Мост Дружбы: проблемы только начинаются

№30 (609) от 19 августа 2020 г.

3 августа в Орле торжественно, с песнями, плясками и традиционным перерезанием красной ленточки открыли мост Дружбы. А через пару дней выяснилось, что на только что отремонтированном за 300 миллионов рублей мосту появились ямы. При этом некоторые СМИ со ссылкой на директора фирмы –подрядчика сообщили, что ямы якобы возникли из-за движения по мосту большегрузов, которое не предусмотрено проектом, а сам мост фактически еще не сдан.

Депутат Орловского облсовета Виталий Рыбаков, который держал ремонт моста Дружбы на контроле с самого его начала, побывал на объекте спустя несколько дней после его официального открытия и убедился: радость по поводу открытия моста была преждевременной.

https://www.youtube.com/watch?v=eIFHhGCiThA

«27 августа 2018 года стартовал капитальный ремонт Окского моста или как его сейчас называют — мост Дружба.

Несмотря на позицию общественников и мостостроителей, утверждавших, что мост Дружбы находится в хорошем состоянии и что срочный ремонт требуется другим мостам в городе, администрацией было принято решение освоить 300 миллионов рублей именно на ремонте конкретно этого сооружения. Сразу появилась подходящая для освоения бюджета фирма – ООО «РГС» с учредителем в оффшоре, которая подрядилась выполнить ремонт не одного, а сразу двух мостов – моста Дружбы в Орле и моста в Мценске.

Надо отметить, что мост в Мценске все еще строится, а администрация области просто закрывает глаза на нарушения и срыв всех разумных сроков. Общественные организации, депутаты и неравнодушные граждане начали бить тревогу сразу после начала ремонта. Они указывали как на нарушения технических регламентов, так и на нарушения экологической безопасности. Именно активные и неравнодушные жители не дали подрядчику установить стотонный кран, который мог привести к обрушению всей конструкции. Отдельная благодарность – правоохранительным органам, которые дали грамотную правовую оценку происходящим событиям.

За полгода так называемых ремонтных работ даже открытая для движения часть моста стала практически непригодна для передвижения транспорта, а многокилометровые пробки ежедневно сковывали город. При этом как областная, так и городская администрации постоянно заявляли о полном личном контроле за процессом ремонта. И только когда фирма «РГС» полностью остановила работы, а количество жалоб превысило критическую массу, контракт был расторгнут. Подрядчик отделался легким испугом и после мирового соглашения отправился доделывать мост во Мценске. Заказчик – теперь уже в лице УКС г. Орла – занялся поиском нового подрядчика. А к должностным лицам УКХ – Балашовой и Климовой – были предъявлены иски более чем на 10 миллионов рублей, которые сейчас рассматриваются в Арбитражном суде.

В 2019 году был найден новый подрядчик: единственная фирма, подавшая заявку, — белгородское ООО «Ремспецмост». «Дружбу» полностью перекрыли, а видеокамеры, позволяющие контролировать ход строительства, отключили. И вот 3 августа 2020 года года в торжественной обстановке с перерезанием ленточки Андрей Клычков и Леонид Музалевский открыли движение по многострадальному мосту. Но это совсем не конец истории.

Пока по мосту ехала украшенная техника, выступали танцевальные коллективы – кстати, все это происходило во время запрета на массовые мероприятия – жители обнаружили дефекты балок, которые наспех были закрашены подрядчиком. А уже через несколько дней подрядчик начал латать дорожное покрытие».

9 августа в 2 часа ночи Виталий Рыбаков побывал на недавно открытом мосту Дружбы, где обнаружил свежую яму и задался риторическим вопросом: до каких пор мы будем допускать такую халтуру на объектах нашего города?

— Видимо, чиновники и танцоры своими каблуками просто разрушили дорожное покрытие, — иронически предположил депутат. – Надо отметить, что акт приемки моста еще не подписан. Но уже сейчас я начинаю получать обращения от жителей относительно качества выполненных работ. Все они будут проверены, систематизированы и направлены в соответствующие органы.

P.S.

Как пояснил журналистам портала «ОрелТаймс» первый заместитель главы администрации города Орла Олег Минкин, большегрузы по мосту Дружбы ездить все-таки могут. Правда, работы на мосту еще не завершены. «Мост открыли не потому, что он готов и работы окончены, а потому что надо разгрузить транспортные потоки в областной столице…» При этом Минкин отметил, что деформационные швы не отвечают проектным требованиям, и их должны переделать в соответствии с проектом. То есть губернатор Клычков и спикер Музалевский торжественно открыли фактически не доделанный мост – в полном соответствии с лозунгом: качество – ничто, имидж – всё. Правда, что это за имидж, вип-персоны, устроившие на мосту Дружбы показательные выступления, похоже не задумывались. А зря…