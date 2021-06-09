Миллионы за намерения

№18 (642) от 9 июня 2021 г.

На днях делегация Орловской области вернулась с престижного Петербургского экономического форума. Губернаторские СМИ привычно отрапортовали о целом пакете соглашений, которые заключил губернатор Клычков на сумму аж в целых восемь миллиардов рублей. Хотя на самом деле говорить о каких-то суммах в данном случае некорректно, потому что планы и намерения ни в рублях, ни в какой другой валюте не измеряются.

О том, что губернатор Клычков на протяжении всего своего срока пребывания в Орловской области назаключал массу соглашений, которые никогда не были и не будут реализованы, жителям региона известно как никому другому. Чего стоит один только Западный обход Орла, который Клычков обещал построить аж с 2018 года (соглашение с «инвестором» он, помнится тоже заключал на Петербургском форуме). Очередной форум стал поводом для очередного соглашения о строительстве все того же Западного обхода и не только его. На официальном портале Орловской области размещена целая россыпь публикаций о «достижениях» губернатора на этом престижном и весьма дорогостоящем мероприятии. Прочитаем их вкратце. Итак, цитируем выборочно.

Орловская область и Чеченская Республика планируют создать совместный научно-производственный кластер в сфере металлургии и машиностроения

В рамках XXIV Петербургского экономического форума состоялось подписание соглашения о намерениях между Правительством Орловской области и Правительством Чеченской Республики.

Предметом соглашения является реализация проекта по созданию межрегионального научно-производственного кластера «Спецстали с заданными свойствами» в сфере металлургии и машиностроения на территориях Орловской области и Чеченской Республики.

Правительство Орловской области и ПАО «Промсвязьбанк» подписали соглашение о сотрудничестве

Сегодня Губернатор Орловской области Андрей Клычков и Председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в целях социально-экономического развития региона. Соглашение предусматривает совместную реализацию инвестиционной программы Орловской области, внедрение современных банковских технологий и финансовой инфраструктуры, развитие зарплатных проектов и программ кредитования населения и бизнеса в регионе, в том числе — реализацию федеральных и собственных программ банка по обеспечению граждан доступным жильем.

АО «Фармимэкс» рассматривает возможность реализации в Орловской области инвестиционного проекта по модернизации станции переливания крови

На Петербургском международном экономическом форуме состоялась рабочая встреча губернатора Орловской области Андрея Клычкова с вице-президентом АО «Фармимэкс» Ингой Нижарадзе.

На встрече обсуждалась возможность реализации на территории Орловской области инвестиционного проекта по модернизации станции переливания крови в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП).

Орловская область продолжит развивать межрегиональное сотрудничество с Республикой Хакасия

Андрей Клычков и Антон Алиханов подписали соглашение о сотрудничестве между правительствами Орловской и Калининградской областей

Подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Орловской области и АО «Холдинговая компания «Новотранс»

Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение между Правительством Орловской области и АО «Холдинговая компания «Новотранс» в целях установления долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества сторон после запуска в эксплуатацию Универсального торгового терминала в морском порту Усть-Луга (Ленинградская область).

Терминал будет введен в эксплуатацию в конце 2024 года.

«Возможность перевалки наших грузов через один из самых современных терминалов, который будет построен Группой компаний «Новотранс» на Балтике, откроет для нас возможность поставлять нашу продукцию в страны Европы по кратчайшему пути», — отметил Андрей Клычков.

Андрей Клычков обсудил с главой АО «Р-Фарм» возможность реализации в Орловской области инвестпроекта по строительству фармацевтического производства

На встрече обсуждались действующие преференции и льготы инвесторам и возможность реализации на территории Орловской области инвестиционного проекта по строительству фармацевтического производства.

Кроме того, участники встречи обсудили возможности реализации компанией социально-ориентированных проектов на территории Орловской области

Подписан план мероприятий по развитию сотрудничества между правительствами Орловской и Воронежской областей на 2021‒2023 годы

На этом, пожалуй, можно остановиться. Если не считать межрегиональных соглашений декларативного характера о сотрудничестве, то все остальное — либо соглашения о намерениях, либо некие рабочие встречи, на которых обсуждались некие возможности сотрудничества. Собственно, в такой повестке не было бы ничего из ряда вон выходящего, если бы не два «но».

Первое «но» — финансовое. Как уже упоминалось, Петербургский экономический форум – мероприятие не для бедных. Так, по данным журналиста Андрея Караулова, стоимость участия в нем делегаций из регионов колебалась от 10 до 30 миллионов рублей – в зависимости от удаленности региона от Петербурга, числа делегатов и т.п. По информации «Новой газеты», пакет «Стандарт» для одного участника форума стоил 840 тысяч рублей, а пакет «Премиум» — 960 тысяч. Заметим, что численность и состав орловской делегации официальные СМИ и пресс-служба губернатора не афишировали. Эмпирическим путем «Орловской среде» удалось насчитать как минимум пять участников форума: это сам Клычков, его заместитель Вадим Тарасов, советник Сергей Лежнев, мэр Орла Юрий Парахин, а еще господин Евгений Борисов, возглавляющий Автономную некоммерческую организацию «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Орловской области». Повторим, это лишь те, кого удалось обнаружить. Полагаем, на деле делегатов было куда больше. И почему-то нам кажется, что в Петербург они ездили вовсе не за свои деньги, а за самые что ни на есть бюджетные, то есть за деньги налогоплательщиков. В том числе и мэр Орла Парахин, который тоже провел ряд встреч и заключил ряд договоренностей. В частности, выяснилось, что в Петербург Парахин ездил, чтобы… спасти умирающее ТТП.

«Удалось договориться с председателем правления ПАО «Банк ВТБ» Андреем Костиным о проведении анализа деятельности ТТП и о возможном финансировании Банком ВТБ покупки подвижного состава в лизинг»,- рассказал Парахин собственной пресс-службе, а она уже всем нам.

Кстати, здесь самое время вспомнить о втором «но», которое не позволяет воспринимать итоги визита орловской делегации на форум в позитивном, так сказать, ключе. Это второе «но» лежит уже не в материальной плоскости – речь пойдет скорее об этике и морали. Точнее об их отсутствии, потому что вешать гражданам на уши лапшу о миллиардных соглашениях, заведомо зная, что никакой пользы гражданам они не принесут, неэтично и аморально. Как справедливо отметили наши коллеги с телеканала «Истоки», «все это звучит внушительно, если слушать в первый раз. Мы же слушаем в третий. Каждый год, за исключением пандемийного 2020-го, Клычков ездит на питерский форум, каждый год миллиардные соглашения с инвесторами подписываются пачками. К примеру, 2018-й год. Анонсированный в 2018-м кампус среднего профобразования забылся так же, как АйТи кампус 2017-го года – тогда его называли «будущей орловской Кремниевой долиной». В 2021-м губернатор обещает построить третий по счету кампус — с таким видом, будто предыдущих двух проектов не было. Еще одна долгоиграющая, переходящая от форума к форуму тема — Западный обход Орла. В 2018-м Клычков, едва вернувшись из Питера, заявил следующее: «Буквально несколько минут назад подписал соглашение с инвестором о строительстве Западного обхода города Орла… Уже в этом году будет начато проектирование обхода и, возможно, инвестор уже в этом году приступит к его строительству… Срок строительства – 2019-2020 годы».

То же самое Клычков пообещал президенту Владимиру Путину, — напоминают журналисты «Истоков. – Но в этом году выяснилось, что губернатор даже не подготовил документы на проект. Инвестор отказался от своих обязательств, договор с ним расторгли. Обещания Андрея Клычкова пошли прахом. Не моргнув глазом, губернатор делает новые» (конец цитаты).

Еще более неэтично и аморально вешать лапшу за счет все тех же бюджетных денег, на которые чиновники содержат свои пресс-службы и приближенных журналистов, пачками фабрикующих новости-«пустышки». В последние несколько лет такие новости буквально заполонили медийное поле Орловской области. Узнать их легко по заголовкам в так называемом условно будущем времени – это новости о том, что может быть: может появится, собираются открыть, рассматривается возможность построить и т.п. На самом же деле это не новости вовсе. Потому что, несмотря на все намерения, ничего не появляется, не строится и не открывается. Сказать, что граждан это раздражает – не сказать ничего. И если уж совсем молчать о визите на форум нельзя, то рапортовать об итогах можно было бы и поскромнее. Тем более что рапортовать-то по сути не о чем.

Татьяна Филева