Мусорная реформа с ручным приводом

№17 (554) от 22 мая 2019 г.

Когда в Орловской области стартовала мусорная реформа, областные чиновники постоянно заявляли, что вот-вот появится региональный оператор и он будет отвечать за все, что связано со сбором, вывозом и сортировкой отходов. Регоператор «Зеленая роща» появился, тарифы для населения выросли в три раза. Но порядка в три раза больше не стало. На практике получилось совсем не так, как в теории. В Орле при городском совете даже пришлось создать оперативный штаб, где за круглым столом собирают всех имеющих отношение к сбору, вывозу и сортировке мусора и буквально в ручном режиме решают возникающие проблемы. Как показало последнее заседание оперативного штаба, только к маю удалось решить часть проблем. Вместе с тем, новые острые углы только возникают на горизонте, а в решении некоторых вопросов вообще не видно каких-либо позитивных подвижек. Рассмотрим три блока в деталях.

Позитив налицо

Ситуация с вывозом мусора в Орле постепенно стабилизируется. Не прошло и года, как удалось урегулировать вопрос приемки мусора на сортирующий завод «Эко-Сити». Среднее время обслуживания мусоровозов сократилось в разы. Теперь на подъезде к заводу нет очередей, а это значит, что машины успевают сделать не 1, а 2-3 рейса и вывезти больше контейнеров и бункеров. Только после вмешательства мэра города Василия Новикова подготовлены графики вывоза мусора с улиц областного центра. Эти графики будут представлены главам районов к следующему заседанию штаба, которое запланировано на 22 мая. Градоначальник также попросил эти графики разместить в СМИ, чтобы познакомить с ними жителей города.

Еще одно поручение Василия Новикова по уборке контейнерных площадок также сдвинулось с мертвой точки. УК «Зеленая роща» подготовила договоры с перевозчиками. Планируется, что они будут заключены до 20 мая. До конца этого месяца в штате регоператора появятся и контролеры, которые будут выезжать на места и вести учет соблюдения графиков, а также качество уборки контейнерных площадок. Кроме того, для оперативного реагирования, в социальных сетях заведены аккаунты пресс-секретаря и руководителя УК «Зеленая роща» — заявили на заседании оперативного штаба.

Удалось найти и решение для утилизации старых покрышек. В бюджете изыскали средства (400 тысяч) на сбор и вывоз автомобильных шин. Мусоросортировочный завод готов принять эти отходы для дальнейшей транспортировки на утилизацию. Осталось определить, кто займется сбором старых покрышек и вывозом их на «ЭкоСити».

Ни туда и ни сюда

И хотя о позитиве говорилось много, вопрос взаимодействия между перевозчиками и сортировочным заводом до конца считать урегулированным нельзя. Так, представитель «ЭкоГрада», обслуживающего Заводской район пожаловался, что им не хватает третьего рейса в день. Завод прекращает прием отходов рано вечером, и некоторые машины не успевают выгрузиться. Между тем, поставить их в ангар на ночь по технике безопасности нельзя — машина может загореться. Решение обещали озвучить на следующем заседании штаба.

Очень большая и серьезная проблема, о которой говорится с начала зимы и которая до сих пор не решена — это ликвидация стихийных свалок. Как пояснил замначальника управления городского хозяйства и транспорта Александр Филатов, в законе прописано два варианта ликвидации таких свалок. Их может убрать сам муниципалитет, на чьих землях они образовались, либо регоператор, выставив муниципалитету счет за выполненную работу. Второй вариант включается, если сам владелец земли в 30-дневный срок после обнаружения свалки не предпринял никаких мер по ее ликвидации. Но это опять же в теории. Теперь спустимся на грешную землю Орловщины и посмотрим, как это работает на практике.

Сейчас, как пояснил Филатов, суть работ сводится к тому, что сотрудники муниципалитета совместно с регоператором выявляют нелегальные свалки и оформляют на них документы. В акте указывается место, размеры, объемы отходов и примерный их состав. По ряду объектов работа началась, но это пока единичные случаи. Системной работы, способной решить проблему вывоза накопившегося мусора, пока не наблюдается. Городу выделили 5 миллионов как раз на мероприятия экологической направленности. Но тут как в истории с Тришкиным кафтаном — властям надо решить: либо пустить эти средства на оплату работ «Зеленой рощи» (вернее контрагентов регоператора, кому поручат убрать свалки), либо – на собственный муниципальный контракт, либо погасить старые долги УКХ, которые как раз и образовались в ходе работ экологической направленности до появления на горизонте регоператора. Проблема выбора одного из трех способов потратить выделенные деньги — это лишь верхушка айсберга. И, кстати, ответа — какой из трех путей будет выбран, так и не прозвучало.

А нижняя часть айсберга — куда серьезнее. Мы уже писали, что по действующему закону содержимое несанкционированных свалок не попадает под определение твердых коммунальных отходов. (Напомним, коммунальные отходы — это то, что образуется в жилье орловцев. На нелегальных свалках чего только нет: и отходы автомастерских, и строительные отходы, и явно промышленный мусор. Например, в балке Непрец было свалено тончайшее медицинское стекло, которое ну никак не могло оказаться в таком объеме в домах жителей). В итоге сортировочный завод на вполне законных основаниях отказывает в приеме собранного мусора с несанкционированных свалок. Опять же теоретически его необходимо везти для захоронения на полигон. Ближайший полигон — под Мценском (орловский закрыт). При этом представитель мценского полигона напомнил, что для Орла этот мусор в прямом смысле станет золотым — кубометр обойдется в 500-600 рублей, а тонна – в 1 700 рублей (и это без учета логистики!)

Еще одна беда, конца-края которой пока не видно — это утилизация строительных отходов. Представитель регоператора на заседании оперативного штаба отметил, что постоянно отмечаются случаи, когда на контейнерные площадки МКД выгружают строительный мусор. Этим занимаются юридические лица, которые не заключили договор с регоператором. Из 20 тысяч юридических лиц, официально зарегистрированных в Орловской области, договоры подписаны лишь с 2 900 субъектами. Т.е. 85% бизнеса в регионе вывозит отходы нелегально. И об этом рассказывает представитель регоператора, который еще в январе должен был набрать необходимый штат сотрудников и наладить подписание договоров с организациями! На секундочку напомним — за окном конец мая!

Оборудование контейнерных площадок в нарушение действующих норм, о чем мы также писали в статье «Бесконечная история» в №13 (550) от 10 апреля 2019 г., получило логическое продолжение. Представитель «Зеленой рощи» пожаловался, что хотели как лучше, а получили шквал жалоб от жителей в Роспотребнадзор. Напомним суть проблемы — в частном секторе нет возможности разместить контейнерные площадки с соблюдением СанПиНов. Поэтому много лет жители оставляли мусор в пакетах на обочине, а муниципальная «Спецавтобаза» регулярно собирала эти пакеты. Новая метла решила мести по-новому. Регоператор поставил контейнеры, чтобы собаки не растаскивали пакеты и не приходилось так часто посылать машину на объезд частного сектора. Контейнеры вызвали недовольство жителей — одно дело, когда каждый оставляет мусор перед своим домом, и другое дело, если к тебе под окна несут ароматные отходы со всей улицы. В итоге на следующее заседание штаба решено пригласить представителя Роспотребнадзора, чтобы общим мозговым штурмом найти выход из тупика.

Еще одно предложение, прозвучавшее на заседании — продумать защиту для контейнерных площадок, расположенных возле школ и детских садов. Сейчас нередко мусор разлетается не просто вокруг контейнеров, а попадает на пришкольную территорию и места, где гуляют малыши. Если уже наводить порядок в этой сфере, то неплохо было бы продумать этот момент и установить сетчатые ограждения вокруг таких контейнерных площадок. Либо вообще передвинуть такие площадки подальше.

Новые беды

На новую проблему обратил внимание представитель «ЭкоТранса»: в Орле сейчас массово идет ремонт дворов, и есть факты, когда строители сужают проезд к контейнерным площадкам. При этом новые бордюрные камни гораздо выше и не дают возможности мусоровозам проехать к площадкам. Попросили воздействовать на строителей, что бы те не блокировали погрузку мусора и пока идет сам ремонт. Нередко старые блоки перегораживают проезд, а ремонт некоторых объектов еще и выбивается из графика.

Если до этого совещания в основном регоператор жаловался на действия мусоросортировочного завода, то теперь пошла обратная реакция — на происходящее пожаловался директор «ЭкоСити». Словосочетание «воровство мусора» еще полгода назад могло вызвать разве что улыбку. Сейчас новое явление входит в нашу повседневную жизнь. А на заседании оперативного штаба Юрий Парахин уже глаза в глаза предупредил перевозчиков, что, если они не прекратят заниматься сортировкой мусора, контракты могут быть расторгнуты. По заявлению Парахина, мусороперегрузочных площадок нет в территориальной схеме обращения с отходами. Однако на таких площадках не просто перегружают мусор, чтобы удобно было его везти на завод, но и производят сортировку и отбор наиболее ценных фракций. Второе обвинение, которое прозвучало на заседании штаба — это повышение веса вывозимых отходов. Как заявил Парахин, поскольку перевозчикам выгодно привозить мусор потяжелее — они добавляют грунт в отходы, собранные с домов жителей.

Что касается воровства мусора, то эту тему двумя неделями ранее озвучили на пресс-конференции по проблеме отходов ванадия, складированных на орловском полигоне, сразу двое выступавших. Тогда было отмечено, что процесс раздельного сбора мусора, который преподносятся жителям как благое дело, имеет еще и другую подоплеку. В действующей территориальной схеме по сбору отходов раздельный сбор мусора вообще не предусмотрен. Для этого построен сортировочный завод, который и должен заниматься сортировкой отходов и работа которого не секундочку заложена в тариф (который, напомним, вырос в три раза!) Между тем, эксперимент по установке контейнеров для раздельного сбора мусора начался. И, как это принято на Орловщине, — начался шиворот навыворот. Любое новшество должно быть логично выстроено. В данном случае собравшимся напомнили опыт Татарстана, где очень рьяно взялись за селективный сбор отходов, а потом выяснилось, что тщательно отсортированный мусор просто некуда девать. И вообще в любом деле плясать нужно от закона. А если в действующей схеме нет селективного сбора, то мы имеем налицо нарушение. Вместо того чтобы установить в необходимом количестве хотя бы по одному контейнеру там, где это необходимо, регоператор закупает контейнеры для раздельного сбора – и это преподносится как благо. Между тем любой желающий может зайти на сайт того же регоператора и познакомиться с обширным списком деревень и сел, в которых спустя полгода с начала реформы нет вообще никаких контейнеров.

Есть и число экономическая составляющая. Директор «ЭкоСити» напомнил, что для его предприятия был утвержден тариф, и из этого тарифа вычли стоимость всех тех отходов, которые можно пустить во вторичную переработку. Если же регоператор отбирает все то, что имеет хоть какую-то ценность, то логично возникает вопрос о пересмотре тарифа. Все происходящее очень напоминает сказку про вершки и корешки. Очень хочется, чтобы контролирующие органы не только занимались проверками деятельности СМИ, но и обращали внимание на те материалы, которые в СМИ публикуются. Например, очень интересно было бы узнать, насколько законны действия по селективному сбору мусора с точки зрения людей в погонах в свете действующей на данный момент нормативно-правовой базы?

Светлое будущее

Довольно интересное предложение прозвучало от мэра в ходе работы оперативного штаба. Василий Новиков пообещал в течение ближайших двух-трех месяцев сделать сайт, у которого будет мобильная версия. На этом ресурсе предполагается разместить актуальную информацию обо всех контейнерных площадках — в каком состоянии они находятся, как часто должны убираться. Пока никаких подробностей не озвучено. Понятно лишь, что в тестовом режиме приложение обкатают не на всем городе, а на нескольких адресах.

Сергей Миляхин