Мост Дружбы остался без подрядчика. Что дальше?

№29 (566) от 28 августа 2019 г.

27 августа администрация Орла расторгла контракт с подрядчиком, выполнявшим работы по ремонту многострадального моста Дружбы. Как сообщил во вторник на рабочем совещании в мэрии замглавы городской администрации Евгений Гришин, конкурсные процедуры по выбору новой подрядной организации начнутся 9 сентября. Одновременно с подрядчиком мэрия меняет и заказчика работ – теперь вместо УКХ мостом будет заниматься УКС (Управление капитального строительства). Несколькими днями ранее вопрос о продолжении ремонта моста Дружбы народов обсуждался на заседании комитета по строительству Орловского горсовета.

Правда, обсуждение проходило без ключевых фигур, которые могли бы внести ясность и расставить все точки над «i». Именно на заседании комитета Евгений Гришин сообщил, что руководство города в лице УКХ готовится расторгнуть контракт с подрядчиком «РГС» в одностороннем порядке с 27 августа этого года. (Как быть с тем, что подрядчик уже заявил о расторжении контракта, и тоже в одностороннем порядке — на комитетене обсуждалось). При этом депутатов взволновал ряд моментов. В частности, судьба крана, без которого невозможен демонтаж старых и установка новых балок. Евгений Гришин отметил, что с подрядчиком достигнута договоренность, что специализированный кран останется на объекте. В дальнейшем его либо отдадут в аренду, либо предложат выкупить новому подрядчику, который возьмется доделывать мост. Выяснилось, что имеются целых три организации, которые проявили интерес к объекту. Вот только вначале предстоит проделать долгий путь. Как уже упоминалось, сначала надо расторгнуть контракт с фирмой «РГС» (сомнительное происхождение которой мы подробно описывали в статье «Мосты ведут в офшоры?» в №28 (521) от 22 августа 2018 г.). Параллельно процессу расторжения контракта будет запущена экспертиза оценки состояния моста Дружбы народов, которая позволит определить перечень дальнейших работ на этом объекте. В бюджете города на экспертизу заложено семь миллионов рублей. И только после экспертизы (на что уйдет как минимум месяц) будет объявлен конкурс на отбор нового подрядчика (а это еще время). И лишь потом, если звезды на небе сойдутся в счастливую комбинацию и найдется желающий завершить ремонт моста, работы на объекте возобновятся. А ведь есть еще проблема с балками!

О ней мы подробно писали в статье «Дружба врозь» в №27 (564) от 14 августа 2019 г., поэтому повторяться не будем. Напомним лишь, что возможно два варианта: либо суд встанет на сторону заказчика, и город откажется от закупленных подрядчиком балок, которые тот требует оплатить, либо на сторону подрядчика, поскольку акты приемки не установленных на мосту балок все же подписаны. И вот тогда город окажется в очень «интересном» финансовом положении. Но не будем бежать впереди паровоза — дождемся решения суда.

Есть и еще один очень важный момент, который также обсуждался на комитете — это подготовка к ремонту следующего моста — Красного. Почему следующего? Потому что пока не завершится ремонт моста Дружбы, перекрывать движение по Красном мосту никто не будет — город просто встанет в пробках. Соответственно, каждый месяц задержки работ на мосту Дружбы отодвигает начало ремонта Красного моста. А там предстоит гораздо больший объем работ. Напомним, предварительно следует провести очень объемную экспертизу. Чтобы не наступать на те же грабли, депутат Евгений Косогов порекомендовал поручить эту работу не местным, а столичным экспертам. Для пешеходов планируется построить рядом с Красным временный мост и лишь потом начать ремонтные работы. Опять же – если на небе сойдутся звезды и мост Дружбы народов все-таки починят.

А вот с этим, как уже говорилось, есть проблемы. Обсудить их снова депутаты запланировали через месяц – в сентябре. Между тем, как считают специалисты-мостовики, уже сейчас есть целый ряд вопросов, требующих незамедлительного рассмотрения на ближайшей сессии горсовета. Что это за вопросы, «Орловской среде» рассказал инженер-мостовик, директор Орловского общественного объединения «Дорога – 450» Вячеслав Надуткин.

Вопросы инженера Надуткина

Актуален ли проект ремонта моста Дружбы? Восемь месяцев назад, в предпоследний рабочий день уходящего года, этот вопрос был задан мэром Орла главе администрации на совещании по мосту. Он был повторен месяц спустя на сессии горсовета, обретя статус протокольного поручения, на исполнение которого отводилась неделя. Прошло около тридцати недель, но ответа на такой понятный вопрос нет. Хотя в конце июня мэр сообщал, что рассмотрение вопроса запланировано на августовскую сессию. Планы мэра перечеркнул комитет по строительству, решивший 22 августа, что вопрос моста Дружбы следует перенести на сентябрь. Дескать, на заседание комитета лица ответственные не явились, и поэтому на сессию нечего выносить. Не готовы депутаты к рассмотрению. Нет вопросов.

Невероятно! На майской сессии вместо детального разбора ситуации на мосту послушали заказчика, не знающего, что сказать, лукавого проектировщика и излишне самоуверенного подрядчика. Чуть возмутились. Чуть. Было робкое, с оговорками, предложение готовиться к вероятному расторжению контракта. Не прошло. Вместо вырабатывания плана действий в условиях цейтнота ограничились возложением персональной ответственности за мост на городничего. Теперь, когда разрыв контракта подрядчиком (именно подрядчиком и в одностороннем порядке) – факт, о чем можно говорить на комитете с замами городничего и заказчика? Разговор должен быть только на сессии, и персонально ответственный обязан отчитываться и объяснять наконец, как он довел дело до такого позора. Мало того, что орловские мостовики и их умелые коллеги из окрестных городов не хотят иметь дело с Орлом, так теперь и неопытные из дальних мест бросают начатое. Бросают, даже мирясь с угрозой возможных убытков. Лишь бы не иметь дел с властью нашего города! Чем не вопрос для августовской сессии?

Недоумение вызывает и начавшаяся замена заказчика – УКХ на УКС. После того, как мостом несколько лет занимались несколько смен начальников, замов и юристов одного Учреждения, где ответственных лиц, как и документы, сложно найти, объект передают вдруг другому Учреждению. В сложный период расторжения контракта с подрядчиком и судебных разбирательств с ним. Передают в УКС, только что проваливший контракт по Банному мосту. Мало того, в УКХ есть мостовик, знающий этот объект как свои пять пальцев, сопровождавший его с 2013 года и весь год действия контракта с РГС, находящийся на мосту, что называется, денно и нощно. В УКСе же мостовиков никогда не было, и даже срочное принятие в штат кого-либо из специалистов не закроет брешь, возникающую у моста. Если в УКХ и под присмотром инженера Заставного мост был просто несчастным (как ни старался Валерий Дмитриевич, совсем уберечь мост от действий невежд ему не удалось), то теперь он становится еще и сиротой. Никто его в таком виде не полюбит. Это плохо, мосты надо любить. Иначе может случиться беда.

Объяснение же комбинации с заменой заказчика напрашивается одно – так запутать все события – прошедшие, настоящие и будущие, чтобы никто не смог разобраться. А если все же удастся разобраться кому-то особо настойчивому, так к тому времени исковая давность выручит. Чем не вопрос?

На январской сессии было предложено, а в недавней статье «Что дальше с мостом Дружбы…..» повторено: надо создать Дирекцию строящихся мостов, т.е. заказчика, состоящего из инженеров. В третий раз предлагается такое простое решение. Как можно не понимать этого? Ведь того и гляди, федеральный центр примет свое решение. Оно может оказаться заслужено строгим – второй мост провален. Чем не вопрос?

Прошедшее заседание комитета ценно одним – на нем было объявлено о предстоящем обследовании моста перед новыми торгами. Названо сумма 7 млн руб., и несмотря на нелепость ситуации деньги эти из бюджета скорее всего уйдут. Обследование моста, с немалой вероятностью, может закончиться выводом – нужен новый проект, т.к. старый – не актуален. Именно это твердили инженеры-мостовики целый год на всех сессиях, именно это было в их иске к администрации Орла в июле 2018-го. Принял бы суд иск, дело было бы выиграно инженерами в первом заседании, и семь миллионов сохранилось бы, но увы – не принимают суды Орла такие иски ни у болеющих за мосты, ни у страдающего за ул. Ленина. Вот ведь парадокс: а те, у кого примут, не подают. Как ни взывай к ним. В этой ситуации логично потребовать, чтобы администрация оплатила обследование моста из своих собственных карманов. Потребовать, конечно, должны депутаты. На сессии. Чем не вопрос?

«Спусковым крючком» решения подрядчика о разрыве контракта послужил отказ руководителя УКХ от процентовок, подписанных предшественником. Отказ этот вызвал изумление даже у прокуратуры. Не верится, что чиновник в ранге «и.о.», совсем недавно не способный доложить на сессии о состоянии дел на мосту, за два месяца так набрался знаний и уверенности, что самостоятельно решился на такой поступок. Чем не вопрос?

Когда на августовской сессии 2018-го тревога о судьбе моста была донесена до депутатов, там присутствовал и прокурор. С того момента и начались прокурорские проверки, продолжающиеся и поныне. Они были разной степени строгости, но вектор был понятный: мосту надо помогать, а чиновников – щадить. Мост стоял на первом месте, и в критический момент прокуратура его спасла, не постеснявшись предостеречь городничего. Сейчас мост вновь в опасности – и даже в большей, чем раньше. Когда был подрядчик, он, пусть худо-бедно, но нес ответственность за объект. Теперь подрядчика нет, и отвечать за мост некому, а правобережная часть его не в порядке. Прокуратура вряд ли оставит это без внимания, понимая – впереди продолжительный период непогоды, существенно осложняющей состояние опоры 8 и сопряжения с насыпью. Похоже, кого-то вновь предостерегут. Чем не вопрос?

На той же сессии был и руководитель КСП. Вскорости началась проверка в УКХ, но результаты широко не озвучивались. Наверное, скоро зазвучат. Чем не вопрос?

Экспертное заключение по проекту не выдерживает критики. После фактического испытания моста это понимают уже не только инженеры-мостовики. Необходима ревизия этого документа, давшего «зеленый» свет строительству. Чем не вопрос?

Полуразрушенный мост, остающийся после разорванного контракта в неопределенном положении, и прямое влияние процесса его ремонта на судьбу Красного моста, а далее и на транспортную безопасность центральной части города – важнейший вопрос местного значения и неразрешенность его в течение трех месяцев – прямая угроза применения ст. 74.1 Федерального закона № 131-ФЗ. В данном же случае срок прошел вчетверо больший – год. Снисходительность тех, кто вправе этой статьей воспользоваться, может иссякнуть под влиянием обстоятельств. Чем не вопрос?

Надуткин В.А., инженер