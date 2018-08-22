Мосты ведут в офшоры?

№28 (521) от 22 августа 2018 г.

Две недели назад муниципальные власти Орла заключили контракт на капитальный ремонт моста Дружбы с ООО «Региональные газораспределительные сети» («РГС») на общую сумму 293 миллиона рублей. Таким образом, казанская фирма, являющаяся собственностью иностранных юридических лиц и никогда ранее мостостроением не занимавшаяся, получила в Орловской области едва ли не эксклюзивное право ремонтировать и строить мосты.

Контракт за контрактом

Казанское ООО «РГС» появилось в Орле еще при экс-губернаторе Вадиме Потомском в качестве подрядчика для строительства пешеходного Банного моста через Оку. Скандальный проект моста в 2016 году представил общественности бывший главный архитектор области, приближенный Потомского Ваагн Вермишян. Неизвестно откуда взявшееся ООО «РГС» тогда стало единственным участником и, само собой, победителем электронного аукциона, с которым орловская мэрия в лице УКС города Орла и заключила муниципальный контракт на сумму более 306 миллионов рублей. Финансирование должен был взять на себя нищий городской бюджет.

Практически сразу же после обнародования проекта он вызвал целый шквал критики со стороны общественности, в том числе и специалистов в области мостостроения. Сомнительным в проекте оказалось все – от конструктивных особенностей до стоимости. Так, например, по утверждению экспертов, заявленная в проекте стоимость строительства этого пешеходного моста шириной 4,5 метра сопоставима с затратами на строительство автодорожного моста шириной в восемь метров.

Однако, невзирая на активные протесты общественности, проект продавили при непосредственной поддержке чиновников областного правительства: контракт с ООО «РГС» был заключен в июле 2017 года. Непосредственным куратором проекта на уровне области выступал еще один соратник отставного губернатора – экс-зампред облправительства Анатолий Мишанов.

В начале своей карьеры в Орловской области за строительство Банного моста всячески ратовал и сменивший досрочно отставленного Потомского врио губернатора Андрей Клычков, безапелляционно заявлявший: «Мост будем строить!» – и точка. Однако в силу каких-то причин, полагаем, связанных в первую очередь с предстоящими выборами губернатора, проект по инициативе того же Клычкова приостановили – действительно, к чему взращивать недовольство граждан перед днем голосования? Однако контракт с ООО «РГС» не расторгли, так что не исключено, что после 9 сентября начатые было работы по возведению скандального сооружения возобновятся с новой силой.

Тем временем в июле нынешнего года тихо и незаметно ООО «РГС» получило еще один контракт – и тоже на солидную сумму. Речь идет о проекте реконструкции моста через Зушу в городе Мценске. В данном случае цена вопроса – почти 240 миллионов рублей. Средства выделяются из бюджетов разных уровней – от муниципального до федерального.

И, наконец, как уже говорилось, третий контракт – на капремонт моста Дружбы в Орле – на 293 миллиона рублей орловская мэрия заключила все с тем же ООО «РГС» буквально на днях. И опять же невзирая на протесты общественности.

Об аргументах противников проекта капремонта моста Дружбы (в частности, ими являются представители профессионального сообщества инженеров-мостовиков, участники общественного движения «Граждане Орла», депутат Орловского горсовета Евгений Косогов и вообще многие неравнодушные жители города) «Орловская среда» подробно писала в предыдущих выпусках газеты. Напомним, по мнению критиков проекта, его стоимость явно завышена, а перечень работ, прописанный в проектной документации, явно не соответствует состоянию моста. Объектом критики стала и фирма-подрядчик, то есть ООО «РГС». Общественники собрали информацию об этой компании и поделились ей с журналистами. В результате наши коллеги с портала «Орловские новости» провели журналистское расследование и выявили множество интереснейших фактов.

Еще не поздно сделать остановку

То, что учредителем ООО «РГС» является кипрская фирма AKINBURG INVESTMENTS Ltd., не секрет – информация об этом имеется в открытом доступе. В свою очередь учредителями этой иностранной фирмы, как выяснили «Орловские новости», выступают «еще три юридических лица. При этом все они не имеют российского гражданства». Как утверждает издание, при учреждении фирмы «использовалась классическая офшорная схема, которая практикуется во всем мире».

Здесь необходимо пояснить, что в соответствии с федеральным законодательством компаниям, зарегистрированным в офшорах, запрещено участвовать в закупках для государственных и муниципальных нужд в качестве поставщиков или подрядчиков. То есть, если ООО «РГС» действительно является офшорной фирмой, чиновники просто не имели права заключать с ней многомиллионные контракты.

В мэрии Орла об этом прекрасно известно, не случайно замглавы городской администрации Олег Минкин напомнил особо дотошным гражданам, что Кипр, где «прописаны» учредители фирмы-подрядчика, исключен из перечня офшоров несколько лет назад.

«Между тем, – пишут «ОН», – опрошенные «Орловскими новостями» эксперты по-прежнему называют Кипр офшорной зоной. «Регистрация там стоит по-прежнему копейки, а содержание не стоит почти ничего. Так что это, конечно же, офшор», – отметил один из собеседников «ОН». Более того, аналитики и ведущие экономические издания России, такие как «Ведомости», «Коммерсант» и РБК, также, упоминая Кипр, говорят об офшорах. Орловские чиновники, очевидно, с этим не согласны.

Что ж, «Орловские новости» решили пойти дальше и проверить, кому в конечном счете принадлежит компания-учредитель ООО «РГС». Для этого «ОН» обратились к кипрской стороне и выяснили, что в данном случае используется классическая для бизнеса офшорная схема.

Фирма AKINBURG INVESTMENTS Ltd была зарегистрирована в 2016 году по адресу: арх. Макариу III, 1 Митси Билдинг 3, 2-й этаж, офис 211, 1065, Никосия, КИПР. Естественно, сведений об учредителях даже в базе kartoteka.ru найти невозможно. Олег Минкин сам может в этом убедиться. Если, конечно, захочет. Дальше – упоминаний об этой фирме в России нигде нет.

В кипрском департаменте регистрации компаний «Орловским новостям» ответили, что учредителем AKINBURG INVESTMENTS Ltd являются еще три фирмы – M.K.C.K. Directors Limited, M.K.C.K. Secretaries Limited и M.K.C.K. Nominees Ltd. Они зарегистрированы там же, на Кипре, в 2010 и 2011 годах. И здесь уже есть конкретные персоналии. Правда, что, впрочем, очевидно, являются они греками-киприотами и никак не российскими гражданами.

Не исключено, что за данными лицами и фирмами стоят еще какие-либо бенефициары, но их имена тщательно скрываются.

Накануне «Орловские новости» направили в администрацию Орла запрос с просьбой ответить, кто все-таки является владельцем компании, которая получила в Орловской области госконтракты на 700 миллионов рублей. Что-то подсказывает, что этот вопрос останется без ответа». (конец цитаты).

Не дожидаясь ответа чиновников, журналисты, как пишут «ОН», «пошли другим путем и решили присмотреться к «дочке» ООО «РГС» – ООО «Амурстальконструкция». И здесь сразу все стало относительно понятно (если это слово применимо к сомнительным бизнес-схемам, применяемым в России).

Оговоримся сразу, что «Амурстальконструкция» – фирма, которая намерена выступать на субподряде по ремонту моста в ООО «РГС». (Добавим, эта же фирма заканчивала ремонт Беломестненского моста в Ливнах, который сразу же после сдачи объекта вызвал множество нареканий жителей. Сумма контракта – порядка 50 миллионов рублей. – Прим. ред. «ОС»). Ее гендиректором значится Сергей Полевиков, который является (в некоторых случаях в разное время являлся) руководителем еще сразу в нескольких фирмах. «Несколько» – это, наверное, мягко сказано. Смотрите сами.

Одна из этих фирм, ООО «Региональная инвестиционная компания» (РИК), была концессионером в проекте по возведению мостовых переходов через реки Каму и Буй в Удмуртии (так, Олег Минкин?). ООО «Мостострой-12», подконтрольное бизнесмену, являлось подрядчиком работ. Именно эти проекты легли в основу уголовного дела в отношении бывшего главы Удмуртской Республики Александра Соловьева…

Покопавшись в связях Полевикова, «Орловские новости» вышли на компанию «СП «Фоника» (Новый Уренгой), которой он руководил несколько лет назад. Не так давно конкурсный управляющий этой фирмы написал заявление о выявлении признаков преступлений, предусмотренных статьями 159, 195 и 201 УК РФ. Как пишут местные СМИ, по версии антикризисного менеджера, имущество на сотни миллионов рублей могло быть выведено из предприятия с помощью и на аффилированные с бенефициарами конторы. «При этом осведомленные наблюдатели полагают, что такие схемы могли носить массовый характер – о выводе имущества уже открыто заявляли кредиторы в рамках других банкротств. Пока «Пересвет», Сбербанк и «Татфондбанк» пытаются вернуть миллиарды рублей с «СП Фоника», инсайдеры полагают, что активы стоит искать далеко за пределами ЯНАО – в Казахстане, Татарстане и даже на Дальнем Востоке», – пишет издание «ПравдаУРФО».

Партнером Полевикова издание называет бизнесмена Александра Забарского. Сам Забарский, согласно данным Kartoteka.ru, является гендиректором ООО «Объединенная мостростроительная компания» (ОМК), которая, в свою очередь, и является учредителем «СП Фоника». Любопытно и другое.

А именно – учредителем ООО «ОМК», которой руководит Забарский, является лихтенштейнский офшор – АО Фоника (PHONICA), зарегистрированное в 1994 году по адресу: Княжество Лихтенштейн, с/о доверительное управление Интералианц, Цолльштрассе 16, 9494 Шаан. (…)

Теперь структуры Полевикова и Забарского, уходящие с корнями на Кипр и в Лихтенштейн, получили подряды в Орле и Мценске. Тем временем на Урале «Пересвет», Сбербанк и «Татфондбанк» пытаются вернуть миллиарды рублей с «СП Фоника», написано заявление в правоохранительные органы, а также идет разбирательство в арбитражном суде. Как следует из материалов, на имущество ООО «Амурстальконструкция», которое должно выступать субподрядчиком на реконструкции моста «Дружбы», наложен арест.

Но орловские чиновники, очевидно, об этом не знают. Или делают вид, что не знают» (конец цитаты).

Остается добавить, что если чиновники мэрии Орла и мценской администрации и впрямь ни сном ни духом не ведали о репутации и офшорных связях казанской фирмы, то теперь, после исчерпывающей информации, опубликованной в СМИ, самое время остановиться и оглянуться, пока не поздно. Вспомнить, например, чем обернулись для города и налогоплательщиков аналогичные проекты по строительству весьма сомнительными фирмами станции обезжелезивания или канализационного коллектора в центре Орла, а также «реконструкции» улицы Ленина, набережных и так далее, и так далее. Правда, что-то подсказывает нам, что «проталкивать» проекты «освоения» бюджетных денег офшорной фирмой будут до последнего. Во всяком случае, до тех пор, пока не станут известны и обнародованы имена бенефициаров, то есть заинтересованных лиц уже со стороны заказчика. И, полагаем, установить их будет посложнее, чем вычислить данные греков-киприотов. Журналистам одним явно не справиться – самое время подключаться людям в погонах.

На днях состояние моста Дружбы проинспектировал депутат Орловского облсовета Виталий Рыбаков. По его мнению, затраты, заложенные в проекте капремонта моста, значительно преувеличены.

Комментирует депутат Орловского облсовета Виталий Рыбаков:

– Из средств массовой информации я узнал, что фирма, которая получила подряд на ремонт моста Дружбы, не имеет опыта работы по ремонту мостов, не имеет производственной истории.

Цена контракта на ремонт моста Дружбы составляет почти 300 миллионов рублей. Мост в хорошем состоянии, конструкции сухие, нигде нет трещин. На совещаниях в департаменте строительства, на пресс-конференциях эксперты не раз обращали на это внимание.

Хочу обратиться к мэру и сити-менеджеру города Орла: необходимо пересмотреть конкурсную документацию и разобраться, почему так вышло. Почему контракт получила фирма, которая не будет непосредственно ремонтировать мост, которая будет нанимать субподрядчиков? Кому уйдут деньги и сколько? Это серьезный вопрос.

Мы будем наблюдать, как будут разворачиваться события. Требуем, чтобы процесс ремонта моста проходил в правовом поле, и ни копейки из бюджета не было израсходовано зря и неэффективно.