20 июля 2021



Молодым орловцам предложили прогуляться по родному городу и рассказать об этом

В преддверии 455-й годовщины основания нашего города стартовала молодёжная интернет-акция «Прогулка по родному городу Орлу». Заявки на участие принимаются с завтрашнего дня и до 30 июля 2021 года включительно, — рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Акция направлена на развитие творческого потенциала и поддержку талантливой молодёжи, привлечение подрастающего поколения к участию в общественно значимых мероприятиях. Чтобы принять участие в акции, необходимо до 30 июля 2021 года направить на адрес электронной почты mp57orla@yandex.ru рассказ о любимом месте, расположенном в городе Орле, приложив его фотографию.

3 августа собранные материалы будут опубликованы в социальной сети «Вконтакте» в группе «Управление по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями администрации города Орла» (https://vk.com/org.upr57). Три работы участников, набравшие наибольшее количество «лайков», будут отмечены специальными призами администрации города Орла.

 

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Опубликовано 20 Июл 2021 в 17:50. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 23

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