Многодетных орловских мам отправят на пенсию пораньше

Изменения в пенсионном законодательстве предусматривают ряд новых оснований, по которым граждане могут выйти на пенсию ранее общеустановленного пенсионного возраста.

Досрочное назначение пенсии многодетным женщинам с тремя и четырьмя детьми

Многодетные матери, имеющие трех или четырех детей, и воспитавшие их до достижения ими возраста 8 лет, получат право досрочного выхода на страховую пенсию по старости. Если у женщины трое детей, она сможет выйти на пенсию в возрасте 57 лет, а если у женщины четверо детей – в 56 лет. При этом женщине необходимо иметь страховой стаж не менее 15 лет и величину индивидуальных пенсионных коэффициентов не менее 30.

Досрочное назначение пенсии за длительный стаж

Предусматривается новое основание назначения досрочной страховой пенсии по старости для граждан, имеющих длительный стаж. Женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины со стажем не менее 42 лет смогут выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. В целях определения права на указанную пенсию в стаж засчитываются только периоды работы на территории Российской Федерации, за которые работодатели начисляли страховые взносы в ПФР, а также периоды получения пособия по обязательному социальному страхованию по временной нетрудоспособности.

В пресс-службе ПФР напомнили, что орловцам, которые имеют право на досрочный выход на пенсию, следует заранее представить в Пенсионный фонд необходимые для оценки их пенсионных прав и дальнейшего назначения пенсии документы.