – сентябре 2017 года в процентах к январю – сентябрю 2016 года в Орловской области составил 99,8%.

Сравним: в Воронежской области – плюс 9 %, в Орловской – минус 0,2%.

А теперь вспомним заявления Потомского, обещавшего на первой встрече с президентом в Ново-Огарево 4 августа 2014 года «удвоить молочное поголовье, увеличить поголовье скота именно по молочному производству до 100 тысяч голов. С построением своих перерабатывающих комплексов, чтобы производить своё молоко, сметану, кефир, йогурты, сыры. Причём качество молока более чем приличное, и жирность, и так далее».

Потомский не только не выполнил своих обещаний, за три с половиной года он не сделал даже попытки вникнуть в реальные проблемы орловского АПК.

Сказано – не сделано

Потомский принял область в 2014 году с показателями численности молочных коров – 46,6 тысячи голов. На 1 января 2017 года поголовье коров составило 39,1 тысячи (- 7,5 тыс. голов), производство молока сократилось с 191,6 тысячи тонн в 2014 году до 178 тысяч тонн на 1 января 2017 года. Дошло до того, что область не обеспечивает себя молоком. Среднедушевое потребление молока и молокопродуктов в 2016 году в Орловской области на душу населения составило 197,6 кг в год. Согласно медицинским нормам потребления, требуется 340 кг.

По мнению орловских аграриев, во многом причиной такого положения дел стало фактическое отстранение Потомского от решения текущих проблем в сельском хозяйстве аграрного региона и передоверие всех полномочий в этой сфере главному идеологу АПК Дмитрию Бутусову.

Знаний и умений последнего хватило лишь на то, чтобы по поручению своего шефа Потомского собирать новогодние подарочные корзины для федеральных министров и их жён. Впрочем, и кроме этого Бутусов находил чем себя занять. Судя по отчетам пресс-службы губернатора, значительную часть своего рабочего времени, а соответственно и бюджетных средств Бутусов тратил на поездки в Израиль, Словению и другие зарубежные страны, на Парламентские слушания и всевозможные выставки, где позиционировал себя любимого в качестве заправского спикера-эксперта по самым различным вопросам. Однако рационального зерна из этих поездок в область он так и не привнёс.

Только за годы правления команды Потомского, с 2014 по 2017, сельское население Орловской области уменьшилось на 11221 человека. При этом растёт безработица, новые современные производства не появляются, продолжает стагнировать молочная отрасль, загибаются орловские деревни.

Лимит доверия исчерпан

По данным Росстата, в январе – сентябре 2017 года производство молока в Российской Федерации составило 24253,4 тыс. тонн, увеличившись к январю –сентябрю 2016 года на 0,7%.

За 9 месяцев 2017 года в ЦФО произведено 4309,0 тыс. тонн молока (+ 1,9 % к соответствующему периоду 2016 года).

На фоне общего благополучия соседей по ЦФО Орловская область выглядит просто жалко: производство молока за 9 месяцев в регионе сократилось до 139,3 тысячи тонн (минус 3,5% к соответствующему периоду 2016 года).

Находчивый Бутусов снижение молочного поголовья КРС объясняет мероприятиями по борьбе с лейкозом, однако в большом списке хозяйств, полностью ликвидировавших молочную отрасль в годы правления команды Потомского, наряду с неблагополучными по лейкозу есть

и хозяйства, не испытывающие таких проблем. Вот лишь несколько примеров сельхозорганизаций, о проблемах снижения численности скота и производства молока, сокращении работников в которых писалось в прессе: ЗАО «Казанское», ГНУ Шатиловская СХОС, ООО «Паньково», ОАО «Победа», СПК «Корсунь», АО «Орловские Черноземы», ООО «Макеево», СПК «Здоровецкий». Сотни людей лишились работы и средств к существованию, тем не менее Бутусов продолжает рассказывать свои басни теперь уже новому врио губернатора.

Если не принять экстренных мер, то аналогичная участь в ближайшие месяцы ждет работников ООО «Шаблыкинский агрокомплекс», ООО «Кромские Чернозёмы», ООО «Орловский Лидер», ООО «Орёл-Агро-Продукт».

Но возрождать реальное производство, общаться с инвесторами и уметь убеждать их вкладывать средства в развитие орловских сёл – это ведь не поучать с трибуны оторвавшихся от реальной жизни депутатов и пиарить виртуальные проекты, так, Дмитрий Владимирович?

Лимит доверия к команде Потомского у жителей Орловской области исчерпан. Это очевидно. Орловские крестьяне надеются на то, что в АПК будет сформирована новая команда управленцев, способная вывести ситуацию в животноводстве из кризиса.

Проблем накопилось много. Необходимы снижение административных барьеров доступа к земле и кредитным ресурсам для малых и средних предприятий, обязательная первичная помощь на стадии оформления предпроектной документации и экспертизы проектов, содействие формированию товарных фермерских хозяйств и сельскохозяйственных организаций с современными технологиями производства, встраивание их в продовольственные цепочки через кооперативы и фирмы-интеграторы, создание инфраструктуры современных агропродовольственных рынков. Не решив этих задач сегодня, Орловская область не будет конкурентоспособной завтра.

Наталья Зарубина