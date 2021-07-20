Молодым орловцам предложили прогуляться по родному городу и рассказать об этом

В преддверии 455-й годовщины основания нашего города стартовала молодёжная интернет-акция «Прогулка по родному городу Орлу». Заявки на участие принимаются с завтрашнего дня и до 30 июля 2021 года включительно, — рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Акция направлена на развитие творческого потенциала и поддержку талантливой молодёжи, привлечение подрастающего поколения к участию в общественно значимых мероприятиях. Чтобы принять участие в акции, необходимо до 30 июля 2021 года направить на адрес электронной почты mp57orla@yandex.ru рассказ о любимом месте, расположенном в городе Орле, приложив его фотографию.

3 августа собранные материалы будут опубликованы в социальной сети «Вконтакте» в группе «Управление по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями администрации города Орла» (https://vk.com/org.upr57). Три работы участников, набравшие наибольшее количество «лайков», будут отмечены специальными призами администрации города Орла.