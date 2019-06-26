Митрополит Тихон ответит на вопросы орловцев

Митрополит Орловский и Болховский Тихон пообщается с местными жителями в рамках интернет-конференции на городском портале vOrle.ru. «Прямая линия» с Архипастырем стартует 1 июля и продлится две недели, — сообщили в пресс-службе митрополии.

Задать митрополиту вопросы о духовной жизни и традициях, воспитании и вере, а также на другие волнующие темы орловцы смогут при помощи электронной формы на портале vOrle.ru. Ответы будут опубликованы там же в течение семи дней после сбора обращений. Кстати, ссылка на страницу сбора вопросов будет опубликована и на сайте Орловской митрополии.