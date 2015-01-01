Мошенника, представлявшегося кардиологом и прокурором, приговорили к 2,6 годам колонии

Орловский областной суд оставил обвинительный приговор в отношении мошенника без изменения.

Как сообщает пресс-служба Орловского областного суда, гражданин, освободившийся из мест лишения свободы в ноябре прошлого года, где отбывал наказание за кражи чужого имущества, решил попробовать себя в мошенничестве.

Прогуливаясь по Бульвару Победы в г. Орле, он зашел в один из магазинов и представился продавщице врачом – кардиологом Орловской областной больницы. Мошенник купил у женщины цветы, подарил ей букет, угостил тортом. Затем рассказал об отсутствии материальных проблем и желании найти спутницу жизни.

На следующий день он пообещал своей новой знакомой приятный сюрприз и, злоупотребляя доверием женщины, взял у нее 8000 рублей, пообещав вернуть их в течение часа после проведения операции пациенту. Однако деньги «врач – кардиолог» потратил исключительно в личных целях, не собираясь их возвращать изначально.

Через два дня изобретательный гражданин сыграл роль сотрудника прокуратуры г. Орла. На остановке «Больница им. Н.А. Семашко» он познакомился с мужчиной, представился ему сотрудником прокуратуры и для убедительности показал ему обложку от «удостоверения». Рассказывая новому знакомому  о своей работе, он объявил, что является его соседом по дому. Поверив мошеннику, мужчина пригласил его к себе в дом, где представил жене и угостил ужином.

На следующее утро, когда «сосед» отправился на работу, злоумышленник вернулся к нему в квартиру якобы за сотовым телефоном.

Злоупотребляя доверием жены «соседа», мошенник взял у нее сотовый телефон марки «Iphone 6 plus», чтобы найти свой. На улице он поспешил его продать.

Следующим в списке потерпевших оказался таксист , который имел неосторожность в этот же день подвезти мошенника к зданию Орловской областной больницы. Показав таксисту денежную купюру достоинством 5000 рублей, злоумышленник попросил дать сдачу, а, получив 4800 рублей, со всеми деньгами вошел в здание больницы, пообещав вернуться через 10 минут. Обманув таксиста, мошенник вышел через другой выход, отправившись по своим делам.

Суд первой инстанции с учетом всех обстоятельств дела, личности подсудимого признал его виновным в совершении трех эпизодов мошенничества, назначив ему по совокупности преступлений наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор Советского районного суда г. Орла от 25 апреля 2018 г. был обжалован осужденным в апелляционном порядке в Орловском областном суде. Однако 11 июля 2018 судом апелляционной инстанции приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу.

 

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Опубликовано 18 Июл 2018 в 16:43. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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